Fotograf bei KI-Wettbewerb disqualifiziert

In meinem Blogbeitrag „KI-Verdacht: Unechte Videos im Faktencheck und echte Fotos in Wettbewerb disqualifiziert“ hatte ich Ihnen einen Fall vorgestellt, bei dem ein Foto für ein KI-Bild gehalten und deshalb disqualifiziert wurde. Jetzt gibt es auch den umgekehrten Fall.

Mit diesem Foto (!) „FLAMINGONE“ gewann Fotograf Miles Astray einen KI-Bilder-Wettbewerb und wurde disqualifiziert. © Miles Astray

Foto bei einem KI-Wettbewerb eingereicht

Der Fotograf Miles Astray reichte das oben gezeigte, unwirklich oder retuschiert wirkende Bild eines kopflosen Flamingos bei den 1839Awards ein (ausführlicher Original-Bericht auf Petapixel). Es gewann zunächst eine Bronze-Medaille und den Publikums-Award … in der Kategorie »Künstliche Intelligenz«. Tatsächlich handelte es sich jedoch um ein Foto, was niemandem in der hochkarätig besetzten Jury auffiel (wie auch?). Das Foto wurde aufgrund der falschen Kategorie anschließend disqualifiziert. Denn die Kategorien sind nicht umsonst „aus Gründen der Fairness“ geschaffen worden. Nur dass sich hier eben ein echtes Foto gegen KI-generierte Bilder durchsetzen konnte. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, wenn man so will. Und natürlich Kalkül. Der Fotograf dazu:

„Ich wollte zeigen, dass die Natur immer noch die Maschine schlagen kann und dass echte Arbeit von echten Kreativen immer noch ihren Wert hat“, erklärt Astray gegenüber PetaPixel per E-Mail. „Nachdem ich in letzter Zeit gesehen habe, dass KI-generierte Bilder echte Fotos in Wettbewerben geschlagen haben, habe ich darüber nachgedacht, die Geschichte und ihre Auswirkungen umzudrehen, indem ich ein echtes Foto bei einem KI-Wettbewerb einreiche.“

KI-Bild in Foto-Wettbewerb

Über den umgekehrten Fall hatten wir an anderer Stelle schon berichtet: 5 Fragen an den KI-Künstler Boris Eldagsen. Der Berliner Boris Eldagsen gewann mit diesem KI-generierten Bild den Sony World Photography Awards 2023 in der Creative-Kategorie – lehnte den Preis dann aber ab.

„The Electrician“ – © Boris Eldagsen

Fazit

Beide hier gezeigten Fälle sind letztlich ein Plädoyer für die Fotografie und ihre Möglichkeiten – nur aus gegensätzlicher Richtung. Sie zeigen aber auch, dass wir uns von einer gewissen Objektivität, die Fotografien immer mehr oder weniger zugeschrieben worden ist, verabschieden dürfen. Bildmanipulationen gab es schon immer – die für ein glaubhaftes Ergebnis erforderliche Expertise nahm aber von den ersten Dunkelkammer-Retuschen bis zur digitalen Ära von Photoshop & Co. ab. Mit KI kann nun im Grunde jeder glaubhafte, eindrucksvolle Bilder erzeugen. Das Ergebnis lässt nur noch eine handwerkliche Bewertung und dazu eine nach den eigenen Maßstäben gemessene Wertschätzung zu, wenn man den Entstehungsprozess kennt. Und dazu braucht es „nur“ eines: Aufrichtigkeit der Fotografen beziehungsweise Künstler.