Sonnenkraft im Stahlhelm-Look: Wie KI-Memes die Bildsprache der Energiewende aufmischen

Zwischen Solarzellen und Frakturschrift: Warum sich die KI-Meme-Kultur plötzlich für grüne Energie interessiert – und was das für Bildprofis bedeutet. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die Ästhetik vergangener Propagandaplakate ein Comeback im Dienst der Energiewende feiern würde? Seit einigen Wochen kursieren in den sozialen Netzwerken Motive, die auf den ersten Blick an die Bildsprache der Dreißigerjahre erinnern: kernige Typen, entschlossener Blick, im Hintergrund Windräder und Solarfelder, darüber Slogans wie „DEUTSCHER STROM“. Doch statt alter Ideologie geht es um erneuerbare Energie – und um die Frage, wie weit man mit KI-generierten Bildern und ironischer Brechung tatsächlich kommt, wenn man die gesellschaftliche Mitte für grüne Themen gewinnen will.

Heimatstrom: Memes zwischen Ironie und Identität

Der Begriff „Heimatstrom“ steht nicht für einen Stromanbieter, sondern für eine Meme-Kampagne, die Ende März 2026 auf Reddit Fahrt aufnahm. Ins Leben gerufen wurde sie von Dara Sasmaz, dem auch sonst nicht immer geschmackssicheren Social-Media-Berater der Linkspartei. Gemeinsam mit anderen Akteuren gründete er das Forum „Freiheitsfront“, das inzwischen über 160.000 Mitglieder zählt. Ziel ist es, mit massenhaft KI-generierten Bildern die Plattformen zu fluten und so die politische Mitte zu erreichen. Ein Ansatz, der sich bewusst von klassischer linker Theorie und Praxis absetzt.

Die Motive bedienen sich gezielt der Bildsprache rechter und völkischer Bewegungen: Frakturschrift, Familienidyll, Schwarz-Rot-Gold, aber statt des deutschen Waldes stehen nun Photovoltaik-Anlagen und Windparks im Mittelpunkt. Die Ironie ist gewollt, doch die Grenze zwischen Parodie und Affirmation bleibt unscharf. Sasmaz und seine Mitstreiter setzen dabei laut Berichten auf KI-Generatoren wie Grok, Midjourney oder Stable Diffusion. Während Grok international für kontroverse Bildausgaben bekannt ist, gibt es bislang keine öffentlich belegten Beispiele, dass gerade Grok die deutschen Retro-Motive für „Heimatstrom“ tatsächlich produziert hat. Die Berichte sprechen aber von einer breiten Nutzung KI-basierter Tools.

KI-Bildgeneratoren: Werkzeug oder Weltanschauung?

Für Bildprofis stellt sich die Frage, wie neutral die Technik wirklich ist. Roland Meyer, DIZH-Bridge-Professor für Digital Cultures and the Arts an der Universität Zürich und der ZHdK, warnt: Generative KI sei „kein politisch neutrales Werkzeug“, sondern „in ihrer derzeit von diesen großen Firmen vorangetriebenen kommerziellen Form eingebunden in ein politisches Projekt des rücksichtslosen Extraktivismus und der schrankenlosen Expansion“, wie er auf der re:publica 2025 betonte. Die KI verstärkt Klischees, reproduziert nostalgische Sehnsüchte und macht sich damit anschlussfähig für rechte Bildpolitik – auch wenn die Motive diesmal für grüne Anliegen eingesetzt werden.

Meme-Kultur als politisches Minenfeld

Ob Memes grundsätzlich „rechts“ sind, ist eine Debatte, die längst selbst zum Meme geworden ist. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich hat darauf hingewiesen, dass der Satz „The Left can’t Meme“ inzwischen ein popkulturelles Schlagwort ist, das die Unsicherheit linker Akteure im Umgang mit der Meme-Ästhetik spiegelt. In seinem Buch „Memokratie“ analysiert Ullrich, wie Memes als Machtinstrumente und Polarisierungswerkzeuge funktionieren – und wie schwer es der politischen Linken fällt, darauf zu reagieren, ohne den Stil der Rechten zu kopieren. Wer rechte Codes übernimmt, läuft seiner Ansicht nach Gefahr, ihre emotionale Sprengkraft zu unterschätzen. Der Begriff „hilfloser Antifaschismus“, der diese Problematik beschreibt, stammt übrigens nicht von einem Influencer, sondern vom marxistischen Philosophen Wolfgang Fritz Haug, der ihn bereits 1967 prägte.

Rechte Gegenoffensive: Wilhelm Kachel und die neue Bildfront

Die rechte Szene bleibt nicht untätig. Mit Projekten wie „Wilhelm Kachel“, einem AfD-nahen Meme-Kanal, der eng mit Tannwald Media und der Identitären Bewegung verbunden ist, werden ebenfalls massenhaft KI-generierte Motive verbreitet.

Hier dominieren klassische Arbeiterästhetik, heroische Körper und nationalistische Symbolik, alles produziert mit Tools wie Midjourney und DALL-E. Die Bildwelt ist zum Schlachtfeld geworden, auf dem sich linke Ironie und rechte Ernsthaftigkeit gegenseitig belauern.

Politik und Symbolik: Wenn Strom zur Identitätsfrage wird

Im politischen Alltag ist die Lage so aufgeladen wie das Stromnetz an einem windigen Hochsommertag. Katherina Reiche, CDU-Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, bremst die Energiewende, setzt auf neue Gaskraftwerke und zeigt sich skeptisch gegenüber ambitionierten Ausbauzielen für Erneuerbare. Währenddessen versuchen Meme-Kampagnen wie „Heimatstrom“, die Energiewende mit Heimatgefühlen aufzuladen und so neue Zielgruppen zu erreichen. Doch ob das gelingt oder nur alte Gräben neu ausleuchtet, bleibt offen.

Fazit: Zwischen Bildwitz und Bildmacht

Für Bildermacher ist die aktuelle Welle der KI-Memes ein Lehrstück in Sachen Bildpolitik. Wer mit KI und Retro-Ästhetik spielt, sollte sich der historischen und emotionalen Aufladung dieser Motive bewusst sein. Die „Heimatstrom“-Kampagne zeigt, wie schnell sich politische Symbole entleeren und neu aufladen lassen. Während die Herkunft unseres Stroms diskutiert wird, bleibt die Herkunft unserer Bilder oft im Dunkeln.