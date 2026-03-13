Rollei bringt kompakten Studioblitz HS Freeze 1X mit 100 Wattsekunden

Rollei erweitert die HS-Freeze-Reihe um den HS Freeze 1X Studioblitz, der die Lücke zwischen Aufsteckblitz und klassischem Studioblitz schließt. Das Gerät eignet sich für den Einstieg in die Fotografie mit Studiolicht ebenso wie als Ergänzung vorhandener HS-Freeze-Setups.

Mit Abmessungen in der Größe eines Objektivs und einem Gewicht von 705 Gramm inklusive Akku bietet der HS Freeze 1X Studioblitz beste Voraussetzungen für den mobilen Einsatz. Er kombiniert eine Blitzleistung von 100 Wattsekunden mit der Leitzahl von 50, wobei sich die Leistung in 10 Stufen anpassen lässt, um Lichtmenge und Kontrast für Porträt- oder Produktaufnahmen gezielt zu steuern.

Zum Montieren von Lichtformern ist der HS Freeze 1X Studioblitz mit einem Quick-Freeze-Mount ausgestattet. Rollei-Modelle passen direkt, über einen Adapter lässt sich auch Bowens-kompatibles Zubehör befestigen. So lässt sich der Kopf flexibel mit Softbox, Beauty-Dish oder Spotvorsatz kombinieren. Der austauschbare Lithium-Ionen-Akku ermöglicht laut Rollei bis zu 500 Auslösungen bei maximaler Leistung, alternativ ist der Netzbetrieb per USB‑C möglich. Die Recyclingzeit liegt zwischen 0,01 und 1,6 Sekunden; im Serienbildmodus sind nach Herstellerangaben bis zu 60 Blitze pro Sekunde möglich. Mit 6.000 Kelvin Farbtemperatur liefert der Blitz eine tageslichtnahe, konstante Farbwiedergabe.

Die Bedienung erfolgt über ein Touchdisplay, auf dem Leistungsstufen, Blitzmodi und Synchronisationseinstellungen direkt erreichbar sind. Eine Gruppen-LED auf der Rückseite zeigt die aktuelle Gruppenzuweisung an; bis zu 16 Gruppen lassen sich organisieren. Ein integriertes 2‑Watt-LED-Licht mit 5.500 Kelvin dient als Einstelllicht, Dauerlicht oder einfache Videoleuchte.

Der HS Freeze 1X Studioblitz bietet alle wesentlichen Blitzmodi:

TTL für automatische Belichtungsmessung

manueller Modus für präzise Kontrolle

HSS (High-Speed Sync) für Shootings mit offener Blende bei hellem Licht

Freeze-Modus für ultrakurze Blitzdauer

Strobe-Modus für Mehrfachblitze

Synchronisation über ersten und zweiten Verschlussvorhang

Der Easy Cap Modus ermöglicht das präzise Freistellen von Motiven in mehreren Aufnahmen.

Der Blitz arbeitet mit mechanischen und elektronischen Verschlüssen zusammen. Ein integrierter 2,4‑Gigahertz-Funkempfänger mit über 80 Metern Reichweite, 31 Kanälen und 16 Gruppen bindet den HS Freeze 1X Studioblitz in Rollei-Funksysteme ein. Zusätzlich stehen eine Fotozelle für Slave-Auslösung und eine 3,5‑Millimeter-Sync-Buchse für die kabelgebundene Auslösung zur Verfügung. Firmware-Updates erfolgen über USB‑C.

Der HS Freeze 1X Studioblitz ist ab sofort zum Einführungspreis von 199 Euro (UVP: 249 Euro) im Rollei-Onlineshop erhältlich.