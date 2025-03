Ab heute kann das neu erschienene Buch »HAIBRIDS – Wenn Algorithmen die Welt retten« als Hardcover-Ausgabe bei uns im Webshop bestellt werden. Mit diesem Werk stellt die docmatische Gesellschaft ein künstlerisches Forschungsprojekt von Christoph Künne vor, das die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) in der Bewältigung ökologischer Herausforderungen untersucht.

Hintergrund und Konzept

Das Buch dokumentiert den Einsatz moderner KI-Methoden – von textbasierten generativen Systemen mit „Reasoning“-Modellen bis hin zu Diffusionsmodellen für realistische Bildkompositionen. Ziel des HAIBRIDS-Projekts ist es, 84 hypothetische hybride Tierarten zu konzipieren, deren genetische Manipulation als ambitionierter Ansatz zur Lösung spezifischer Umweltprobleme verstanden wird. Dabei geht es nicht um die Präsentation fertiger Lösungen, sondern vor allem um die kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und den Grenzen der KI.

Thorny-Roo

Künstlerische Forschung und ethische Dimensionen

Der Ansatz des HAIBRIDS-Projekts beruht auf künstlerischer Forschung, die experimentelle Offenheit und konzeptionelle Freiheit miteinander vereint. Neben dem technisch-kreativen Potenzial stehen fundamentale ethische Fragestellungen im Raum – etwa inwieweit Eingriffe in die Natur vertretbar sind und welche Verantwortung mit solchen Technologien einhergeht und ob die KI Wege aus realen ökologischen Herausforderungen aufzeigen kann. Die Arbeit verweist damit auf die sich überschneidenden Diskurse von Genetik, ökologischer Nachhaltigkeit und moderner Technologie. Alle vorgestellten Hybrid-Konzepte werden zudem auf ihre faktische Realisierbarkeit hin geprüft.

Reef-Steward

HAIBRIDS-Buch: Veröffentlichung und Bestelldetails

Das kunstvoll konzipierte und elegant gestaltete Hardcover umfasst 190 Seiten im Format 21 x 30 cm. Das Buch ist ab sofort lieferbar und wird zu einem Preis von 49,95 € exklusiv im DOCMA-Shop angeboten. Die hochwertig produzierte Auflage auf 170 Gramm schweren Bilderdruckpapaier richtet sich an Liebhaber und Sammler von Kunst- und Fotobüchern sowie an Interessierte, die an den innovativen Schnittstellen von Technologie und Ökologie partizipieren möchten.

Rapbit

Zusammenfassung

»HAIBRIDS – Wenn Algorithmen die Welt retten« stellt einen innovativen Beitrag in der aktuellen Diskussion um den Einsatz von künstlicher Intelligenz dar. Das Werk zeigt auf, wie kreative Ansätze und konzeptuelle Experimente nicht nur neue Perspektiven eröffnen, sondern auch zum kritischen Diskurs über technologische Möglichkeiten und ethische Grenzen anregen. Mit der aktuellen Veröffentlichung wird ein spannender Impuls geliefert, der die Debatte um KI und ökologische Nachhaltigkeit auf ansprechende Weise bereichert.