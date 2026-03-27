Wenn Brüssel die Bildwelt neu erfindet: Was die Überarbeitung des EU AI Act für Kreative jetzt wirklich bedeutet

Stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitswerkzeug wird plötzlich zum regulierten Gegenstand. Ahnlich einem Medikament, das erst durch Zulassung auf den Markt darf. Genau das geschieht gerade mit der künstlichen Intelligenz in der Bildproduktion. Am 13. März 2026 hat der EU-Rat seine Position zum Omnibus VII-Paket beschlossen. Und damit die KI-Verordnung (EU AI Act) grundlegend überarbeitet. Für alle, die (auch) mit KI-Werkzeugen ihren Lebensunterhalt bestreiten, stellt sich seitdem eine drängende Frage: Ist die neue Regulierung eine verlässliche Leitplanke – oder doch eher eine Stolperfalle im Kreativbetrieb?

Vereinfachung mit Hintertüren: Was das Omnibus VII-Paket wirklich bringt

Die EU hat mit dem Omnibus VII-Paket nicht einfach ein weiteres Regelwerk auf die bestehende Bürokratie gestapelt. Das Paket reagiert auf die lautstarke Kritik aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft: Viele Unternehmen hatten die ursprünglichen Fristen als unrealistisch bezeichnet, und Verbände wie Bitkom warnten vor einem Innovationshemmnis. Das Ergebnis sind gestreckte Übergangsfristen: Eigenständige Hochrisiko-KI-Systeme müssen erst ab dem 2. Dezember 2027 den neuen Vorgaben entsprechen, in Produkte eingebettete Lösungen sogar erst ab dem 2. August 2028. Das gibt Herstellern und Anbietern Planungssicherheit – zwingt aber auch Bildprofis, länger mit dem bestehenden Graubereich zu leben.

Gleichzeitig schreibt das Paket vor, dass KI-Tools künftig in einer EU-Datenbank registriert werden müssen, unabhängig davon, ob sie als risikoarm eingestuft werden oder nicht. Für kleine Studios und Agenturen bedeutet das einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, der vor allem dann spürbar wird, wenn die eigenen IT-Ressourcen ohnehin begrenzt sind. Wer KI-gestützte Bildbearbeitung als Dienstleistung anbietet, steht vor der Aufgabe, Compliance-Strukturen aufzubauen, die früher nur Konzernen vorbehalten waren.

Besonders folgenreich ist das explizite Verbot von KI-Systemen, die ohne Zustimmung intime Bilder generieren oder manipulieren. Der Hintergrund: Laut dem EPRS-Briefing „Children and deepfakes„wird für 2025 erwartet, dass insgesamt rund acht Millionen Deepfakes aller Art geteilt werden. Ein erheblicher Anstieg gegenüber den knapp 500.000 im Jahr 2023. Viele dieser Inhalte entsteht ohne Wissen oder Einwilligung der abgebildeten Personen. Das Verbot ist insofern ein nachvollziehbarer, wenn auch schwer durchsetzbarer Schritt: Technische Gegenmaßnahmen hinken den Missbrauchsmöglichkeiten erfahrungsgemäß hinterher.

Das KI-Büro: Neue Macht, neue Pflichten

Mit „AI Office“ schafft die EU eine zentrale Aufsichtsbehörde speziell für sogenannte allgemeine KI-Modelle (GPAI), jene Systeme also, die sich für eine Vielzahl von Aufgaben einsetzen lassen und deshalb besonders schwer in klassische Risikoklassen einzuordnen sind. Wer mit Bildgeneratoren arbeitet, wird künftig mit verschärften Transparenzpflichten konfrontiert: Trainingsdaten, technische Dokumentation und die Einhaltung des Urheberrechts rücken stärker in den Fokus der Aufsicht.

Für Bildprofis hat das unmittelbare Konsequenzen. Wer KI-generierte Werke kommerziell nutzt, muss sich auf strengere Nachweispflichten einstellen, und auf Streitigkeiten in einem Grenzbereich, der zwischen Inspiration und potenzieller Urheberrechtsverletzung noch immer nicht eindeutig definiert ist.

Stimmen aus der Szene: Zwischen Erleichterung und Skepsis

Die Reaktionen auf das Regelwerk sind so gespalten wie die Branche selbst. Wirtschaftsverbände begrüßen die verlängerten Übergangsfristen und die reduzierte Compliance-Last für kleine und mittlere Unternehmen. Doch der Grundtenor bleibt kritisch: Besonders die GPAI-Regulierung gilt vielen als zu statisch, um mit der Geschwindigkeit der Modellentwicklung Schritt zu halten. Wer heute ein System für den Markt konzipiert, arbeitet möglicherweise schon mit einer Technologiegeneration, die die Anforderungen von morgen nicht abbildet.

Zivilgesellschaftliche Organisationen wie EDRi (European Digital Rights) und AlgorithmWatch sehen das Problem von der anderen Seite: Die neuen Regeln lassen zu viele Schlupflöcher und setzen den Grundrechtsschutz nicht konsequent genug durch. Als besonders problematisch gilt die Unterscheidung zwischen Echtzeit-Biometrie und nachträglicher Identifikation, die Überwachungsszenarien möglicherweise begünstigt, anstatt sie zu begrenzen.

Für Bildprofis bleibt die Lage ambivalent. Die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Bilder schafft mehr Rechtssicherheit und stärkt das Vertrauen der Kunden. Das ist ein Aspekt, den insbesondere Fotojournalisten und Agenturen begrüßen. Doch der bürokratische Aufwand wächst, und offene Urheberrechtsfragen bleiben ungeklärt, weil die Rechtsentwicklung der technischen Realität schlicht nicht folgen kann.

Fazit: Mehr Klarheit, mehr Verantwortung

Die neuen EU-Regeln sind weder der große Befreiungsschlag noch ein bürokratisches Phantom. Sie markieren einen weiteren, nüchternen Schritt im langen Ringen um die richtige Balance zwischen Innovation, Kontrolle und Grundrechtsschutz. Für Fotografen, Bildkünstler und Kreative bedeutet das: Wer KI-Werkzeuge professionell einsetzt, muss sich auf mehr Transparenz, konkrete Nachweispflichten und einen anhaltenden Graubereich in Urheberrechtsfragen einstellen. Die eigentliche Herausforderung ist dabei keine juristische, sondern eine gestalterische: die eigene Kreativität nicht im Dickicht der Paragrafen zu verlieren, und die Möglichkeiten der Technologie zu nutzen, ohne die Kontrolle über das eigene Werk aus der Hand zu geben.