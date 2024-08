Das Märchen von den guten Filmen und den bösen Pixeln

Die Verwechslung von Aufnahmetechnik und Nachbearbeitung bestimmt die Diskussion über Digitalfotografie seit ihren Anfängen. Wer nie selbst in der Dunkelkammer gestanden hat, mag manche Behauptungen über fotografische Authentizität für überzeugend halten. So ist es recht verwunderlich, dass der Verfasser dieses Buches ein professioneller Fotograf mit Dunkelkammererfahrung ist, der früher seine Filme und Abzüge selbst entwickelt hat.

KI-Illustration: Doc Baumann, mit Midjourney und Deep Dream Generator

Arnolds Buch besteht aus drei Teilen, der erste entstand 1987/88, die beiden folgenden sind neueren Datums, 2021 und 2023. Natürlich darf man heute einen Text veröffentlichen, den man bereits 1988 geschrieben hat. Vor allem, wenn man damit belegen möchte: Ich habe es ja schon immer gesagt! Und in der Tat klingt manches, was Arnold damals geschrieben hat, durchaus hellsichtig und hat sich in der damaligen Zukunft, die unsere aktuelle Gegenwart ist, so verwirklicht.

So schrieb er damals: „Mit der Digitalisierung des Abgebildeten ist es nun möglich, Fotos wie andere digitale Informationen beliebig zu verändern. Der festgehaltene Wirklichkeitsausschnitt wird in Verbindung mit einem Computer zum Rohstoff, der vielfältig einsetzbar wird und hinsichtlich seiner Schärfe, Auflösung, Perspektive, Beleuchtung, Farbigkeit, Größe, Kontrast variabel ist. Ganze Bildteile können verschoben werden, verschwinden oder in einem elektromagnetischen Archiv gesammelt werden, und dort für andere Bilder wieder zur Verfügung stehen. Der Übergang zum synthetisch hergestellten Bild wird fließend. Das Bild verliert seinen Charakter der Authentizität, da eine Kontrollierbarkeit wie bei der Negativtechnik nicht mehr vorhanden ist. … Denn eine nachträgliche Veränderung des Fotos ist nachweisbar und die Authentizität des fotografischen Dokuments ist damit gesichert.“

Das war 1988 in Teilen durchaus weitsichtig – wenn auch Veränderungen der Perspektive oder Beleuchtung noch heute Zukunftsmusik sind (vergleiche dazu aber unseren Blog-Beitrag zur Relight-Funktion von Magnific.ai https://www.docma.info/ki/revolutionare-relight-funktion-von-magnific-ai). Allerdings wurden schon damals zwei Prozesse verwechselt oder unangemessen unter einen Hut gesteckt, die eigenständig und unabhängig sind: Die Aufnahme einer Szene und ihre nachträgliche Manipulation. Arnold verbreitet den Mythos, Letzteres sei erst mit der Digitaltechnik in die Welt gekommen.

„Beides, das digitale Bild und das Foto, wird sich im gedruckten Zustand nicht voneinander unterscheiden, aber es sind nicht die gleichen Abbilder. Die Fotografie ist eingebrannt. […] Das digitale Bild jedoch zeigt sich nicht, es ist in Ja/Nein-Informationen gespeichert und muss erst noch zusammengebaut werden, muss sich erst noch verwandeln, um gesehen zu werden.“

Und noch in seinem aktuellen Aufsatz schreibt er: „Die bisherige Eigenschaft eines Bildträgers, den Nachweis einer Authentizität sichtbar vorzuhalten, ist bei einem digitalen Bildträger – aufgrund eines fehlenden dafür notwendigen menschlichen Sinnesorgans – nicht mehr vorhanden. Denn das vermutete oder deklarierte Abgebildete auf dem Bildträger ist ohne technologische Hilfsmittel nicht wahrnehmbar.“ Oder: „Für den Fotografen ist mit dem Belichten des Negativs der Vorgang des Festhaltens weitgehend beendet. Doch für das digitale Bild beginnt hier erst die Bildherstellung.“

Das sind nun als Text eines Fotografen mit Dunkelkammererfahrung sehr merkwürdige Sätze. Lassen wir mal alle subjektiven Entscheidungen eines Dokumentarfotografen unberücksichtigt, die vor dem Augenblick liegen, wo er auf den Auslöser drückt (oder dies vielleicht auch nicht tut) – was er auf Film bannt, ist in der Tat „objektiv“ und in der Betrachtung des fertigen Bildes eine visuelle Entsprechung der aufgenommenen Szene.

Aber Arnold wird sich ja gewiss daran erinnern, dass es nicht ratsam war, den belichteten Film aus der Kamera zu nehmen, um nachzuschauen, ob die Fotos gelungen waren. Dem Licht ausgesetzt, wären sie verschwunden. Dass also das „Abgebildete auf dem Bildträger […] ohne technologische Hilfsmittel nicht wahrnehmbar“ sei, galt damals wie heute, wenn auch völlig anders realisiert.

Doch das war ja nur der erste Schritt. Gesehen haben Betrachter nicht das Negativ, sondern das auf seiner Basis entwickelte Positiv als Papierbild und im Druck. Negative sind zwar in der Tat „glaubwürdiger“ als Digitalbilder, aber sie waren selten direktes Objekt der Wahrnehmung.

Ich erinnere mich gut an zahllose Ratgeber-Bücher mit Geheimtipps oder Fotoseminare an der Kunsthochschule, in denen gezeigt wurde, was man alles aus einem Negativ „herausholen“ kann. Insbesondere bei Farbfotos stand da am Ende ein breites Spektrum von Varianten, die alle auf dasselbe Negativ zurückgingen, aber völlig unterschiedlich aussahen: Spezielle Entwicklerlösungen, Temperaturen, Dauer der Bäder, aber auch – noch heute in Photoshop verfügbar – Techniken zum Nachbelichten und Abwedeln, Kippen der Filmbühne. Dass die Normfarbe des Maskierungsmodus in Photoshop noch heute Rot ist, ist ebenso wenig ein Zufall und geht auf damalige Maskenfolien zurück.

Und das ist noch nicht alles. Selten war das fertige Positiv perfekt. Schon in den 1960er Jahren gab es weit verbreitete Ratgeber wie den von Otto Croy „Retusche von heute. Schwarz-weiß und farbig“, die bis in den Bereich der Montage durch geschichtete Negative oder Maskierungen reichten. Also nichts von wegen „nicht verschobene Lichtspur“, wie Arnold immer wieder postuliert.

Durchaus richtig sind dagegen seine späteren Einschätzungen etwa hinsichtlich der Abhängigkeit von wenigen Fotoagenturen bei stetigem Abbau eigener Fotografen von Druckmedien: „Der tagesaktuelle Markt für freie Fotojournalisten ist weitgehend verschwunden und die ästhetische wie inhaltliche Bildervielfalt reduziert sich beständig. Fotografiert wird hier konfliktbereinigt und kritikfrei, um auch bei der nächsten Gelegenheit mit dem Regierungsflieger mitreisen zu können …“

Angemessen ist auch seine Kritik an der aktuellen Entwicklung, wobei fotografische Rohdaten bereits in Handy oder Kamera an einen durchschnittlichen Geschmack angepasst verschönert und geglättet werden.

Wenn er allerdings schreibt: „Das Vertrauen in die analoge Fotografie ergab sich nicht nur durch den Publizierenden oder den Fotografen, sondern verdankte ihre Provenienz wohl auch dem logischen Schluss der damaligen Betrachter, dass der Aufwand der Manipulation größer wäre als die möglichen Geldeinnahmen“, so darf man bezweifeln, dass sich viele Betrachter über diese Möglichkeiten überhaupt Gedanken gemacht haben und davon auch nur wussten. Die Fotofälschungen unter Stalin und Hitler waren ja nur in ihren Ergebnissen, aber nicht in ihrem Zustandekommen bekannt, wenn überhaupt. Und gerade wo es um „Geldeinnahmen“ ging, wurde heftig und oft unübersehbar retuschiert: In der Werbung, bei Produktabbildungen oder auf Titelseiten der Illustrierten.

Die Befürchtung „Wer kann über ein im Netz verfügbares Foto in 100 Jahren noch mit Sicherheit sagen, dass es nicht die Imitation einer Fotografie ist?“ ist zwar durchaus richtig – das unterscheidet sich aber wenig von der Aussagekraft von Bildern vor der Verbreitung der Fotografie.

Aber sicherlich stimmt ebenso: „Man muss auch kein Hellseher sein, um sich vorzustellen, wie mit den heutigen Mitteln Geschichtsrevision betrieben werden kann, wenn totalitäre Staaten diese nutzen können oder wenn demokratische Systeme zu autokratischen werden.“

Vor allem in Hinblick auf KI-generierte Bilder gelangt Arnold später zu der Einschätzung: „Die Wahrnehmung von Fotografien als Zeitkapsel verändert sich.“ Er bezieht sich damit auch auf den Mediensoziologen McLuhan, dessen These noch heute diskutiert wird: „Das Medium ist die Botschaft“. Allerdings würde das in der Anwendung auf digital manipulierte oder per KI generierte „Fotos“ weniger bedeuten, dass wir immer mehr auf Bilder hereinfallen, die keine Fotos sind, und sie für authentisch halten – sondern im Gegenteil, dass wir überhaupt keinen medial verbreiteten Bildern mehr trauen. Unterm Strich ist das allerdings für die Entwicklung einer Demokratie genauso gefährlich, weil dann auch die echten Fotos nicht mehr als visuelle Belege tatsächlicher Ereignisse wahrgenommen würden.

Denn zu Recht postuliert Arnold: „Das Vertrauen in die Authentizität einer dokumentarischen Fotografie ist fundamental für eine Demokratie.“ Was aber offensichtlich nicht bedeutet, dass nun die Dokumentarfotografen wieder Filme in Analogkameras spulen und sie später in der Dunkelkammer entwickeln würden. Die ausschlaggebenden Aspekte sind also offenkundig ganz andere.

Schade ist, dass er sein Buch ausgerechnet mit einem völlig unpassenden und falschen Beispiel abschließt: „Warum war eigentlich eines der interessantesten dokumentarischen Fotos der letzten Jahre das Bild von einem Schwarzen Loch, das von einem Team um den Astrophysiker Heino Falcke zum ersten Mal fotografiert wurde und diese Abbildung so uneingeschränkt für glaubwürdig eingeschätzt?“ Dabei ist dieses „Foto“ der beste Beleg dafür, dass etwas – selbst mit hypothetischen Super-Teleskopen – gar nicht Wahrnehmbares erst durch hochkomplizierte technische (digitale) Prozesse und als Ergebnis monatelanger Rechenzeit überhaupt sichtbar gemacht werden konnte. Fotografieren ließe sich dieses Schwarze Loch nie; die verwendeten Wellenlängen lagen um etliche Größenordnungen über denen des sichtbaren Lichts. Damit zeigt dieses „Foto“ eher die faszinierenden Möglichkeiten der digitalen Bildverarbeitung als ihre Gefährlichkeit.

Bernd Arnold

Die Welt der Neuen Bilder. Dokumentarische Fotografie ud KI

morisel Verlag 2023

143 Seite, Broschur

19,90 Euro