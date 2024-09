Nikon veröffentlicht kostenlose Color-Grading-LUTs von RED

Nikon hat in Zusammenarbeit vier neue Kreativ-LUTs sowie eine technische LUT veröffentlicht, die von RED Digital Cinema Inc., einer Tochtergesellschaft von Nikon, entwickelt wurden. Die LUTs (Look-Up Tables) stehen kostenlos zur Verfügung und sollen es Nutzern von spiegellosen Nikon-Kameras, die in N-Log filmen, ermöglichen, den Look von RED-Kinokameras zu erzeugen. N-Log ist ein Farbprofil, das Nikon speziell für Videoaufnahmen mit spiegellosen Nikon-Kameras entwickelt hat. Es dient dazu, den Dynamikumfang einer Kamera optimal auszunutzen, indem es eine flache, kontrastarme Bilddarstellung erzeugt. Dieses flache Bildprofil ist ideal für die Nachbearbeitung, da es mehr Details in hellen und dunklen Bereichen bewahrt, die bei normaler Aufnahme oft verloren gehen.

Die neuen LUTs ermöglichen ein professionelles Color Grading von N-Log-Videos und bieten zugleich die Möglichkeit, bereits während der Aufnahme auf externen Monitoren eine Vorschau des Endergebnisses zu sehen. Zu den Kreativ-LUTs gehören unter anderem die Achromic LUT, die monochrome, kontrastarme Bilder mit feinen Texturdetails liefert, und die Film Bias LUT, die warme, filmähnliche Farben und natürliche Hauttöne erzeugt. Für einen kontrastreichen, entsättigten Look, ähnlich wie die Bleichauslassung bei der Entwicklung klassischer Farbfilme, sorgt die Film Bias Bleach Bypass LUT. Und mit der Film Bias Offset LUT erhalten Aufnahmen einen Vintage-Look mit weichen, warmen Farben. Sie optimiert Aufnahmen durch eine Kombination aus Farbkorrektur und Kontrastanpassung.

Es werden nur Kameras unterstützt, die mit N-Log-Aufnahmen kompatibel sind. Die LUTs sind zudem mit allen Nachbearbeitungsprogrammen kompatibel, die LUTs unterstützen. Sie stehen auf der Nikon-Website zum Download zur Verfügung.