Volker Hinz: Bilderzähler, Ikonen und das leise Verschwinden einer Kultur

Es ist ein Paradoxon unserer Zeit: Nie zuvor wurde mehr fotografiert, und selten schien das einzelne Bild weniger zu bedeuten. Im endlosen Strom der digitalen Feeds verliert die Fotografie ihre Kontur, ihre Fähigkeit, innezuhalten und zu wirken. Wer in diesen Tagen die Ausstellung »In Love with Photography« des Stern-Fotografen Volker Hinz (1947-2019) bei Freelens besucht oder in seinem gleichnamigen Fotobuch blättert, das in der Edition Lammerhuber erscheinen ist, betritt eine Gegenwelt. Eine Welt, in der Fotografen noch Bilderzähler waren und ihre Werke die Kraft besaßen, das kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation zu formen. Es ist eine Begegnung mit der untergegangenen Kultur der analogen Fotografie.

Die Kunst der Konzentration

Die Ästhetik der analogen Ära war keine Frage eines Photoshop-Filters, sondern eine der Notwendigkeit. 36 Aufnahmen pro Film – mehr als eine technische Beschränkung; sondern ein disziplinierendes Element, das den gesamten fotografischen Prozess definierte. Jedes Bild erschien als Investition – in Material, in Zeit, in Vertrauen in das eigene Auge. Diese materielle Knappheit zwang zu einer intellektuellen Vorarbeit, die heute kaum noch vorstellbar scheint. Der Fotograf musste sehen, komponieren und entscheiden, bevor der Finger den Auslöser berührte. Das Zögern vor dem entscheidenden Moment, das Abwägen der Komposition, das Antizipieren der Geschichte im Sucher – all das waren wesentliche Bestandteile eines Handwerks, das auf Präzision und Voraussicht basierte. Die Dunkelkammer war dann nicht der Ort der Korrektur, sondern der der Offenbarung, wo die zuvor im Kopf geformte Vision endlich materielle Gestalt annahm. Diese Methodik führte häufig zu Bildern von einer Dichte und erzählerischen Tiefe, die in der heutigen Bilderflut oft vermisst wird.

Die gedruckte Seite: Bühne und Filter einer Profession

Als die Welt noch ohne Internet auskommen musste, präsentierten sich Printmedien als die Kathedralen der Fotografie. Magazine wie »Stern«, »GEO« oder internationale Pendants wie »Life« verstanden sich nicht nur als Verbreitungskanäle, sondern stellten auch die entscheidenden Kuratoren des Visuellen dar. Sie waren die Instanz, die bestimmte, welches Bild Relevanz erlangte und welches in der Dunkelkammer blieb. Diese Gatekeeper-Funktion schuf eine natürliche Hierarchie und einen Qualitätsstandard. Ein vollformatiger Abdruck, eine Doppelseite, eine Titelgeschichte – die Ritterschläge einer Zunft, die sich ihres Wertes und ihrer Wirkung bewusst schien. Für diese kuratierte Auswahl zahlten Leser bereitwillig, was wiederum ein ökonomisches Fundament schuf, auf dem Fotografen eine auskömmliche Existenz aufbauen konnten. Die Redaktionen waren Partner und Kritiker zugleich. Sie forderten nicht nur Bilder, sondern Geschichten. Die Fotografen hatten die Rolle von Autoren, die mit Licht schrieben, und ihre Werke wurden zu Dokumenten, die über den Tag hinaus Bestand hatten.

Die Flut und die Leere: Vom Bild zur Beliebigkeit

Volker Hinz‘ beeindruckende Porträts seiner Kollegen – von Richard Avedon über Peter Lindbergh bis zu den vielen, deren Namen nur Eingeweihten etwas sagen – sind mehr als nur Hommagen. Sie sind das Familienalbum einer Epoche. Sie zeigen Menschen in Momenten der Konzentration, des Zweifels und der Gemeinschaft. Man sieht den Stolz auf das Handwerk, aber auch die Last der Verantwortung für das Bild. Diese Gesichter erzählen von einer Zeit, in der die Fotografie ein Abenteuer war, das den ganzen Menschen forderte.

Heute ist das Spielfeld radikal gewandelt. Das fotofähige Smartphone in jeder Tasche hat die Fotografie demokratisiert, aber zugleich entwertet. Die schiere Masse an Bildern führt zu einer visuellen Abstumpfung. Ein Bild ist nicht mehr Ereignis, sondern Füllmaterial. Die Ikonen sind selten geworden, weil die Aufmerksamkeitsspanne für ihre Entstehung und Wirkung nicht mehr ausreicht. Für den professionellen Fotografen bedeutet dies einen fundamentalen Wandel seiner Rolle. Er ist nicht mehr nur Bildautor, sondern auch Content-Manager, Social-Media-Stratege und Selbstvermarkter in einem. Die Fähigkeit, ein technisch perfektes und ästhetisch ansprechendes Bild zu fertigen, erscheint nur noch als Grundvoraussetzung. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, im Lärm der Beliebigkeit überhaupt noch Gehör zu finden.

Bei der Vernissage der Ausstellung

Die Arbeiten von Volker Hinz sind deshalb kein nostalgischer Rückblick, sondern ein wertvoller Impuls. Sie erinnern uns daran, was ein Bild zu leisten vermag, wenn es mehr ist als nur ein flüchtiger digitaler Reflex. Es geht nicht darum, die analoge Fotografie oder ihre Technik zu glorifizieren, sondern das dahinterliegende Prinzip zu verstehen: die bewusste Entscheidung für ein Motiv, die Konzentration auf eine Geschichte und den Mut zur Lücke. Vielleicht liegt die Zukunft der professionellen Fotografie nicht in der Produktion von noch mehr Bildern, sondern in der Schaffung von wenigeren, aber bedeutsameren. Bildern, die wieder Gewicht haben.

Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Februar 2026 in der Freelens-Galerie in Hamburg zu sehen.