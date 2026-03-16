Godox präsentiert neue SKIII-V Studioblitz-Serie

Godox erweitert sein Produktportfolio um zwei neue Studioblitze: den SK300III-V mit 300 Wattsekunden (Ws) und den SK400III-V mit 400 Ws. Beide Geräte richten sich an Fotografen, Content-Produktionsteams und E-Commerce-Studios, die täglich mit konstanten Lichtverhältnissen arbeiten.

Bedienfeld und Auto-Memory

Beide Modelle der neuen Serie erhalten ein überarbeitetes Bedienpanel mit verbessertem Display. Alle Belichtungsparameter lassen sich direkt ablesen und einstellen – ohne Untermenüs. Eine Auto-Memory-Funktion speichert die zuletzt genutzten Einstellungen und ruft sie beim nächsten Einschalten automatisch wieder ab. Wer morgens weiterschießt, wo er abends aufgehört hat, muss den Blitz nicht neu konfigurieren.

Funksteuerung und Auslöseoptionen

Die SKIII-V-Serie verfügt über ein integriertes Godox 2,4-GHz-X-Funksystem. Es ermöglicht die drahtlose Steuerung über kompatible Godox‑X‑Sender wie den X3 Pro, X3 oder XPro II – ohne zusätzlichen Empfänger am Blitz. Wer auf ältere Infrastruktur angewiesen ist, kann alternativ den 433-MHz-Funk-Trigger FT-16 nutzen. Zusätzlich unterstützen beide Blitze eine optische Auslösung mit Anti-Preflash-Funktion. Diese Funktion verhindert, dass der Blitz auf den kurzen Vorblitz moderner Kamerasysteme anspricht und damit zur falschen Zeit auslöst – ein häufiges Problem bei optisch gesteuerten Blitzen in TTL-Umgebungen (TTL steht für „Through The Lens“, also eine automatische Belichtungssteuerung über das Kameraobjektiv).

Leistungsregelung und Reproduzierbarkeit

Die Blitzleistung lässt sich stufenlos von 1/32 bis 1/1 regeln, mit einer Feinabstimmung in 0,1-Stufen. Das entspricht zehn Zwischenstufen pro Blendenstufe – ausreichend für präzise Anpassungen in der Produktfotografie, wo ein Hauch zu viel Licht auf einer Verpackung bereits eine Spitzlichtkante zerstört. Die Leistungsabweichung bei gleicher Einstellung bleibt laut Hersteller innerhalb von zwei Prozent. Damit eignen sich die Blitze für Serienaufnahmen im der Produktfotografie.

Die Recyclezeit – also die Zeitspanne, die der Blitz nach einer Auslösung bis zur erneuten Zündbereitschaft benötigt – beträgt nach Herstellerangaben bei geringer Leistung 0,1 Sekunden, bei voller Leistung maximal 1,5 Sekunden.

LED-Einstelllicht

Beide Modelle verfügen über eine 10-Watt-LED-Einstelllampe, die sich von fünf bis 100 Prozent dimmen lässt. Sie zeigt an, wie Licht und Schatten auf dem Motiv fallen werden – bevor der Blitz ausgelöst wird. Das erleichtert die Positionierung von Lichtformern erheblich, besonders bei großen Softboxen oder Projektionsvorsätzen, die eine genaue Ausrichtung erfordern.

Bowens-Mount und Zubehörkompatibilität

Dank der Ausstattung mit einem Bowens-Mount – dem in der Studiofotografie am weitesten verbreiteten Anschlussstandard für Lichtformer – lassen sich Softboxen, Beauty Dishes, Reflektoren, Snoots und Projektionsvorsätze zahlreicher Hersteller direkt anschließen. Vorhandenes Zubehör aus anderen Systemwelten bleibt damit nutzbar.

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland vertreibt unter anderem die Transcontinenta GmbH Godox‑Produkte über den Fachhandel. Der SK300III-V kostet rund 170 Euro, der SK400III-V 190 Euro. Beide Modelle sollen in Kürze über den Fachhandel verfügbar sein.