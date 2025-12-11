Leica und Capture One verkünden strategische Partnerschaft

Bild: Capture One

Die Leica Camera AG und Capture One arbeiten ab sofort enger zusammen. Beide Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen, um Arbeitsabläufe beim kabelgebundenen Fotografieren im Studio und unterwegs zu verbessern. Capture One gehört zu den etablierten Anbietern für professionelle Bildverarbeitung und Tethered Shooting, also das Fotografieren mit direkter Kamera-Computer-Verbindung. Die Kooperation zielt laut Leica darauf ab, Leica-Fotografen eine optimale Lösung für Tethered Shooting und Bildbearbeitung zu bieten – sowohl im Fotostudio als auch im mobilen Einsatz.

Bilder werden beim Tethering mit Capture One unmittelbar übertragen, in der Live-View-Anzeige dargestellt und Einstellungen in Echtzeit vorgenommen. Capture One liefert zudem Farbprofile, die speziell auf Leica-Kameras abgestimmt sind, und verspricht ein besonders naturgetreues Farbrendering und die präzise Kontrolle von Tonwerten.

Zum Start der erweiterten Zusammenarbeit bieten beide Firmen ein gemeinsames Testprogramm an. Leica Kunden erhalten drei Monate lang kostenlosen Zugang zu sämtlichen Funktionen von Capture One. Nach einer Registrierung im Leica Club unter https://club.leica-camera.com folgt eine dreimonatige Lizenz sowie eine Anleitung zur Installation. Anwender können damit den gesamten Ablauf – vom Auslösen im Tethering bis zur finalen Optimierung – unter realen Bedingungen ausprobieren. Die Initiative dient als praktischer Prüfstand für Geschwindigkeit, Genauigkeit und den Bedienkomfort des neuen Zusammenspiels.

Leica betont, Capture One sei weiterhin der führende Anbieter im Bereich Tethering, und man freue sich, die Zusammenarbeit mit Capture One nach einer ersten Vereinbarung fortsetzen zu können. Die Software ist für hohe Stabilität bekannt und unterstützt mehr als 550 Kameras sowie rund 700 Objektivprofile. Viele Berufsfotografen setzen sie ein, weil sie klare Arbeitsabläufe bietet und Farbtreue ernst nimmt. Die Plattform erlaubt zudem die direkte Zusammenarbeit mit Teams und Kunden, was vor allem in der Werbung oder Modefotografie zählt.