DINAX bietet kostenloses Tool für die Integration von Datenschutz- und Copyright-Informationen

Das deutsche Unternehmen DINAX, das durch die Drucksoftware Mirage bekannt ist, hat ein kostenloses Software-Tool entwickelt, mit dem Fotografen wichtige Datenschutz- und Copyright-Informationen in die Metadaten ihrer Fotos und Videos speichern können. Das Bearbeiten und Auslesen vorhandener Daten ist mit dem DINAX IPTC-Tagger ebenfalls möglich. Zum Einen können Eigentümer Bildrechtsverletzungen vorbeugen, indem sie Nutzungsvorbehalte integrieren, und zum Anderen lässt sich – falls gewünscht – die Sichtbarkeit in Suchmaschinen verbessern.

Der DINAX IPTC-Tagger ermöglicht es, die wichtigsten Informationen zur Urheberschaft und zur erlaubten Nutzung maschinenlesbar in die standardisierten IPTC-Daten einzutragen, bei Bedarf auch in Stapelverarbeitung. Auch ein Verbot für die Nutzung zum Training von KI-Modellen kann so in die Dateien geschrieben werden. Dass ein Trainingsverbot eingehalten wird lässt sich zwar damit nicht garantieren, aber zumindest sind die juristisch relevanten informationen eingebettet, was bei eventuellen juristischen Auseinandersetzungen entscheidend sein kann.

Der DINAX IPTC-Tagger ist mit gängigen Bild- und Videoformaten kompatibel. Die Softwarev steht für Windows und macOS zum kostenlosen Download auf der DINAX-Website zur Verfügung.