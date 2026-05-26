Was das neue Produkthaftungsgesetz für Kreative bedeutet

Das neue Produkthaftungsgesetz steht vor der Tür – und mit ihm eine Haftung, die erstmals auch digitale Werkzeuge, Software und KI-Systeme ins Visier nimmt. Was bedeutet das für Profis, die sich auf smarte Technik verlassen? Und wie sicher ist der digitale Workflow, wenn ein fehlerhaftes Update plötzlich nicht nur den Auftrag, sondern auch den eigenen Ruf gefährdet?

Die neue Haftung: Von der Hardware zur Cloud

Das Produkthaftungsrecht in Deutschland war lange ein Relikt aus der Zeit, als Bildbearbeitung noch im Labor stattfand und Software ein Nischenthema war. Mit der EU-Richtlinie 2024/2853 und dem aktuellen Gesetzgebungsverfahren in Berlin wird nun nachgezogen.

Künftig gilt: Software, KI-Tools, Cloud-Dienste und digitale Inhalte werden rechtlich wie klassische Produkte behandelt. Wer also mit einer Bildbearbeitungs-App arbeitet, die nach einem Update plötzlich Daten löscht oder Sicherheitslücken öffnet, kann den Hersteller haftbar machen – und zwar ohne Deckelung nach oben. Die bisherige Grenze von 85 Millionen Euro entfällt. Selbst psychische Schäden und der Verlust persönlicher, nicht beruflich genutzter Daten sind abgedeckt. Zumindest sofern ein ärztliches Gutachten vorliegt.

Updates, Fehler und die Beweislast

Gerade im kreativen Alltag sind Updates Fluch und Segen zugleich. Ein fehlerhaftes KI-Modul, das Porträts verfälscht, oder eine Cloud-Lösung, die RAW-Dateien ins digitale Nirwana schickt, all das ist künftig nicht mehr nur ein persönliches Ärgernis, sondern ein Haftungsfall. Besonders relevant: Die Haftung greift auch, wenn ein Produkt erst durch ein Update fehlerhaft wird. Wer also pflichtbewusst aktualisiert und danach mit Datenverlust oder Fehlfunktionen kämpft, hat in Zukunft bessere Karten, Ansprüche durchzusetzen.

Die Beweislast wird dabei spürbar erleichtert. Gerichte können Hersteller verpflichten, interne Informationen offenzulegen. Das ist ein wichtiger Schritt, wenn es um komplexe Softwarefehler oder KI-Aussetzer geht. Für alle, die auf funktionierende Tools angewiesen sind, bedeutet das mehr Rechtssicherheit, aber auch neue Herausforderungen im Umgang mit Updates und Support.

Wer haftet, wenn der Hersteller nicht greifbar ist?

Die Lieferkette digitaler Produkte ist oft undurchsichtig. Kommt das Plug-in aus Übersee, die KI aus einer Cloud-Schmiede in Fernost, stellt sich die Frage: Wer ist im Schadensfall Ansprechpartner? Das neue Gesetz sieht vor, dass Importeure, Fulfillment-Dienstleister oder Plattformen in die Pflicht genommen werden können. Für Anwender bedeutet das: Es gibt immer einen Ansprechpartner innerhalb der EU – zumindest in der Theorie. Wie reibungslos das in der Praxis funktioniert, bleibt abzuwarten.

Verbraucherschutz und wirtschaftliche Balance

Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert weitergehende Rechte: etwa einen Auskunftsanspruch schon vor Klageerhebung und einen Entschädigungsfonds nach dem Vorbild der Reisebranche, falls der Hersteller insolvent ist. Die Bundesrat-Stellungnahme hingegen warnt vor einer Überforderung der Wirtschaft und mahnt, die neuen Haftungsregeln nicht über das EU-Maß hinaus auszudehnen. Die Debatte im Bundestag dreht sich um die Frage, wie viel Schutz sinnvoll ist, ohne die Innovationskraft zu bremsen.

Alltag im Studio: Zwischen Sicherheit und Unsicherheit

Für Bildbearbeiter, Fotografen und Kreative bringt das neue Produkthaftungsgesetz mehr Schutz, aber auch neue Unsicherheiten. Wer künftig auf ein Update vertraut, muss sich darauf verlassen können, dass Fehler nicht zum existenziellen Risiko werden. Gleichzeitig bleibt die Praxis komplex: Wie lange müssen Hersteller Sicherheitsupdates liefern? Was passiert, wenn der Anbieter verschwindet? Und wie beweist man, dass der Schaden wirklich am Update lag?

Das neue Gesetz ist kein Allheilmittel, aber ein Schritt in Richtung Rechtssicherheit für alle, die mit digitalen Werkzeugen arbeiten. Die digitale Welt bleibt ein Abenteuer – doch künftig sind wir besser abgesichert, wenn die Technik einmal aus dem Takt gerät.