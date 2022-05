Darf man Bilder machen?

Die Frage bezieht sich nicht auf die Rechtslage der Bildproduktion, obwohl das „Recht am eigenen Bild“ durchaus gewisse theologische Implikationen hat. Hier geht es um eine Ausstellung und den Begleitband dazu; dort werden figürliche Darstellungen in islamischen und christlichen Kulturen analysiert. Ein scheinbar sehr spezielles kunstgeschichtlich-theologisches Thema – und doch mit spannenden Aspekten für alle, die Bilder machen. Doc Baumann stellt Ihnen das Buch vor.

Malerische Darstellung des Schweißtuchs der Veronika mit dem Abdruck des Gesichts Jesu. Foto: Doc Baumann

Man weiß es ja: Im Judentum sind Bilder verboten, im Islam ebenfalls, Christen dagegen haben mit solchen Werken keine Probleme. Ein Großteil der abendländischen Kunstwerke hat religiöse Bezüge, vor der Renaissance gab es wenig anderes.

In gewisser Weise ist diese Bilderfreundlichkeit verwunderlich, denn angesichts der vorgeblich ewigen Gültigkeit der Zehn Gebote ist die Sachlage eigentlich klar. Gleich im zweiten heißt es ja eindeutig:

„Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott …“ Wirklich verständlich wird diese Forderung aber erst, schaut man sich das vorausgehende erste Gebot an: „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ Das ergibt ja nur Sinn, wenn es andere Götter gibt – gäbe es sie nicht, wäre die Aufforderung überflüssig.

Und so bezieht sich das zweite Gebot auch nicht auf Bildproduktion überhaupt, sondern auf die Anfertigung von Götterbildern, die angebeten werden könnten. (Die seltsame Bibel-Passage aus dem Buch Exodus, in der die Israeliten bei Moses’ Abwesenheit auf dem Berg Sinai ein „goldenes Kalb“ herstellen und anbeten und dafür schrecklich bestraft werden, wird besser verständlich, wenn man weiß, dass im alten Israel Gott Jahwe – einer von vielen – zunächst in Gestalt von Stier-Figuren verehrt wurde.)

Im Tempel von Jerusalem gab es neben den beiden Cherubim auf der Bundeslade keine Darstellungen von Menschen oder Tieren, von Pflanzen hingegen schon. Das erklärt den von Josephus beschriebenen Aufruhr, als zur Zeit von Pilatus ein goldener Adler (mit Bezug auf Rom) am Tempel angebracht werden sollte.

Das Christentum, sonst eifrig in der Befolgung der Gebote (zumindest auf dem Papier) ignorierte das zweite schon sehr früh. Erst wurde Jesus dargestellt, seine Mutter und die Apostel ohnehin, später auch der heilige Geist in Gestalt einer Taube, und schließlich Gott selbst als alter, weißbärtiger Mann.

Und das, obwohl Jesus doch, nach Beschluss etlicher Konzilien, mit Gott wesensgleich war. Selbst wenn die Darstellung von Menschen und Tieren für den Alltagsgebrauch gestattet war – wie konnte in ausdrücklichem Widerspruch zum Gebot der Gottmensch Jesus gemalt werden?

Nun, Jesus war als der Christus bereits selbst eine Art Bild, Bild Gottes, und durch seine Inkarnation (ins menschliche Fleisch geboren werden) hatte er nach Ansicht der Kirche eine menschliche (wenngleich von der göttlichen Natur nicht trennbare) Wesenheit. Seine Menschwerdung erlaubte also seine Wiedergabe im Bild. Großer Wert wurde aber immer darauf gelegt, dass nicht dieses als solches angebetet wurde, sondern dass es nur als Mittler und Andachtsanreger diente.

Und es gab noch eine zweite Rechtfertigung: Jesus selbst hatte ja auf dem Weg nach Golgatha den Abdruck seines Gesichts der Legende nach im Schweißtuch der Veronica hinterlassen (Veronica = vera icon = wahres Abbild) und damit das „nicht von Menschenhand gemachte“ (Acheiropoieton) Urbild selbst geliefert.

Allerdings war diese Sichtweise zwar die vorherrschende, aber nicht die einzige. In der byzantinischen Ostkirche gab es im frühen Mittelalter lange Auseinandersetzungen über die Legitimität der Bilder, Bilderfeinde oder -stürmer (Ikonoklasten) kämpften gegen Bilderfreunde (Ikonodulen), und in der frühen Neuzeit schwelte der Konflikt erneut in der Refomrationszeit, als strenge Protestanten ihren Unmut über den katholischen „Götzendienst“ in neuen Bilderstürmen zum Ausdruck brachten, denen viele mittelalterliche Kunstwerke zum Opfer fielen. Die Katholiken reagierten mit der Gegenreformation; im Barock wurde der Bilderschmuck der Kirchen üppiger denn je.

Während also das Christentum, von Ausnahmen abgesehen, Bilder auch im religiösen Zusammenhang problemlos zulässt, ist das im Islam ganz anders. Da gibt es gar keine Bilder. Die ganze künstlerische Kreativität kommt dort in der ausgefeilten Kalligraphie zum Ausdruck. So jedenfalls die herkömmliche Meinung. Dabei sagt der Koran zu diesem Thema gar nichts, und selbst spätere Auslegungen sind keineswegs eindeutig. Bilderfreundlich sind wenige, aber ein absolutes Verbot trifft man nicht an.

Die verschiedenen Aufsätze und die Abbildungen in diesem dicken Begleitband der (Ende Mai beendeten) Ausstellung im Museum Rietberg in Zürich machen mit vielen kaum bekannten Aspekten der Bilderproduktion in Islam und Christentum vertraut und zeigen, dass weder „der Islam“ generell so bilderfeindlich ist wie meist angenommen, noch „das Christentum“ nie größere Probleme mit Bildern hatte. Eine anspruchsvolle, aber lohnende Lektüre. Bedauerlich ist nur, dass die jüdische Praxis, die den beiden anderen abrahamitischen Religionen ja zugrundeliegt, nicht gleichberechtigt vorgestellt wird.

Auf der Webseite des Museums heißt es dazu:

„Der Islam, so die landläufige Meinung, kenne ein absolutes Bilderverbot und sei figürlichen Darstellungen gegenüber feindlich eingestellt; ganz im Gegensatz zum Christentum. ‒ Aber stimmt die Behauptung überhaupt? Verbietet der Islam Bilder kategorisch? Und im Christentum: Besagt das Zweite Gebot Mose nicht, dass man sich kein Bildnis machen solle? Wie kommt es einerseits aber dazu, dass es so viele «islamische» Miniaturen, Keramikschalen und Textilien mit Menschendarstellungen gibt? Wie erklärt sich andererseits, dass in katholischen Kirchen Statuen verehrt werden dürfen? Kurz: Was hat es mit dem Bilderverbot in den islamischen und christlichen Kulturen eigentlich auf sich? Wie gingen sie mit der figürlichen Darstellung, also dem Abbilden von Menschen und besonders des Propheten Muhammad und Christus, um?

Die Ausstellung widmet sich zum ersten Mal diesen Fragen in einer kulturvergleichenden Schau. Sie zeichnet nach, welche Strategien Islam und Christentum im Verlauf der Jahrhunderte entwickelten, um mit dem Bilderverbot umzugehen. Im Zentrum steht dabei das Mittelalter, die Epoche zwischen dem 6. und 16. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde die Bilderfrage ausführlich von Theologen erörtert. Die 136 Werke der Ausstellung decken einen geografischen Raum ab, der vom lateinischen Westeuropa (Königreich Frankreich und Heiliges Römisches Reich) über den östlichen Mittelmeerraum (byzantinisches Reich und später Osmanisches Reich) und Westasien (Persien) bis nach Südasien (indisches Mogulreich) reicht.

Im christlichen Okzident war es die Kirche, die über das Bild bestimmte. Aus einer anfänglichen Ablehnung des Bildes entwickelte sie eine Bildtheologie, in deren Mitte das verehrte Kultbild (eine Ikone oder Statue) steht. Dennoch blieb der Widerstand nicht aus: Zweimal kam es zu einem Bilderstreit, einmal im 8./9. Jahrhundert und einmal während der Reformation kurz nach 1500, in deren Verlauf Bilder zerstört und Statuen zertrümmert wurden.

Im islamischen Orient verlief die Entwicklung ruhiger. Hier waren es die einzelnen Rechtsschulen, die bestimmten, ob ein Bild «verboten» oder nur «tadelnswert» sei. Kein Zweifel bestand darüber, dass das Bild weder in der Moschee noch bei religiöse Handlungen einen Platz hat. In allen anderen Bereichen waren es die einzelnen Akteure und die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die die Bilderfrage immer wieder von Neuem aushandelten. So entstand an den Höfen in Persien, dem Osmanischen Reich und in Mogulindien eine reiche Bildkultur, während man in den Gebieten Nordafrikas Bildern äusserst zurückhaltend gegenübertrat.

Hat die mittelalterliche Debatte um das Bild eine Bedeutung für uns heute? ‒ Ja. Aus zwei Gründen: Zum einen räumt die Ausstellung ‒ wie zu Beginn angesprochen ‒ mit einem hartnäckigen Vorurteil auf. Zum anderen leben wir in einer Epoche, die wie nie zuvor von Bildern bestimmt wird. Bilder sind allgegenwärtig und jederzeit verfügbar. Wir wissen zwar um die manipulative Macht von Bildern, und dennoch vertrauen wir ihnen häufig unkritisch.“

Axel Langer (Hrsg.)

Im Namen des Bildes. Die figürliche Darstellung in islamischen und christlichen Kulturen

Hajte Cantz, 2022

468 Seiten, Broschur

58,00 €

Das aktuelle DOCMA-Heft mit vielen Videos – jetzt auch als E-Paper oder als wöchentlicher Content-Letter verfügbar