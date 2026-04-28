KI, Kunst und Kunstdiebstahl: Wie Bildgeneratoren das Urheberrecht herausfordern

Wer heute einen Bildgenerator wie Nano Banana oder Midjourney ausprobiert, erlebt eine Szene, die an einen digitalen Kunstraub erinnert: Mit wenigen Klicks erscheinen Werke, die verblüffend an bekannte Künstler erinnern, nur dass sie niemandem mehr gehören. Während CEOs auf Technologiekonferenzen „auf der Bühne herumstolzieren wie Superschurken und damit prahlen, dass ihre Produkte ganze Arbeitsbereiche überflüssig machen werden“, wie es der Guardian kürzlich treffend beschrieb, wächst in der kreativen Szene das Gefühl, dass hier nicht nur Kunst, sondern auch Identität und Kontrolle über das eigene Werk auf dem Spiel stehen. Die Debatte um KI-generierte Bilder, Urheberrecht und die Zukunft der Kreativität ist längst zum globalen Streitfall geworden – mit Folgen, die weit über die klassische Kunstwelt hinausreichen.

Die neue Dimension des Kunstdiebstahls

Noch nie war es so einfach, den Stil eines Künstlers zu imitieren, ohne dessen Namen zu kennen, oder zu nennen. Die Künstliche Intelligenz saugt Milliarden von Bildern aus dem Netz, verarbeitet sie zu einem Brei, den das Internet inzwischen als „slop“ verspottet: ein Sammelsurium aus Stilen, Motiven und Handschriften, das zwar beeindruckt, aber oft nach nichts mehr schmeckt. Für Profis in der Bildproduktion ist das mehr als ein ästhetisches Problem. Es geht um die Frage, wem das Bild gehört, das aus dem Generator kommt und wer für die Arbeit, die darin steckt, noch bezahlt wird.

Die Dimension des Problems zeigt sich nicht zuletzt in den Zahlen: Nach der Einführung von KI-Bildern auf einer der größten Stockplattformen weltweit sank die Zahl der menschlichen Anbieter um 23 Prozent – ein Wert, den eine Stanford/UCLA-Studie 2025 für einen Bestand von rund 500 Millionen Bildern belegt. Die Botschaft ist klar: Wo KI-Bilder den Markt fluten, ziehen sich viele Kreative zurück.

Alte Ängste, neue Qualität

Natürlich ist die Angst vor dem Verlust des Originals kein neues Phänomen. Doch diesmal ist die Lage grundlegend anders: Während frühere Technologien neue Werkzeuge in die Hand der Kreativen legten, nimmt die KI nicht nur das Handwerk, sondern auch das Recht am eigenen Werk. Sie fragt nicht, sie nimmt – und gibt wenig zurück, außer der Illusion, dass Kreativität nun für alle zugänglich ist.

Rechtslage: USA gegen Europa

Die juristische Front verläuft quer über den Atlantik. In den USA kämpfen Künstler als Kläger in einer Sammelklage gegen Unternehmen wie Stability AI, Midjourney, DeviantArt und Runway AI. Im Zentrum steht die Frage, ob das massenhafte Training von KI-Modellen mit urheberrechtlich geschützten Werken ohne Zustimmung zulässig ist. Die Klage ist noch anhängig, doch das Verfahren hat bereits Signalwirkung.

In Deutschland hat das Landgericht München I entschieden, dass die Nutzung von Songtexten ohne Lizenz für das Training von KI-Modellen das Urheberrecht verletzt – sowohl die Speicherung in den Modellparametern als auch die Ausgabe geschützter Texte. Die Argumentation, dies falle unter die Ausnahmen für Text- und Datamining, wurde explizit zurückgewiesen. Der Fall der Fotografen Robert Kneschke gegen den Verein LAION e.V. ist noch auf dem Weg zum Bundesgerichtshof.

Mit dem EU AI Act gelten ab dem 2. August 2026 verbindliche Transparenz- und Kennzeichnungspflichten: Anbieter und Nutzer generativer KI müssen sicherstellen, dass KI-generierte Inhalte maschinenlesbar markiert und als künstlich erzeugt erkennbar sind. Für die Praxis der Bildbearbeitung und Fotografie bedeutet das: Wer KI-Bilder veröffentlicht, muss deren Ursprung offenlegen – ein Schritt, der zumindest für mehr Klarheit sorgt.

Widerstand und Rückzug: Die digitale Bohème schlägt zurück

Die Reaktionen der Kreativszene reichen von Protest bis Rückzug. Auf ArtStation tauchten massenhaft Bilder mit dem Schriftzug „NO TO AI GENERATED IMAGES“ auf – ein stilles, aber sichtbares Zeichen gegen das große Absaugen. Bei DeviantArt führte die Einführung eines KI-Generators zu einem Sturm der Entrüstung: Werke wurden standardmäßig für das Training freigegeben, das Opt-out war umständlich und konnte bis zu zehn Tage dauern. Das Vertrauen vieler Kreativer in die Plattformen ist nachhaltig erschüttert.

Die Forderungen der Künstler sind eindeutig: Sie wollen gefragt werden, bevor ihre Werke für KI-Training genutzt werden. Und sie erwarten eine angemessene Vergütung. Doch die Realität sieht anders aus – und viele ziehen sich aus den Plattformen zurück oder suchen nach neuen Wegen, ihre Arbeit zu schützen.

Das Paradox der Innovation

Jede technische Neuerung verspricht Fortschritt, bedroht aber zugleich das Bestehende. Die Fotografie hat die Malerei nicht verdrängt, sondern inspiriert. Der Buchdruck hat die Literatur nicht zerstört, sondern verbreitet. Doch die KI stellt die Frage nach dem Wert des Originals neu: Was bleibt, wenn jeder alles kann und niemand mehr weiß, wem etwas gehört? Für viele ist die KI ein Dieb, der nicht nur Werke, sondern auch Identitäten stiehlt. Für andere ist sie ein Werkzeug, das neue Möglichkeiten eröffnet. Die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen.

Vielleicht werden wir in ein paar Jahren feststellen, dass die KI die Kunst nicht gestohlen, sondern verwandelt hat. Vielleicht aber auch, dass wir etwas verloren haben, das sich nicht so leicht ersetzen lässt: das Gefühl, dass hinter jedem Bild ein Mensch steht, mit einer Geschichte, einer Handschrift, einer Idee. Bis dahin bleibt die Debatte offen – und die Frage, wie viel Originalität, Recht am eigenen Bild und Wertschätzung für kreative Arbeit wir uns leisten wollen.