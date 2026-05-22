KI-Einheitsbrei: Wie künstliche Intelligenz unser Niveau bedroht. Und wie wir das Ruder herumreißen können

Wer durch die Flut an KI-generierten Bildern und Texten scrollt, spürt sofort: Die große Verheißung der künstlichen Intelligenz droht, in einer Welle aus Gleichförmigkeit zu versanden. Was als kreatives Werkzeug begann, verwandelt sich zusehends in eine Fabrik für Austauschbares. Und das nicht nur bei Instagram und Co. Die Frage, die sich Kreativprofis stellen sollten, ist nicht mehr, ob KI den Alltag verändert, sondern wie wir verhindern, dass sie unser Niveau auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert.

KI-Boom trifft auf Skepsis: Zahlen, die nachdenklich machen

Eine aktuelle Canva-Studie zeigt, wie rasant Unternehmen auf den KI-Zug aufspringen. 94 Prozent investieren inzwischen in künstliche Intelligenz, 78 Prozent planen, ihre Budgets weiter aufzustocken. Die Hoffnung: mehr Output, weniger Aufwand. Doch während die Marketingabteilungen auf Effizienz setzen, wächst auf der anderen Seite das Unbehagen. 85 Prozent der Kunden bevorzugen nach wie vor den Kontakt mit echten Menschen. Qualität steht für 73 Prozent der Befragten klar über Geschwindigkeit. Und 61 Prozent der Unternehmen kämpfen damit, KI sinnvoll in ihre Abläufe einzubinden. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Euphorie über die neuen Möglichkeiten wird von einer tiefen Skepsis begleitet, ob das alles wirklich zu besseren Ergebnissen führt.

Die Falle der Effizienz: Wenn Quantität das Niveau frisst

Es ist verlockend, KI als Turbo für die Content-Produktion zu nutzen. Ein Klick, ein kurzer Prompt, und schon spuckt die Maschine Bilder, Texte oder Designs aus, die auf den ersten Blick tadellos wirken. Doch was bleibt, wenn alle dieselben Werkzeuge nutzen und sich auf die Standardlösungen verlassen? Die Gefahr ist offensichtlich: Einheitsbrei. Die Vielfalt, die Bilder, Texte und Musik einst auszeichnete, droht im Algorithmus zu verschwinden. Wer sich als Medienproduzent mit KI nur darauf beschränkt, schneller und billiger zu liefern, riskiert, dass das Besondere, das Überraschende, das wirklich Gute untergeht.

Was bleibt, wenn alles möglich ist?

Genau an diesem Punkt setzt übrigens mein neues Buch „Synthetische Wahrheit“ an. Darin beschreibe ich, wie KI nicht einfach Fälschungen produziert, sondern eine neue, algorithmisch erzeugte Wirklichkeit schafft. Diese synthetische Wahrheit ist technisch oft makellos, doch sie bleibt häufig an der Oberfläche. Tiefe, Kontext und Authentizität gehen verloren, wenn alles beliebig kombinierbar wird. Die eigentliche Gefahr liegt nicht in der Existenz künstlicher Medien, sondern in ihrer Austauschbarkeit: Wenn alles möglich ist, wird das Besondere unsichtbar. Kein Wasserzeichen und kein technisches Label können Authentizität garantieren. Entscheidend bleibt die bewusste, menschliche Steuerung, der Wille, mit KI nicht nur zu reproduzieren, sondern zu kuratieren und zu gestalten. Wer sich auf die Ein-Klick-Lösung verlässt, gibt die Kontrolle über das Ergebnis aus der Hand und verliert das, was kreative Werke immer ausgezeichnet hat: die Handschrift des Einzelnen.

Prompting als Handwerk: Die neue Meisterschaft

Die eigentliche Chance der KI liegt nicht darin, mehr in kürzerer Zeit zu liefern, sondern das bereits Gute in der gleichen Zeit besser zu machen. Das verlangt ein Umdenken: Weg von der passiven Überwachung der Maschine, hin zur aktiven Arbeit am Prompt. Wer mit KI arbeitet, muss lernen, Aufgaben präzise zu formulieren, Nuancen zu erkennen, in Worte zu fassen und die eigenen Ansprüche zu schärfen. Prompting wird dann zum neuen Handwerk, das Übung, Erfahrung und ein Gespür für Qualität verlangt. 78 Prozent der Befragten sehen in KI-Tools die Möglichkeit, sich auf höherwertige kreative Aufgaben zu konzentrieren. Doch das gelingt nur, wenn wir KI nicht als Ersatz für unsere Kreativität begreifen, sondern als Verstärker unserer eigenen Fähigkeiten.

Zeit für ein Umdenken: KI als Partner, nicht als Fließband

Die Zukunft der Bildbearbeitung entscheidet sich nicht an der Frage, wie viel wir mit KI in welcher Zeit produzieren können. Entscheidend ist, ob wir das Niveau heben – und zwar durch bewusste, reflektierte Nutzung der Technik. Wer KI als Partner auf Augenhöhe begreift, wird nicht zum Verwalter von Einheitsbrei, sondern zum Kurator des Besonderen. Die eigentliche Revolution besteht darin, dass wir mit KI in der gleichen Zeit bessere, überraschendere und individuellere Ergebnisse erzielen. Das verlangt Mut zur Präzision, Lust am Experiment und die Bereitschaft, die eigenen Fähigkeiten immer wieder neu zu hinterfragen.