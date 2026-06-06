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DOCMA 118: jetzt portofrei vorbestellen
Ab sofort können Sie die DOCMA 118 Printausgabe portofrei im DOCMA-Shop vorbestellen. Garantierter Liefertermin ist der 15. Juni 2026. Ab dem 15.06. ist das Heft auch an gut sortierten Kiosken erhältlich.
Abonnenten der DOCMA Printausgabe erhalten die neue Ausgabe einige Tage vor dem Verkauf des Heftes am Kiosk.
Abonnenten der DOCMA E-Paper-Ausgabe (PDF) bekommen das Heft am 15. Juni 2026.
Abonnenten des DOCMA 2GO-Content-Letters erhalten die ersten Auszüge aus DOCMA 118 turnusmäßig nach Erscheinen des Heftes.
DOCMA 118: Die Highlights des Heftes
- Best-of Photoshop: Traditionelle Techniken Olaf Giermann stellt in diesem DOCMA Spezial die besten Photoshop-Techniken vor, die auch im KI-Zeitalter noch relevant sind und die jeder Kreative für das Optimieren sowohl von Fotos als auch von KI-Bildern beherrschen sollte – vom Camera Raw-Filter über die Retuschetechnik der Frequenztrennung bis hin zu Grafik- und Vektorfunktionen.
- KI und das Recht am eigenen Bild Seit KI die Herstellung täuschend echter „Fotos“ von Menschen beherrscht und sich dabei auch an Porträts realer Personen orientieren kann, ist die Angst vor dem Missbrauch der neuen Verfahren groß. Doc Baumann stellt sinnvolle und weniger sinnvolle Lösungsansätze zum Schutz vor Deepfakes auf den Prüfstand.
- KI- und Photoshop-Workflows Peter Braunschmid zeigt in vier neuen Videos, wie er KI-Modelle auf der Plattform Magnific (ehemals Freepik) und Midjourney für seine Synthografie-Kunst einsetzt.
- Stiltransfer mit neuer KI Doc Baumann hat ausprobiert, wie gut die neuesten dialogbasierten KI-Modelle darin sind, einen bestimmten Gemälde- oder Kunststil auf ein Foto anzuwenden.
- Software-Test Wir haben 10 Bildbearbeitungsprogramme getestet und zeigen, welche wirklich überzeugen.
- Interviews Diesmal stellen wir Ihnen drei Bildkünstler vor: Darius Nagel verrät im Interview, wie er seine atmosphärischen Bildwelten, die Realität, Emotion und surreale Elemente miteinander verbinden, erschafft. // Zwischen Fotografie und KI entwickelt Rudi van Arck eine Bildsprache, die weniger auf Effekte als auf Atmosphäre und Nachhall zielt. Im Interview erzählt er, was ihm bei seiner künstlerischen Arbeit wichtig ist und wie er dabei vorgeht. // Die Familien- und Businessfotografin Daniela Führer nutzt eigene Fotos und klassische Bildbearbeitung für ihre märchenhaften Fotomontagen.
- Tutorials Julia Carp zeigt in einem Photoshop-Tutorial, wie Sie eine Stadt im Wasser versinken lassen können, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Und Olaf Giermann stellt ein kostenloses Mock-up vor, mit dem Sie Fotos in Ölgemälde verwandeln.
- Galerie Johannes Wilwerding stellt Ihnen die KI-Künstler Jo Phillips und Dragan Bojadzievski vor.
- Tipps & Tricks für Photoshop: Diesmal geht es bei den „Quicktipps“ um das Textwerkzeug und dessen Optionen zur Textausrichtung im Block und im Kreis. In der Serie „Photoshop für alte Hasen“ zeigt Olaf Giermann, wie Sie mit Zeichenflächen (Artboards) an mehreren Varianten in einem Dokument arbeiten.