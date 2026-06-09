iOS 27, Kamera-App und KI-Bildbearbeitung: Apple Intelligence auf dem Prüfstand

Wer sich für KI-Bildbearbeitung und mobile Fotografie interessiert, blickt nach der WWDC 2026 mit gespannter Erwartung auf iOS 27. Apple verspricht mit der neuen Kamera-App und der erweiterten Fotos-App einen Technologiesprung, der die Konkurrenz einholen und in Teilen sogar übertreffen soll. Doch wie viel Substanz steckt hinter den Ankündigungen? Und wie realistisch sind die Versprechen, wenn man die Neuerungen mit dem aktuellen Stand von iOS 26 vergleicht?

Mehr Kontrolle in der Kamera-App – oder nur ein neues Interface?

Mit iOS 27 erhält die Kamera-App erstmals eine echte Individualisierung. Die bislang festgelegten Bedienelemente lassen sich nun als Widgets frei anordnen. Wer etwa Tiefenschärfe, Timer oder Nachtmodus bevorzugt, kann diese Funktionen nach eigenen Vorlieben platzieren. In iOS 26 war die Oberfläche zwar bereits aufgeräumt und orientierte sich an den wichtigsten Aufnahmearten, doch die Kontrolle über die Anordnung blieb dem Nutzer verwehrt. Die neue Flexibilität ist ein Fortschritt, der vor allem erfahrene Fotografen anspricht, die ihre Workflows optimieren möchten.

Auch die Integration des sogenannten Siri-Modus markiert einen Wandel. Die bisherige Visual Intelligence, die Objekte im Sucher erkannte, wird durch eine tiefere Siri-Integration ersetzt. Siri kann nun direkt im Kamerabild Objekte, Pflanzen, Kunstwerke oder Kontaktinformationen erkennen und entsprechende Aktionen vorschlagen. Die neuen Gitter- und Wasserwaagen-Optionen für die Bildkomposition runden das Update ab. Im Vergleich zu iOS 26, wo die wichtigsten Funktionen zwar zugänglich, aber nicht frei konfigurierbar waren, ist das ein spürbarer Schritt in Richtung Nutzerorientierung – zumindest auf dem Papier.

Fotos-App: KI-Werkzeuge zwischen Aufbruch und Aufholjagd

Die eigentliche Revolution soll in der Fotos-App stattfinden. Während iOS 26 mit dem Clean Up-Tool lediglich eine KI-gestützte Retusche für einfache Objekte auf ruhigem Hintergrund bot, erweitert iOS 27 das Arsenal deutlich. Die neue Sektion „Apple Intelligence Tools“ versammelt vier zentrale Werkzeuge:

Das verbesserte Cleanup entfernt nun auch größere und komplexere Bildelemente und füllt die Lücken mit generiertem Inhalt, der natürlicher wirken soll. Die Grenzen dieser Funktion sind jedoch bereits absehbar: Apple selbst räumt ein, dass die Qualität der Hintergrundauffüllung noch nicht an die Lösungen von Google oder Samsung heranreicht.

Mit Extend hält erstmals ein generatives Füllwerkzeug Einzug, das das Bild über seine ursprünglichen Ränder hinaus erweitert. Wer nachträglich das Seitenverhältnis ändern oder einen „Zoom out“-Effekt erzielen möchte, kann dies nun direkt in der Fotos-App tun. Google und Samsung bieten vergleichbare Funktionen seit 2023 beziehungsweise 2024 an, Apples Umsetzung ist also eher Anschluss als Innovation.

Reframe nutzt die Tiefendaten aktueller iPhones, um die Perspektive eines Fotos nachträglich zu verschieben. Hier generiert die KI nur die tatsächlich neu sichtbaren Bildbereiche. Diese Funktion ist technisch anspruchsvoll und hebt sich von den Lösungen der Konkurrenz ab, die bislang keine vergleichbare Nutzung von Tiefeninformationen bieten.

Das neue Enhance-Tool verspricht eine intelligentere Automatik für Farbe, Belichtung und Lichtstimmung, die über das bisherige Auto-Enhance hinausgeht. In iOS 26 war die Automatik zwar solide, aber wenig differenziert. Die Sprach- und Texteingabe für Bildbearbeitung – etwa „wärmer machen“ oder „links beschneiden“ – wird derzeit getestet, dürfte aber zum Start von iOS 27 noch nicht verfügbar sein.

Alle genannten KI-Funktionen setzen mindestens ein iPhone 15 Pro oder neuer voraus. Die reine Systemaktualisierung auf iOS 27 ist zwar ab iPhone 12 möglich, doch die eigentlichen Neuerungen bleiben damit einer kleinen Nutzergruppe vorbehalten.

Konkurrenz: Apple holt auf, bleibt aber im Rückstand

Ein Blick auf den Wettbewerb zeigt, dass Apple mit iOS 27 vor allem aufholt. Google hat mit Magic Eraser bereits 2021 eine leistungsfähige Objektentfernung eingeführt, die seit 2023 durch Magic Editor um generative Bildausdehnung ergänzt wurde. Mit Reimagine steht dort seit 2024 sogar eine textbasierte Bildmanipulation zur Verfügung. Samsung bietet mit Object Eraser und Generative Edit seit 2021 beziehungsweise 2024 vergleichbare Werkzeuge, die in der Praxis als ausgereift gelten.

Apple setzt mit Reframe zwar einen eigenen Akzent, da die Perspektivverschiebung auf den Tiefendaten der iPhone-Kamera basiert und so neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Doch bei den generativen Füllfunktionen und der Objektentfernung bleibt Apple trotz technischer Fortschritte im Windschatten der Konkurrenz. Die Qualität der generierten Bildbereiche und die Flexibilität der Werkzeuge müssen sich erst noch im Alltag beweisen.

Fazit: Verspätete KI-Offensive mit angezogener Handbremse

Apple präsentiert mit iOS 27 eine überfällige Modernisierung der Kamera- und Fotos-App, die sich an den Standards der Branche orientiert. Die neuen KI-Funktionen sind technisch interessant, aber in weiten Teilen Nachzügler. Besonders kritisch ist, dass Apple selbst die Zuverlässigkeit der neuen Werkzeuge infrage stellt und eine mögliche Verzögerung oder Einschränkung einzelner Funktionen bereits einkalkuliert.

Für Nutzer in der EU bleibt die Enttäuschung: Apple Intelligence und die neue Siri werden zum Start nicht auf iOS und iPadOS verfügbar sein, da regulatorische Vorgaben nicht erfüllt werden. Ein Termin für die Nachlieferung steht aus, der Preisvorteil bleibt aus. Während Google und Samsung ihre KI-Features längst flächendeckend anbieten, müssen europäische Apple-Nutzer weiter warten – und zahlen dennoch den vollen Preis.

Die Frage, ob Apples Fokus auf Datenschutz und Hardware-Grenzen ein echtes Alleinstellungsmerkmal oder nur ein Vorwand für die späte Umsetzung ist, bleibt offen. Für professionelle Anwender, die auf innovative Bildbearbeitung setzen, bleibt iOS 27 ein Schritt nach vorn, aber längst kein Befreiungsschlag.