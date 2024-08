Meta AI Studio: Künstliche Intelligenzen bald für jedermann

In den USA führt Meta AI Studio ein, eine Plattform, auf der Nutzer Künstliche Intelligenzen gestalten, teilen und entdecken – ganz ohne technische Vorkenntnisse. AI Studio basiert auf Llama 3.1 und ermöglicht es jedem, KI-Charaktere zu entwickeln und zu entdecken. Kreative nutzen hier KIs mit unterschiedlichen Funktionen als Erweiterung ihrer selbst, und perspektivisch vor allem auch um mehr Fans bei Metas Diensten Instagram, Messanger und WhatsApp zu erreichen.

Auf ai.meta.com/ai-studio (bisher nur in den USA oder per Standort-Simulation via VPN nutzbar) oder in der Instagram-App gestaltet man dazu eigene KI-Charaktere. Eine Vielzahl von Vorlagen hilft dabei, individualisierte KIs zu entwerfen, die beispielsweise beim Kochen unterstützen, Instagram-Untertitel generieren oder Memes erfinden. Diese KIs lassen sich privat nutzen oder mit Followern und Freunden teilen.

Der Gestaltungsprozess beginnt auf der genannten Website oder direkt in Instagram, indem man eine neue Nachricht startet und „AI chats“ auswählt. Hier lassen sich Name, Persönlichkeit, Ton, Avatar und Slogan der KI anpassen. Eine detaillierte Anleitung mit Expertentipps unterstützt dabei, die KI zum Leben zu erwecken.

Beispiele (leider nur in den USA nutzbar) für bereits entwickelte KIs sind:

Mit AI Studio richten Instagram-Nutzer eine KI als Erweiterung ihrer Person ein, die etwa als Chatbot häufige Direktnachrichten beantwortet und auf Story-Reaktionen reagiert. Diese KIs teilen Fakten über die Nutzer oder senden Links zu bevorzugten Marken und vergangenen Videos. Über das professionelle Dashboard in der Instagram-App lassen sich automatische Antworten ein- und ausschalten sowie festlegen, wem die KI antwortet. Die Antworten der KI sind klar gekennzeichnet, um Transparenz für die Fans zu gewährleisten.

AI Studio markiert den Beginn einer neuen Ära, in der jeder die kreativen Möglichkeiten von KI relativ einfach für sich nutzen kann – und das ist vermutlich erst der Anfang von etwas sehr Großem oder sehr Gruseligem.