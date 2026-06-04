Wenn Bilder lügen: Warum die Beschäftigung mit synthetischer Wahrheit Pflicht für Medienprofis werden sollte

Wer heute mit offenen Augen durch die digitale Bilderwelt geht, spürt: Die Zeiten, in denen ein Foto als Beweis galt, sind vorbei. Künstliche Intelligenz hat die Grenze zwischen Wirklichkeit und Simulation nahezu unsichtbar gemacht. Was gestern noch als handfeste Evidenz durchging, kann morgen schon ein Produkt raffinierter Algorithmen sein. Für alle, die mit Fotografie, Bildbearbeitung und visueller Kommunikation arbeiten, stellt sich die Frage: Wie lässt sich inmitten dieser Flut synthetischer Bilder noch zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden? Mein neues Buch „Synthetische Wahrheit. Medienkompetenz in Zeiten von KI“, liefert dazu eine längst überfällige Analyse – und zielt damit auf den Nerv einer Branche, die sich neu erfinden muss.

Wahrheit ist Ansichtssache – bis die KI übernimmt

Jede Wahrheit beginnt im Kopf. Was wir sehen, hören und lesen, filtern wir durch unsere Erfahrungen und Erwartungen. Diese subjektive Sicht prägt nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern auch unsere Entscheidungen im kreativen Prozess. Doch im Alltag bleibt es selten bei der eigenen Perspektive. Zahlen, Statistiken und Fakten sollen das subjektive Empfinden mit überprüfbaren Daten abgleichen. Die empirische Wahrheit, wie sie in Wissenschaft und Journalismus angestrebt wird, ist jedoch alles andere als eindeutig. Jede Statistik ist nur so glaubwürdig wie ihre Quelle, jede Messung abhängig vom gewählten Instrument.

Die nächste Stufe ist die mediale Wahrheit. Sie entsteht, wenn Redaktionen, Agenturen oder Plattformen Informationen aufbereiten und verbreiten. Das Publikum vertraut darauf, dass Profis Fakten prüfen, Quellen abwägen und Manipulationen erkennen. Doch spätestens seit den ersten Fotomontagen und Propagandabildern ist klar: Auch die mediale Wahrheit ist ein fragiles Konstrukt. Die technische Perfektion von Bildern ersetzt nicht die Echtheit des Moments. Die Redaktion entscheidet, was gezeigt wird und wie die Welt inszeniert wird. Die mediale Wahrheit ist immer auch eine Frage der Auswahl und Perspektive.

Synthetische Wahrheit: Die neue Realität

Mit der synthetischen Wahrheit betreten wir nun Neuland. Künstliche Intelligenz kann heute Stimmen klonen, Politiker in Videos Dinge sagen lassen, die nie passiert sind, und Nachrichtenmeldungen so plausibel formulieren, dass selbst erfahrene Redakteure ins Grübeln kommen. Die Glaubwürdigkeit entsteht nicht mehr durch den Bezug zur Wirklichkeit, sondern durch technische Qualität, Kontext und die Geschwindigkeit der Verbreitung. Was plausibel klingt und aussieht, wird für viele zur Wahrheit – auch wenn es nie einen realen Ursprung gab.

Die Demokratisierung der Täuschung ist längst Realität. Bildgeneratoren wie GPT Image von OpenAI oder Nano Banana von Google liefern Ergebnisse, die selbst für Profis kaum noch von Fotografien zu unterscheiden sind. Wer mit Bildbearbeitung arbeitet, weiß: Die Schwelle, an der synthetische Bilder als Beweis dienen, ist längst überschritten. Das zeigte sich zuletzt eindrucksvoll bei der Verhaftung von Venezuelas Präsident Maduro im Januar 2026. Binnen Stunden kursierten im Netz täuschend echte Deepfakes, die den Moment der Festnahme aus unterschiedlichsten Perspektiven inszenierten. Für den schnellen Blick in der Timeline scheint eine Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion kaum noch möglich.

Der Liar’s Dividend: Wenn alles als Fake gilt

Mit der Allgegenwart synthetischer Medien wächst auch der sogenannte Liar’s Dividend – ein Begriff, den die Juristen Chesney und Citron bereits 2019 geprägt haben. Wer ertappt wird, kann alles als Fälschung abtun. Plötzlich ist nichts mehr sicher. Die Verantwortung für die Überprüfung der Wahrheit lässt sich nicht mehr an Institutionen delegieren. Sie verteilt sich auf alle, die an der Kette der visuellen Kommunikation beteiligt sind – vom Fotografen über den Retuscheur bis zum Redakteur und Konsumenten.

Medienkompetenz als Überlebensstrategie

Technische Lösungen wie digitale Wasserzeichen oder KI-basierte Detektoren sind Teil eines ständigen Wettrüstens zwischen Fälschung und Erkennung. Doch der entscheidende Ansatzpunkt liegt nicht allein in der Technik, sondern im Menschen. Es bedarf einer neuen, radikalen Form der visuellen Kompetenz. Bilder sind keine Abbilder der Realität mehr, sondern Behauptungen über die Realität. Für professionelle Bildschaffende erwächst daraus eine besondere Verantwortung: Kontext, Herkunft und Intention eines Bildes transparent zu machen. Die Verteidigung der visuellen Wahrheit wird zur zentralen kuratorischen und ethischen Aufgabe.

Warum „Synthetische Wahrheit“ jetzt unverzichtbar ist

Mein neues Buch „Synthetische Wahrheit. Medienkompetenz in Zeiten von KI“ erscheint Mitte Juni 2026 und basiert auf rund 150 Kolumnen, die ursprünglich auf docma.info und christophkuenne.de veröffentlicht wurden. Es fasst die Einzelthemen zu einer erweiterten Argumentationsstruktur zusammen und bringt sie in ein gut lesbares Format, das die Entwicklung der letzten Jahre aus mehreren Perspektiven verbindet. Dabei geht es nicht um Technik-Euphorie und Alarmismus, sondern es handelt sich um eine nüchterne, aber eindringliche Analyse eines historischen Epochenbruchs. Die zentrale Botschaft: Die Zukunft gehört nicht den besten Technikern, sondern den klügsten Kuratoren, den souveränsten Sinnstiftern. Wer heute noch glaubt, Wahrheit sei eine Frage der Technik, hat die eigentliche Revolution verpasst.