Photoshop-Update: Neue Einstellungsebenen und verbesserte KI-Funktionen

Adobe erweitert Photoshop um zwei neue Einstellungsebenen und verbesserte KI-gestützte Werkzeuge.

Mit den neuen Einstellungsebenen „Klarheit und Dunstentfernung“ und „Körnung“ lassen sich non-destruktiv detaillierte Kontraständerungen vornehmen und Körnungseffekte hinzufügen. Alle Anpassungen sind dabei maskierbar und lassen sich miteinander kombinieren.

Darüber hinaus wurden die Firefly-basierten Funktionen verbessert. „Generatives Füllen“, „Generatives Erweitern“ und „Generatives Entfernen“ liefern laut Adobe jetzt Ergebnisse mit einer höheren Auflösung, saubereren Kanten und mehr Detailschärfe. Die Eingabeaufforderungen sollen jetzt treffsicherer umgesetzt werden. Farbtonverläufe, Schatten und Lichtstimmungen sollen natürlicher wirken, wodurch Bearbeitungen homogener in bestehende Kompositionen einfließen.

Auch das „Referenzbild für Generatives Füllen“ wurde ausgebaut. Die Funktion behält die Identität eines referenzierten Objekts bei, wenn neue Inhalte erzeugt oder montiert werden. Eingefügte Elemente sollen sich besser an Perspektive, Proportion, Farbe und Beleuchtung der Szene anpassen.

Neu in der Beta-Version ist außerdem „Dynamischer Text“. Eine Textebene lässt sich nun direkt auf eine vorgegebene Form legen – etwa auf eine kreisförmige, gewölbte oder gebogene Linie. Photoshop passt die Laufweite und Größe automatisch an. Texte entlang eines Pfades lassen sich damit schneller platzieren und feinjustieren, ohne mit zusätzlichen Werkzeugen arbeiten zu müssen.

Die Neuerungen stehen in Kürze in Photoshop zur Verfügung. Die Firefly-gestützten Funktionen werden in den kommenden Wochen auch in der Web-Version bereitgestellt.

Mehr dazu lesen Sie im Adobe Blog.