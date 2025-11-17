KI-Manifeste: Was uns die neuen Glaubensbekenntnisse wirklich bringen

Es ist nicht da erste seiner Art. Nein, in letzter Zeit scheinen sich viele, die mit der zu KI arbeiten berufen zu fühlen, die Zukunft in Worte zu fassen. Aktuell macht mal wieder ein neues KI-Manifest die Runde: Es trägt den Titel „AI-Generated Art: A Futurist Manifesto“ und liest sich, als hätte ein Visionär die Feder geführt. Einmal mehr wird nicht weniger als eine Revolution ganzer Arbeitsbereiche versprochen: KI als kreativer Partner, als Präzisionswerkzeug, das menschliche Fehler ausmerzt, und als großer Gleichmacher, der bisherige Hürden überwindet. Das Credo: Während die einen noch die Qualität bestehender Techniken verteidigen, hat der Algorithmus längst neue Fakten geschaffen.

Solche Proklamationen sind keine Seltenheit. Von den großen Technologiekonzernen bis hin zu agilen Künstlerkollektiven – Visionen zur Künstlichen Intelligenz werden mit dem Gestus historischer Aufrufe formuliert. Sie klingen mal nach Ethik-Leitfaden, mal nach Zukunftsvision. Ihr gemeinsamer Nenner: Sie erheben den Anspruch, die Spielregeln für das Miteinander von Mensch und Maschine neu zu schreiben. Doch was verbirgt sich hinter dem Pathos dieser Texte, und welchen praktischen Nutzwert bieten sie, wenn der Glanz der Vision auf die alltägliche Realität trifft?

Der Pakt mit der Maschine: Eine Analyse der Versprechen

Liest man sich durch diese neuen Bekenntnisse, kristallisiert sich eine zentrale Erzählung heraus: Die Technologie soll die Arbeit erleichtern, Kreativität beflügeln und dabei fair und nachvollziehbar agieren. Das hier zitierte futuristische Manifest zur KI-generierten Kunst treibt diese Vision auf die Spitze. Es feiert die „mathematische Perfektion“ des Algorithmus, die eine „verborgene Harmonie in den Daten“ aufdeckt und zu völlig neuen ästhetischen Maßstäben führt. Es proklamiert die „Befreiung von der Nostalgie“ und das Ende der Subjektivität, indem der Künstler zum „Programmierer“ und die KI zum „kreativen Kollaborateur“ wird. Die Vision ist die einer Kunst als Maschine – präzise, fehlerfrei und unendlich skalierbar.

Andere, eher von der Industrie geprägte Papiere, schlagen einen nüchterneren Ton an. Sie betonen Sicherheit, Verantwortlichkeit und die Vermeidung von systemischen Fehlern. Doch auch hier schwingt die große Hoffnung mit: Mit den richtigen Leitplanken wird die KI zum verlässlichen Partner für eine bessere Zukunft. Die Gemeinsamkeit liegt im Gestus des Aufbruchs, im Versprechen, alte Fesseln – seien es tradierte Arbeitsweisen oder menschliche Unzulänglichkeit – abzustreifen. Für jeden, der die Folgen von neuen Werkzeugen abwägen muss, sind dies verlockende Aussichten.

Die Anatomie der Überzeugung: Mehr Glaube als Argument

Für jeden, der Texte nicht nur liest, sondern kritisch bewertet, wird schnell klar: Manifeste sind keine wissenschaftlichen Abhandlungen. Ihre Kraft schöpfen sie nicht aus einer lückenlosen Beweisführung, die Gegenargumente sorgfältig prüft, sondern aus der rhetorischen Wucht ihrer Thesen. Sie appellieren an eine vermeintlich unaufhaltsame Entwicklung, deren Nichtbeachtung einem kreativen oder beruflichen Nachteil gleichkäme. Eine kritische Prüfung der Annahmen, wie sie für jede fundierte Auseinandersetzung grundlegend wäre, fehlt naturgemäß.

Wenn das „Futurist Manifesto“ beispielsweise das „Ende des künstlerischen Elitismus“ ausruft, weil die Werkzeuge für jeden zugänglich seien, ist das eine kühne Behauptung. Es ignoriert nicht nur Joseph Boys „Jeder Mensch ist ein Künstler”-Proklamation von 1985, sondern auch die neuen Eliten, die sich aus denjenigen zusammensetzen, die über die teuersten Modelle, die größte Rechenleistung und das tiefste Wissen im Prompt-Engineering verfügen. Die Behauptung, KI eliminiere den menschlichen Fehler, ist philosophisch reizvoll, aber technisch naiv. Sie ersetzt im Grunde lediglich eine Fehlerquelle durch eine andere. Die Argumentationsketten sind oft eher auf emotionale Überzeugung ausgelegt als auf eine rationale, belastbare Grundlage.

Die Konfrontation mit der Realität: Von der Vision zur Anwendung

Der wahre Wert dieser Visionen bemisst sich daran, wie ihre Ziele in der Praxis aussehen. Und hier offenbart sich eine Kluft, die jeden nachdenklich stimmen sollte. Es erinnert an die Erwartungen an das Internet in den 1990er Jahren. Während die einen von der Demokratisierung der Kreativität schwärmen, entstehen kommerzielle Dienstleistungen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Zu erwarten ist eine neue Variante von vermeintlich schöpferischer Disruption, die sich nur noch weit heftiger auf unseren Alltag auswirken könnte, als die letzte.

Letztlich sind die KI-Manifeste wertvolle Dokumente unserer Zeit. Sie sind Seismografen, die unsere Hoffnungen und Ängste im Angesicht einer transformativen Technologie aufzeichnen. Sie liefern die Narrative für eine Debatte, die wir dringend führen müssen. Doch sie sind keine Landkarten für die Zukunft, sondern eher Leuchtfeuer in einem dichten Nebel. Sie markieren eine mögliche Richtung, aber den Weg müssen wir selbst finden – mit kritischer Distanz, technischer Expertise und einem geschärften Bewusstsein für den Unterschied zwischen einer verlockenden Vision und ihrer oft widersprüchlichen Realität. Die eigentliche Arbeit beginnt dort, wo die Manifeste enden.

Buchempfehlung: Wenn Sie bis hier gekommen sind…

„Die Propheten von gestern sind die Deppen von heute“, das meint zumindest Richard David Precht in seinem Buch JÄGER, HIRTEN, KRITIKER von 2018, in dem er sich höchst reflektiert mit der Zukunft unserer Arbeitsgesellschaft auseinandersetzt – auch wenn generative KI damals noch nicht so dominant war wie heute. Aus meiner Sicht sehr zu empfehlen, auch wenn sich auf den fast 300 Buchseiten mit Sicherheit manch kontrovers diskutierbare Äußerungen, wie etwa die zum bedingungslosen Grundeinkommen finden. Wer nicht so gerne liest, kann den Titel auch als 8-Stunden-Hörbuch konsumieren.