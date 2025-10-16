Rollei stellt leistungsstarken Aufsteckblitz HS Freeze 1X vor

Rollei erweitert das Sortiment an Aufsteckblitzen und stellt mit dem HS Freeze 1X das Nachfolgemodell des HS Freeze 1s vor. Das neue Blitzgerät zeichnet sich durch ein hochauflösendes 2,3 Zoll Touch-Display mit deutscher und englischer Menüführung, eine hohe Blitzleistung von 100 Wattsekunden (Ws) und eine sehr kurze Abbrennzeit von bis zu 1/55600 Sekunden aus. Letztere erlaubt es, selbst rasante Bewegungen gestochen scharf einzufrieren. Im Serienbildmodus sind bis zu 60 Blitzauslösungen pro Sekunde möglich. Der Blitz erreicht eine Leitzahl von bis zu 60 und deckt mit seinem motorisierten Zoom einen Bereich von 28 bis 105 Millimeter ab. Die runde Blitzröhre erzeugt ein Lichtbild mit einem Abstrahlwinkel von bis zu 120 Grad und sorgt so für weiche Schatten und eine gleichmäßige Ausleuchtung – etwa bei Porträts oder Reportagen.

Ein integriertes 3-Watt-LED-Einstelllicht mit drei Helligkeitsstufen und einer Farbtemperatur von 5000 Kelvin dient als Lichtvorschau. Mit bis zu 2100 Lux bietet es laut Rollei genügend Reserven für die präzise Ausrichtung des Lichts – zum Beispiel beim Fotografieren von Produktdetails.

Der HS Freeze 1X ist in zwei Versionen erhältlich: Die universelle Variante mit multikompatiblem Blitzfuß unterstützt Kameras von Canon, Nikon, Fuji, Panasonic und Olympus. Für Nutzer von Sony-Kameras steht eine dedizierte Sony-Version mit passendem Blitzfuß zur Verfügung; alternativ lässt sich auch die Universalversion mit einem separat erhältlichen Adapter verwenden. Beide Modelle verfügen über einen integrierten 2,4-Gigahertz-Funkempfänger, der im Master- und Slave-Betrieb arbeitet (bis zu 31 Kanäle, sechs bzw. 16 Gruppen) und unterstützen optische Slave-Auslösung (S1/S2) für die Integration in komplexe Licht-Setups.

Der Blitz unterstützt die gängigen Blitzmodi, darunter TTL (Through The Lens) für Automatikbelichtung, manuellen Modus, HSS (High Speed Sync) für kurze Belichtungszeiten sowie Stroboskopfunktionen. Die Synchronisation ist sowohl auf den ersten als auch auf den zweiten Verschlussvorhang möglich.

Ein wechselbarer Lithium-Polymer-Akku mit 3200 Milliamperestunden sorgt laut Hersteller für bis zu 480 Auslösungen bei voller Leistung. Das neue Quick-Freeze-Mount-System ermöglicht es, Lichtformer wie Softboxen, Reflektoren oder Farbfolien ohne Werkzeug zu wechseln. Für längere Shootings gibt es als Zubehör einen Ersatzakku für 50 Euro. Für 13 Euro bietet Rollei außerdem eine neue Bounce-Karte an, die sich einfach am Blitz befestigen lässt, und für sanftere Lichtverläufe sorgen soll.

Rollei bietet den HS Freeze 1X ab sofort für 299 Euro (unverbindliche Preisempfehlung 349 Euro) an – sowohl in der universellen Variante als auch als Sony-Version. Das Gerät ist im Onlineshop des Herstellers unter www.rollei.de erhältlich.