Leica und Xiaomi: Wenn Authentizität zur Produktstrategie wird

Leica, dieser Name, der nach Messsucher und Museumsstaub klingt, mischt inzwischen im Smartphone-Zirkus mit. Nicht als nostalgischer Zaungast, sondern als Partner von Xiaomi, einem Hersteller, der für viele so klingt wie ein neues Sushi-Menü. Doch hinter den Kulissen wird gestritten, gefeilscht, gefeilt: nicht nur um Millimeter und Megapixel, sondern um die Frage, wie ein Bild aussehen soll.

Sprechen Leica-Manager nun tatsächlich offen über die Grenzen der Smartphone-Optik und führen eine philosophische Debatte über echte Fotografie? Wer genauer hinschaut, erkennt: Die beiden Bildprofile „Authentic“ und „Vibrant“ gab es längst vor dem Leica-Branding. Ist die Auseinandersetzung mit Computational Photography wirklich ein technisches Problem, oder ist sie vor allem eine gut inszenierte Erzählung, die einen längst vorhandenen Kompromiss nachträglich adelt? Wer sich für Smartphone-Fotografie, Rechenfotografie, Leica, Xiaomi, Bildqualität und Computational Photography interessiert, sollte genauer hinsehen.

Das große Versprechen der Optik

Pablo Acevedo Noda, Head of Development and Engineering für Leicas Mobile-Division, bringt es im DPReview-Interview auf den Punkt: „The optics still have meaningful room to improve.“ Das klingt nach fundiertem Ingenieursurteil, und es ist auch keines, das man leichtfertig abtun sollte. Miniaturisierte Optik kämpft täglich gegen physikalische Grenzen, Beugungseffekte, Linsenfehler und die schlichte Tatsache, dass ein Sensor von der Größe eines Fingernagels keinen Lichthunger stillen kann wie Vollformat. Aber Acevedo Noda räumt selbst ein, dass Optik nicht die größte Limitierung der aktuellen Smartphone-Bildqualität ist. Er sagt lediglich, es gebe „more to the story“ als reine Computational Photography. Das ist eine sehr behutsam formulierte Relativierung, kein Widerspruch. Und behutsam formulierte Relativierungen eignen sich ausgezeichnet als Marketingbotschaften .

Ein Gespräch, das nach Konflikt klingt und es vielleicht nicht ist

Marius Eschweiler, Vice President von Leicas Mobile-Sparte, beschreibt die Zusammenarbeit mit Xiaomi mit bemerkenswert dramatischer Wortwahl: Leica habe „a very tough conversation“ mit Xiaomi geführt, wie die co-gebrandeten Smartphones Fotos aussehen lassen sollen. Harte Gespräche, harte Kompromisse, zwei starke Visionen im Ringen um das perfekte Bild. Das ist eine attraktive Narration. Weniger attraktiv ist der nüchterne Befund: Das Zweiprofil-System mit einem sättigungsbetonten und einem zurückhaltenderen Modus existierte auf Xiaomi-Geräten bereits vor der Leica-Kooperation. Leicas eigentlicher Beitrag war, das eigene Farbprofil in beide Varianten zu integrieren sowie Verbesserungen bei Auflösung, HDR-Verarbeitung und Belichtung für Porträts einzubringen. Das ist nicht wenig, aber es ist auch kein Neuanfang. Das „harte Gespräch“ könnte schlicht die Markenstrategie beschreiben, wie man eine bereits vorhandene Feature-Dichotomie im neuen Leica-Kleid erzählt.

Authentic als Produktname: Die Sprache verrät die Strategie

Es lohnt sich, bei der Nomenklatur innezuhalten. Das Profil heißt nicht „Zurückhaltend“, nicht „Klassisch“, nicht „Filmisch“. Es heißt „Authentic“. Das ist keine technische Beschreibung, sondern eine normative Behauptung. Wer „Authentic“ wählt, wählt das Echte, das Wahrhaftige, die Fotografie ohne Lüge. Wer „Vibrant“ wählt, bekommt, so Eschweiler, „a more saturated aesthetic that mobile photographers will be familiar with“, also das, womit die breite Smartphone-Masse schon immer zufrieden war. Die Konnotation ist kaum subtil: Auf der einen Seite die kunstfotografisch geschulte Leica-Tradition, auf der anderen die Ästhetik des massentauglichen Instagram-Looks. Dass ausgerechnet ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten von der Aura seiner Marke lebt und Kameras zu Preisen verkauft, die auch in entwickelten Ländern ein Monatseinkommen meist übersteigen, das unverarbeitete, natürliche Bild zur Leitidee erhebt, ist konsequent. Aber eben auch Markenkommunikation in Reinform.

Rechenfotografie: Problem oder Prügelknabe?

Die Debatte um Computational Photography und „echte“ Optik ist in der Branche nicht neu, und sie ist nicht uninteressant. Algorithmen errechnen Details, die die Physik der Linse nie liefern könnte, sie stapeln Belichtungen, halluzinieren Schärfe und glätten Hauttöne nach Vorgaben, die mehr mit Beauty-Filtern als mit Fotografie gemein haben. Wer das kritisiert, hat einen legitimen Punkt. Doch die Frage ist, ob Leica und Xiaomi diese Kritik wirklich als technologische Doktrin verinnerlicht haben, oder ob sie sie als Differenzierungsinstrument nutzen. Die Kooperation besteht seit vier Jahren, Acevedo Noda arbeitet seit dieser Zeit an Smartphone-Kamerahardware. Die technischen Verbesserungen sind real: Auflösung, HDR, Weißabgleich für Porträts zeugen von ernsthafter Ingenieursarbeit. Aber zwischen ernsthafter Ingenieursarbeit und einem strategisch vermarkteten Authentizitätsversprechen muss kein Widerspruch bestehen. Beide können gleichzeitig wahr sein.

Was der Xiaomi 17T wirklich leistet und was er verspricht

Auf dem Xiaomi 17T und dem 17T Pro lassen sich beide Profile nun vollständig im Leica-Farbraum nutzen. Fotografen, die mit den Leica-Klassikern vertraut sind, werden in den Authentic-Ergebnissen eine vertraute Handschrift erkennen: reduzierter Kontrast, gedämpfte, aber nuancierte Farben, eine gewisse Stille im Bild. Das ist nicht trivial, und es unterscheidet sich erkennbar von dem, was andere Hersteller unter „Kameraoptimierung“ verstehen. Ob das rechtfertigt, von einer fundamentalen Neuausrichtung der Smartphone-Fotografie zu sprechen, ist eine andere Frage. Leica liefert dem Xiaomi-Publikum eine glaubwürdige Camera-Story, Xiaomi liefert Leica Skalierung und Reichweite in einem Marktsegment, in dem Leica alleine nie spielen würde. Das ist ein vernünftiges Geschäft. Die Frage, ob die dahinterliegende Philosophie echt oder inszeniert ist, lässt sich vielleicht nicht eindeutig beantworten. Aber sie zu stellen, schadet nicht.

Fazit: Skepsis als Haltung, nicht als Urteil

Leica und Xiaomi liefern mit dem 17T-Duo ein ernstzunehmendes Kameraangebot, das sich von generischer Smartphone-Fotografie abhebt. Die technischen Aussagen von Acevedo Noda und Eschweiler sind nicht falsch, sie sind aber auch sorgfältig dosiert. Wer die Authentizitätsdebatte ausschließlich als ehrliche Reflexion über Bildphilosophie liest, verkennt, dass sie gleichzeitig eine fertige Antwort auf eine fertige Frage ist: Warum gibt es zwei so unterschiedliche Bildprofile? Weil wir eine „harte Diskussion“ geführt haben, weil echte Fotografie mehr ist als Rechenfotografie, weil Leica für Authentizität steht. Die Logik ist rund, die Botschaft sitzt. Das macht sie nicht falsch. Aber es macht sie zur Marketingstrategie, und das sollte man im Kopf behalten, wenn man das nächste Mal auf einem Xiaomi-Bildschirm zwischen „Authentic“ und „Vibrant“ wählt.