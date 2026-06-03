Google Pics: Wie Google Workspace die KI-Bildgenerierung für Profis neu definiert

Wer bislang beim KI-Bildgenerator das Gefühl hatte, mit verbundenen Augen zu würfeln, wird sich nach Googles jüngstem Vorstoß neu orientieren müssen. Mit Google Pics zieht chirurgische Präzision in die Bildbearbeitung ein, und das mitten im Herzstück des digitalen Arbeitsalltags.

Vom Würfeln zur gezielten Bildmanipulation

Man kennt das Dilemma: Man beschreibt, was man sehen will, und die KI liefert ein Ergebnis, das irgendwo zwischen Glückstreffer und Kuriosität pendelt. Prompt rein, Überraschung raus. Für viele funktionierte KI-Bildgenerierung bislang so, egal ob bei Midjourney, Seedream oder Firefly. Google Pics, vorgestellt auf der Google I/O 2026, setzt diesem Prinzip ein Ende. Die neue App, angetrieben vom Nano Banana-Modell aus der Gemini-Familie, bringt erstmals eine Werkzeugkiste mit, die gezielte Eingriffe auf Objektebene erlaubt. Einzelne Bildelemente lassen sich auswählen, verschieben, in Größe und Form verändern oder per Textbefehl umgestalten

Zum Beispiel kann man ein Hemd gezielt umfärben oder aus einem Hund einen Fuchs machen. Die Bearbeitung erfolgt dabei nicht mehr über kryptische Prompts, sondern über einfache Kommentare, die wie Anweisungen an einen Assistenten wirken. Das ähnelt sehr dem Arbeiten mit den Funktionen von AI-Lab, die wir hier vorstellt haben.

Integration in den Workflow: KI als Infrastruktur

Was Google Pics von bisherigen Generatoren unterscheidet, ist nicht nur die Präzision, sondern vor allem die Einbettung in den Arbeitsalltag der Google-Nutzer. Die App ist direkt in Google Workspace integriert, startet mit Slides und Drive und wird bald auch in Docs und andere Anwendungen wandern. Bilder lassen sich gemeinsam bearbeiten, in Echtzeit kommentieren und über teilbare Leinwände im Team weiterentwickeln. Text in Bildern kann editiert und übersetzt werden, wobei Schriftstil und Layout erhalten bleiben. Jede KI-generierte Grafik erhält ein SynthID-Wasserzeichen, das für Transparenz sorgt, ohne die Ästhetik zu stören. Damit wird KI-Bildbearbeitung – vor allem vom Office-Arbeitern – nicht mehr als exotisches Zusatztool wahrgenommen, sondern als selbstverständlicher Teil des kreativen Prozesses.

Konkurrenz im Vergleich: Was Google Pics anders macht

Während Adobe Firefly mit Generative Fill und nahtloser Creative-Cloud-Integration punktet, bleibt die Bildqualität oft hinter den Erwartungen zurück. Midjourney überzeugt mit künstlerischer Vielfalt, bietet aber keine gezielte Objektbearbeitung und ist für professionelle Workflows kaum anschlussfähig. GPT Image liefert hohe Prompt-Treue und solide Inpainting-Funktionen, bleibt aber in der Workflow-Integration und bei der Objektpräzision zurück. Google Pics kombiniert erstmals chirurgische Kontrolle mit der Infrastruktur eines globalen Kollaborationssystems. Bemerkenswert: Seit Herbst 2025 nutzt auch Adobe in Photoshop das Nano Banana Modell für Generative Fill – ein Zeichen, wie stark Googles Technologie den Markt prägt.

Neue Rollen, neue Verantwortung: Was sich für Profis ändert

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 98 Prozent der Agenturen in Deutschland setzen generative KI täglich ein, 95 Prozent davon explizit im kreativen Prozess. Bei den Freelancern sind es inzwischen 85 Prozent, die regelmäßig KI-Tools nutzen. Die technische Hürde sinkt rapide, doch die Anforderungen an Konzept, Bildsprache und Storytelling steigen. Wer sich auf die KI als Zufallsgenerator verlässt, wird austauschbar. Wer sie als präzises Werkzeug versteht, gewinnt neue Freiheiten und steht zugleich vor der Herausforderung, Authentizität und Handschrift im Zeitalter der unsichtbaren Manipulation zu bewahren. Die Grenze zwischen Original und Bearbeitung verschwimmt, die Verantwortung für das Bild wandert endgültig vom Werkzeug zur Idee.

Fazit

Google Pics, , das zunächst für die Öffentlichkeit noch nicht verfügbar ist, markiert keinen radikalen Bruch, sondern eine konsequente Weiterentwicklung: KI-Bildgenerierung wird planbar, nachvollziehbar und zum festen Bestandteil professioneller Workflows. Für Bildgestalter bedeutet das mehr Kontrolle, aber auch mehr Verantwortung – und die Notwendigkeit, sich neu zu positionieren, wenn die KI nicht mehr würfelt, sondern chirurgisch arbeitet.