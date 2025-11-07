Kennzeichnungspflicht für KI-Bilder: Der Zeitplan für Fotografen

Die digitale Bildwelt steht vor einer Zäsur. Der EU AI Act ist kein fernes Zukunftsszenario mehr, sondern eine präsente rechtliche Realität, deren Übergangsfristen ablaufen. Für Fotografen und Bildbearbeiter bedeutet dies vor allem eines: eine unmissverständliche Kennzeichnungspflicht. Wer die neuen Regeln ignoriert, riskiert empfindliche Strafen. Dieser Beitrag schlüsselt auf, welche Pflichten schon jetzt im Oktober 2025 gelten und was in den kommenden Monaten zur unumgänglichen Vorschrift wird.

Der rechtliche Status Quo

Der EU AI Act ist bereits politisch beschlossen und in Kraft getreten. Allerdings sieht das Gesetz, ähnlich wie andere große EU-Regularien, gestaffelte Übergangsfristen vor, bevor alle Bestimmungen verpflichtend werden. Wir befinden uns aktuell in dieser entscheidenden Phase, in der die Zeit der reinen Information vorbei und die Zeit der Implementierung angebrochen ist. Unternehmen wird dringend geraten, sich rechtzeitig auf die Umsetzung der neuen Maßnahmen vorzubereiten, auch wenn die finalen rechtlichen Anforderungen erst am Mitte 2026 vollständig greifen. Für Fotografen bedeutet das konkret: Die Pflicht zur Kennzeichnung von KI-generierten oder wesentlich manipulierten Bildern ist rechtlich bereits verankert. Auch wenn die härtesten Sanktionen erst nach Ablauf der letzten Fristen drohen, existiert schon jetzt eine klare Erwartungshaltung seitens des Gesetzgebers und des Marktes. Plattformen, Kunden und Bildagenturen beginnen, ihre Richtlinien anzupassen. Wer jetzt noch keine Strategie zur transparenten Kennzeichnung hat, handelt fahrlässig. Die Situation ist vergleichbar mit anderen EU-Richtlinien, die erst in nationales Recht umgesetzt werden müssen, um ihre volle Wirkung zu entfalten . Der politische Wille zur Transparenz ist jedoch unmissverständlich formuliert, und die technische Infrastruktur zur Umsetzung steht bereit.

Was ab 2026 zur harten Pflicht wird

Aktuell gilt die Kennzeichnungspflicht nur für Deepfakes. Doch die Schonfrist endet bald. Ab August 2026 werden die meisten Bestimmungen des AI Acts, insbesondere die Transparenzpflichten für KI-generierte Inhalte, mit voller rechtlicher Konsequenz durchgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Kennzeichnung keine Empfehlung mehr, sondern eine unumgängliche Pflicht. Jeder, der KI-Werkzeuge nutzt, um Bilder zu schaffen oder zu verändern, die den Eindruck erwecken, authentisch zu sein, wird rechtlich als „Deployer“ (Anwender) eingestuft und haftet für die korrekte Deklaration.

Die zentrale Frage lautet dabei: Was genau muss gekennzeichnet werden? Die Antwort des Gesetzgebers ist eindeutig: Inhalte, die künstlich erzeugt oder manipuliert wurden, müssen als solche erkennbar gemacht werden. Sobald also KI-generierte Pixel ins Bild kommen, die nicht durch ein Objektiv erfasst wurden, greift die Pflicht. Das betrifft nicht nur komplett synthetische Bilder, sondern auch subtilere Eingriffe wie das Hinzufügen von Bildelementen per „Generative Fill“, das Erweitern des Bildrandes mit KI-generierten Inhalten oder das Entfernen von Objekten, bei dem die entstehende Lücke durch eine KI gefüllt wird.

C2PA und IPTC: Die Werkzeuge der Gegenwart

Die gute Nachricht ist: Die Werkzeuge zur Erfüllung dieser Pflichten sind im Oktober 2025 bereits etabliert und einsatzbereit. Die Industrie hat mit der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) einen robusten Standard geschaffen. Dieser agiert wie ein fälschungssicherer digitaler Herkunftsnachweis, der direkt in die Metadaten einer Bilddatei eingebettet wird. Adobe hat diese Technologie unter dem Namen „Content Credentials“ tief in seine Creative Cloud integriert.

Nutzt ein Fotograf in Photoshop die generative Füllung, wird dieser Arbeitsschritt automatisch in den Content Credentials vermerkt. Diese Informationen bleiben erhalten und schaffen eine lückenlose Chronik der Bildbearbeitung. Für Anwender außerhalb des Adobe-Ökosystems bietet sich die Nutzung der etablierten IPTC-Metadaten an. In Feldern wie „Special Instructions“ lässt sich der KI-Einsatz präzise dokumentieren. Die Etablierung eines konsistenten Workflows, der diese Dokumentation zur Routine macht, ist die wichtigste Hausaufgabe für jeden professionellen Bildschaffenden im Herbst 2025.

Haftungsrisiken und die Chance der Authentizität

Die DSGVO hat bewiesen, dass die EU ihre Regulierungen mit Nachdruck durchsetzt. Beim AI Act drohen bei Verstößen gegen die Transparenzpflichten Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder 7% des weltweiten Jahresumsatzes. Auch wenn solche Summen für Freiberufler abstrakt klingen, ist die Gefahr von Abmahnungen durch Wettbewerber oder Kunden real. Wer jetzt noch zögert, riskiert nicht nur zukünftige Strafen, sondern auch einen akuten Reputationsschaden.

Paradoxerweise liegt in dieser Regulierung eine enorme Chance. In einer Flut von synthetischer Perfektion wird das nachweislich authentische Bild zu einem wertvollen Gut. Das Siegel „100% kamerabasiert“ könnte sich von einer reinen Information zu einem echten Qualitätsmerkmal entwickeln. Die Kennzeichnungspflicht erzwingt eine neue Ehrlichkeit, die das Vertrauen in professionelle Fotografie stärken kann. Wer sich heute als Garant für visuelle Wahrhaftigkeit positioniert, investiert direkt in die eigene Zukunftsfähigkeit. Die Zeit des Abwartens ist vorbei – die Umsetzung muss jetzt beginnen.