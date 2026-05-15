DNG Format wird ISO-Standard: Warum das digitale Negativ die Kameraindustrie spaltet – Canon, Nikon, Sony blockieren weiter
Das von Adobe im Jahr 2004 in die Welt gesetzte DNG Format ist jetzt offizieller ISO Standard für Fotografie. Doch die wichtigsten Kamerahersteller verweigern sich weiterhin. Was bedeutet ISO 12234-4:2026 für Profis, ### Die RAW-Revolution, die keiner wollte
Wer heute mit RAW Format arbeitet, kennt das Problem: Jede Kamera, jedes Modell, manchmal sogar jede Firmware bringt ein neues, proprietäres Dateiformat mit. Adobe DNG, das digitale Negativ, wurde als Befreiungsschlag gegen diese Formatflut vorgestellt: Ein offenes, dokumentiertes RAW Format, das endlich Ordnung ins Chaos bringen sollte. Doch während Leica, Pentax, Ricoh, Hasselblad, Sigma, DJI und praktisch jedes Smartphone längst auf DNG setzen, halten Canon, Nikon und Sony eisern an ihren eigenen Formaten fest. Jetzt, nach 22 Jahren, ist das DNG Format als ISO Standard Fotografie (ISO 12234-4:2026) anerkannt. Doch was ändert sich wirklich – und warum bleibt der große Durchbruch aus?
Ein Standard, der zu spät kommt?
Die Kameraindustrie hat sich jahrzehntelang gegen einen gemeinsamen RAW Standard gewehrt. Adobe DNG sollte das ändern: Ein Format, das nicht nur 15 bis 20 Prozent weniger Speicherplatz benötigt als viele proprietäre RAW Formate, sondern auch alle Metadaten direkt im Bild speichert, ohne Sidecar-Dateien, ohne Lizenzgebühren, ohne Geheimniskrämerei. Für professionelle Bildbearbeitung und Archivierung ist das ein Segen: Die DNG Archivierung gilt als robust, nachvollziehbar und zukunftssicher. Die US Library of Congress führt DNG als bevorzugtes, aber keineswegs exklusives Archivformat – TIFF, JPEG2000 und PNG stehen gleichberechtigt daneben. Trotzdem bleibt die Frage: Warum verweigern sich die Marktführer weiterhin?
Machtspiele statt Fortschritt
Canon, Nikon und Sony setzen weiterhin auf ihre eigenen RAW Formate (CR3, NEF, ARW) und bieten auch 2026 keine native DNG-Unterstützung in ihren Kameras. Die Gründe sind offensichtlich: Wer das Dateiformat kontrolliert, kontrolliert den Workflow, die Software und letztlich die Bindung der Nutzer an die eigene Marke. Die Parallelen zur USB-C-Debatte sind unübersehbar: Erst als die EU den Standard erzwang, gaben die Hersteller nach. Bei der Bildbearbeitung RAW bleibt der Machtkampf offen – und die Profis zahlen den Preis mit aufwendigen RAW Konvertierungen und Kompatibilitätsproblemen.
ISO 12234-4:2026 – Symbol oder Wendepunkt?
Mit der offiziellen ISO-Zertifizierung ist das DNG Format technisch auf Augenhöhe mit TIFF und PDF/A. Die Spezifikation ist offen, dokumentiert und lizenzfrei – ein Argument, das in der Archivwelt Gewicht hat. Doch solange die großen Kamerahersteller nicht mitziehen, bleibt DNG für viele Profis ein Umweg: RAW Konvertierung statt direkter Workflow, Unsicherheit bei der Langzeitarchivierung, ständiges Jonglieren mit Software-Updates. Die Hoffnung, dass der neue Standard die Branche eint, bleibt vorerst unerfüllt.
Die Zukunft des RAW Formats: Offenheit oder Sackgasse?
Die Geschichte der Dateiformate ist eine Geschichte von Macht, Kontrolle und dem Kampf um digitale Erinnerung. DNG als ISO Standard Fotografie ist ein Signal: Offenheit und Nachvollziehbarkeit sind keine Luxusgüter, sondern Grundvoraussetzungen für die Zukunft der Bildarchivierung. Wer heute auf proprietäre Formate setzt, riskiert, dass seine Bilder morgen so unzugänglich sind wie ein Tagebuch in einer vergessenen Sprache. Die RAW Format Zukunft entscheidet sich nicht an der Technik, sondern am Willen zur Zusammenarbeit – und an der Bereitschaft, Macht abzugeben.
Kommentar
Ich sehe hier keine Blockade von irgendwem …
Tatsächlich ist das DNG-Format sehr flexibel und die Daten vieler proprietärer Formate lassen sich darin übersetzen. Aber nicht alle: Mit Raw-Daten neuerer Foveon-Sensoren, wie sie Sigma verwendet, können weder Lightroom und ACR noch der DNG-Konverter etwas anfangen, und dasselbe gilt für Canons Dual-Pixel-Raw-Format. Deshalb gibt auch Adobe den Rat, für solche Formate auf die Software der Kamerahersteller auszuweichen. Für Foveon-Sensoren des Quattro- und Merrill-Typs gibt es zwar einen Konverter eines Drittanbieters, aber der erzeugt auch nur ein lineares DNG, das also nicht mehr ganz „roh“ ist.
Immerhin haben sich Hersteller, die noch nicht über ein breit unterstütztes Raw-Format verfügten, für DNG entschieden, statt ein eigenes Format zu entwickeln, sofern DNG ihre Anforderungen erfüllte. Das gilt für Leica und Ricoh, vor allem aber für die Hersteller von Smartphones oder Kameradrohnen. Sonderfälle sind Pentax, die seit langem und bis heute die Wahl zwischen dem eigenen PEF-Format und DNG lassen, und Sigma, die neben dem X3F-Format ihrer Foveon-Modelle das DNG-Format für ihre Kameras mit Sony-Sensoren verwenden.
Alle anderen Hersteller mit einem gut etablierten proprietären Raw-Format sind bei diesem geblieben, also Canon (CR3), Fuji (RAF), Hasselblad (3FR), Nikon (NEF), Olympus/OM Digital Solutions (ORF), Panasonic (RW2) und Sony (ARW). Aber gibt es da ein Problem, das durch eine Hinwendung zu DNG gelöst werden könnte? Eigentlich nicht.
Wie erwähnt gibt es Formate, die sich nicht in DNG übersetzen lassen, und insbesondere bei Canons Dual-Pixel-Format bezweifle ich, dass sich das jemals ändern wird. Bei den übrigen proprietären Formaten wäre durch eine Standardisierung wenig zu gewinnen. Die Hersteller von Raw-Konverter haben ja alle diese proprietären Formate gut im Griff – selbst Ein-Mann-Betriebe schaffen das und sind manchmal sogar schneller als die Großen, wenn einmal Anpassungen nötig werden. Was übrigens nicht sehr oft passiert, denn die Raw-Formate ändern sich ja nur wenig und nur in größeren Zeitabständen. Die Anpassungen, die neue Kameramodelle erfordern, sind Anpassungen an die Kameras und insbesondere deren Sensor, während das Raw-Format als solches dasselbe wie das der Vorgängermodelle ist. Solche Anpassungen bleiben auch bei Kameras nötig, die im DNG-Format speichern, so dass der Aufwand der Softwarehersteller damit nicht kleiner würde. Es ist nicht einmal garantiert, dass ein Raw-Konverter, der DNG im Prinzip unterstützt, auch mit allen seinen Varianten zurecht kommt, eben weil das Format so flexibel ist. Eine hundertprozentig vollständige DNG-Unterstützung bietet allenfalls Adobe selbst. Leica hatte das seinerzeit erfahren müssen, als sie für die M8 erstmals auf DNG setzten: Die spezielle Variante, die sie nutzten (die Pixelwerte waren keine Helligkeiten, sondern Indizes in eine Tabelle, die erst die tatsächlichen Helligkeitswerte enthielt), hatten alle Hersteller außer Adobe für so exotisch gehalten, dass sie auf eine Unterstützung verzichtet hatten.
In der Praxis ist es weitgehend egal, ob Canon, Fuji, Hasselblad, Nikon, OM Digital Solutions, Panasonic und Sony künftig umschwenken und im DNG-Format speichern. Wenn sie bei ihren proprietären Formaten blieben wäre das weniger disruptiv und machte zumindest kurzfristig weniger Arbeit, während die langfristigen Vorteile von DNG überschaubar blieben. Das gilt auch für die Archivierungssicherheit, denn die zukünftige Unterstützung eines Kameramodells setzt voraus, dass es auch in Zukunft noch angepasste Profile für das betreffende Modell geben wird, was unabhängig vom Raw-Format gilt. Sofern Bilder einer bestimmten Kamera auch in 10, 20 oder 50 Jahren noch so relevant sind, dass sich die Unterstützung durch ein modellspezifisches Profil lohnt, wird auch deren Raw-Format unterstützt werden; in dieser Hinsicht haben wir nichts zu befürchten. Zumal es ja jeweils eine Vielzahl von Kameramodellen gibt, die alle dasselbe Raw-Format verwenden, so dass sich dessen Unterstützung eigentlich immer lohnt.