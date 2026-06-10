Godox LC500R Air und LR150 Air: Modulares Lichtsystem mit aufblasbaren Lichtaufsätzen

Godox stellt mit dem Godox LC500R Air und dem Godox LR150 Air ein modulares LED-Lichtsystem für Foto-, Video- und Content-Produktionen vor. Das System kombiniert einen gemeinsamen Akku-Handgriff mit unterschiedlichen Lichtmodulen für den flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Beleuchtungsszenarien.

Kern des Systems sind zwei austauschbare Lichtaufsätze: das stabförmige LC500R Air und das ringförmige LR150 Air. Beide Module nutzen aufblasbare Lichtkörper, die das Transportvolumen im Reisegepäck drastisch reduzieren sollen und gleichzeitig als großflächige Diffusoren für eine weiche Ausleuchtung ohne harte Schattenkanten dienen.

Das LC500R Air erreicht laut Hersteller eine Beleuchtungsstärke von bis zu 2.630 Lux bei einem Abstand von 0,5 Metern (gemessen bei 5600K). Der 600 Millimeter lange Leuchtstab ist für eine breitflächige Lichtverteilung konzipiert. Das LR150 Air ist ein Ringlicht, das sich insbesondere für Porträt-, Beauty- und Streaming-Anwendungen eignet. es bietet eine Beleuchtungsstärke von 1.760 Lux auf 0,5 m.

Der Akku ist direkt im abnehmbaren Handgriff integriert, was einen kabellosen Betrieb ermöglicht. Die Laufzeit bei maximaler Helligkeit liegt laut Godox bei 94 Minuten (LC500R Air) beziehungsweise 92 Minuten (LR150 Air). Mit optionalen Wechsel-Handgriffen kann man länger durchgehend arbeiten; alternativ ist der Dauerbetrieb via USB-C-Kabel am Controller möglich.

Die Serie bietet vielseitige Möglichkeiten zur Farbsteuerung: Der Bi-Color-Modus deckt einen Bereich von 2800 bis 6500 K mit 11 Spezialeffekten ab, während der Vollfarbmodus einen Bereich von 2800 bis 10000 K mit 14 dynamischen Effekten umfasst. Die Steuerung erfolgt über ein Bedienelement am Gerät oder per App.

Für eine präzise Farbwiedergabe spricht ein CRI von 97 (LC500R Air: 96) und ein TLCI von 98. Dank Gewindeanschlüssen, magnetischen Halterungen und der ergonomischen Griffform lassen sich die Leuchten flexibel auf Stativen montieren oder handgeführt einsetzen.

Das Godox LC500R Air und das Godox LR150 Air sind in Kürze im deutschen Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei rund 110 für den Leuchtstab und 120 Euro für das Ringlicht. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.