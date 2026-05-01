Updates für Photoshop, Lightroom & Co: Objekt drehen, Ebenenbereinigung, Firely Image 5 und mehr

Adobe hat mehrere Creative‑Cloud‑Programme aktualisiert und neue Funktionen hinzugefügt sowie vorhandene verbessert. Im Mittelpunkt stehen das Werkzeug „Objekt drehen“, die Integration von Photoshop in „Firefly Boards“, eine automatische Ebenenbereinigung in Photoshop sowie assistiertes Culling in Lightroom.

Die Funktion „Objekt drehen“ ist verwandelt einen früher mehrstufigen, manuellen Ablauf in einen unmittelbaren, nicht-destruktiven Schritt. Anwender neigen, drehen und verschieben Objekte in Echtzeit in nahezu jeden Winkel. So entsteht etwa aus einer frontal fotografierten Produktpackung mit wenigen Handgriffen eine leicht nach hinten gekippte Ansicht, ohne dass man das Motiv neu fotografieren oder mehrere Transformationen hintereinander durchführen muss. Perspektivvarianten, Feinkorrekturen in der Bildkomposition und schnelle Iterationen lassen sich unmittelbar vergleichen, während die ursprüngliche Ebene unangetastet bleibt. Die Funktion ist über »Bild transformieren« in der kontextbezogenen Taskleiste zugänglich. Klickt man auf dieses Symbol, erscheint neben den bisherigen Drehen- und Spiegeln-Optionen die Option »Objekt drehen«. Nach einem Klick darauf bereitet Photoshop die Ebene bzw. das freigestellte Objekt zunächst vor. Anschließend erscheint darum ein Rahmen mit Anfassern zum Neigen und Drehen.

Außerdem hat Adobe Photoshop in „Firefly Boards“ integriert. Anwender können Bilder an Firefly Boards senden, um Ideen zu erkunden und zu organisieren, und sie dann zurück zu Photoshop für eine präzise und finale Bearbeitung holen. Der visuelle Arbeitsbereich „Firefly Boards“ dient der Ideenfindung und verbindet frühe Skizzen, Referenzbilder und Layoutvarianten in einem gemeinsamen Umfeld. Kreative sollen so schneller vom ersten Konzept zur ausgearbeiteten Version gelangen, weil sie nicht mehr ständig zwischen separaten Tools für Brainstorming, Layout und finale Bearbeitung wechseln müssen.

Die neue Photoshop-Funktion „Layer Cleanup“ soll dabei helfen, komplexe Photoshop-Dateien mit vielen Ebenen zu bereinigen. Das Werkzeug benennt Ebenen automatisch entsprechend ihrem Inhalt um und löscht leere Ebenen. Dadurch sollen etwa unnötige Platzhalter verschwinden, die Ebenenstruktur übersichtlicher und die Zusammenarbeit im Team einfacher werden, weil Kollegen eine aufgeräumte Dateistruktur vorfinden.

Die April-Version von Photoshop bringt außerdem weitere Verbesserungen der KI‑gestützten Firefly‑Werkzeuge. „Generatives Füllen“ reagiert laut Adobe jetzt auf einfachere Anweisungen und soll damit Routineaufgaben schneller erledigen. Zudem soll es dank Firefly Image 5 bessere Ergebnisse liefern.

Auch Lightroom erhält ein Funktionsupdate. Adobe nennt Leistungsverbesserungen, eine überarbeitete Suche („Improved Search“), neue Film‑Vorgaben („Film Presets“) und ein assistiertes „Culling“, das beim schnellen Aussortieren großer Serien unterstützt. Zusätzlich verarbeitet Lightroom nun alle Formate der Sony‑Kamera A7V. Wer eine Reportage mit mehreren tausend Dateien sichtet, profitiert von schnellerer Filterung, filmisch gestalteten Presets und einer Kameraunterstützung, die den kompletten Funktionsumfang dieser Sony‑Modelle abdeckt.



Weitere Informationen zu den Updates finden Sie hier:

Photoshop-Update April 2026 (Version 27.6),

Lightroom Classic April 2026 (Version 15.3)

Lightroom April 2026 (Version 9.3)