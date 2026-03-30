Der Modding-Guide ergänzt als 12. Band die Altglas-Bibliothek um eine systematische und praxisorientierte Zusammenstellung von Objektiven, die mit minimalen Veränderungen neue Bildwelten eröffnen: bewährte Klassiker, darunter auch ein modifiziertes Tessar, Spezialoptiken für Oszilloskope sowie konvex adaptierte Polaroid- und eigenwillige Cambo-Optiken.

Die Bildästhetik entsteht unmittelbar bei der Aufnahme und ist nur bedingt kontrollierbar. Sie erinnert an die analoge Fotografie, wie sie Steffen Schüngel beschreibt: den spielerischen Einstieg und die „unkomplizierte Unvollkommenheit“ mit dem Ziel, „nicht um das Perfekte, sondern um das emotionale Bild“ zu komponieren. Auch Modding-Experte Martin J. Kunz betont die emotionalen Aspekte seiner Fotografie, ebenso wie Naturfotograf Roland Günter. Beide geben in Interviews Einblick in ihre Arbeitsweise, teilen Erfahrungen, vermitteln praxisnahe Tipps und zeigen eine Auswahl ihrer eindrucksvollen Bilder.

Für diese Aufnahme stieg Roland Günter mit einem Oscillo-Raptar in den Froschteich. Aus seiner Sicht ist das in den 1960er-Jahren für Oszillogramme entwickelte Objektiv „heute ein Glücksfall für die Makrofotografie“.



Im Interview berichtet Roland Günter über seine Erfahrungen mit dem Oscillo-Raptar. Ein umfangreiches Kapitel führt strukturiert durch Auswahl, Adaption und Handhabung.



Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Oscillo-Objektiv aus der Aufnahmeeinheit lösen.



Mit einem Standardadapter findet die Oscillo-Optik Anschluss an ein Helicoid.



Was macht Objektiv-Modding interessant?

Diese Optiken bieten faszinierende Möglichkeiten, kreative Fähigkeiten zu erweitern und Bilder mit einer einzigartigen Atmosphäre und künstlerischem Touch zu gestalten. Die Komposition erfolgt beim Blick durch den Sucher; alle Effekte entstehen in der Kamera – ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Doppelbelichtungen und nur in Ausnahmefällen mit Stativ. Ein gemeinsames Merkmal ist die gezielt eingesetzte Unschärfe.

Cambo-Objektive überlagern mehrere Bilder zeitgleich in der Kamera. Ein Stativ ist nicht erforderlich (Martin J. Kunz).

Modding-Experte Martin J. Kunz berichtet im Interview von seinen Erfahrungen mit verschiedenen modifizierten Objektiven und davon, wie seine Aufnahmen entstehen.

Bis zu drei Polaroid-Objektive lassen sich konvex adaptieren.

Illuminierte Objekte in der Dunkelheit vereinfachen die Bildkomposition, da nichts den Blick vom Motiv ablenkt.

Was bietet das Buch?

Einen Blick ins Buch gibt es hier.

Die erzielbaren Effekte unterscheiden sich deutlich – und genau hier setzt dieses Buch an: Es bietet fundierte Informationen, praxisnahe Empfehlungen und konkrete Anleitungen zur Auswahl, zum Kauf, zur Adaption und zur Handhabung erprobter Optiken. Über 250 Abbildungen ergänzen den Text, machen Ergebnisse sichtbar und Unterschiede unmittelbar nachvollziehbar. Links und Fußnoten führen gezielt zu weiterführenden Kapiteln und sorgfältig ausgewählten externen Quellen. Frei nach Karl Valentin ließe sich sagen: Alles ist schon fotografiert worden – nur noch nicht mit diesen Objektiven.

Kostenlos einen Eindruck gewinnen

Die Altglas-Bibliothek umfasst 12 E-Books mit über 4000 Seiten fundiertem Wissen rund um die Adaption alter Objektive an Digitalkameras. Rund 3000 Abbildungen ergänzen den Text und veranschaulichen die Inhalte. Mit der kostenlosen Kindle-App für Android, iOS und Windows lassen sich Amazon-E-Books bequem auf nahezu allen Geräten lesen – inklusive Leseproben. Diese zeigen Abbildungen in Farbe und ermöglichen eine komfortable Stichwortsuche. Links und Fußnoten führen per Fingertipp direkt zum Ziel. Während des Lesens gesetzte farbige Markierungen erleichtern das Wiederfinden wichtiger Inhalte. Individuell einstellbare Schriftgrößen sorgen für optimale Lesbarkeit. Einen ersten Eindruck vom gesamten Angebot gibt es hier.