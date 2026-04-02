Adobe, Abo, Kündigungsgebühren: Wie eine Millionenstrafe und ein Kurssturz die Branche aufwecken

Wer dachte, die größte Gefahr für die Kreativwirtschaft lauere in der nächsten KI-Welle, hat die Tücken des Kleingedruckten unterschätzt. Adobes Aktienkurs hat seit Sommer 2023 fast die Hälfte seines Werts verloren. Ganz sicher wegen technischer Rückständigkeit. Aber es tragen auch Kleinigkeiten wie eine 150-Millionen-Dollar-Zahlung für versteckte Kündigungsgebühren mit zum Vertrauensverlust bei. Ein Lehrstück für alle, die glauben, dass Kundenbindung und Transparenz sich ausschließen.

Die Abo-Falle schnappt zu

Adobe, einst gefeiert als Wegbereiter der Abo-Ökonomie, hat es geschafft, das Versprechen der kreativen Freiheit in einen goldenen Käfig zu verwandeln. Wer sich für das beliebte „annual paid monthly“-Abo entschied, fand sich bei vorzeitiger Kündigung mit einer saftigen Gebühr konfrontiert: 50 Prozent der Restlaufzeit, versteckt hinter Hyperlinks und Symbolen. Der Kündigungsprozess selbst glich einer Geduldsprobe, bei der Klickstrecken, Rückrufe und Service-Hürden den Weg in die Freiheit pflasterten. Das ist sicher keine Adobe-Spezialität mehr, aber die US-Behörden fanden das weniger inspirierend. Im Juni 2024 reichten FTC und Justizministerium Klage ein – nicht nur gegen Adobe, sondern auch gegen zwei Führungskräfte. Der Vorwurf: Verstöße gegen das Verbraucherschutzgesetz ROSCA, das seit 2010 eigentlich Transparenz und einfache Kündigung bei Online-Abos vorschreibt.

Millionenstrafe statt Kreativbonus

Im März 2026 dann der Showdown: Adobe einigt sich auf einen Vergleich über satte 150 Millionen Dollar – davon 75 Millionen als Strafe an die US-Regierung, weitere 75 Millionen als Entschädigung in Form von Gratis-Diensten für betroffene Kunden. Die Auflagen sind eindeutig: Künftig muss Adobe die Kündigungsgebühr klar und deutlich vor Vertragsabschluss offenlegen, bei Testphasen rechtzeitig warnen und den Ausstieg aus dem Abo so einfach machen, wie es das Gesetz verlangt. Die Zeiten, in denen man sich durch ein Labyrinth aus Klicks und Service-Hotlines kämpfen musste, sollen damit vorbei sein.

Die Aktie als Seismograph des Vertrauens

Während Juristen noch über die Feinheiten des Vergleichs diskutierten, sprach die Börse eine deutlichere Sprache. Im Juni 2023, als die ersten FTC-Ermittlungen begannen, notierte die Adobe-Aktie bei rund 480 Dollar. Nach einem kurzen Höhenflug auf 560 Dollar im Dezember 2023 – befeuert von starken Quartalszahlen – folgte der Absturz: 410 Dollar im Sommer 2024 nach der Klageeinreichung, 340 Dollar Anfang 2025 und schließlich 249 Dollar im März 2026. Fast 50 Prozent Wertverlust in weniger als drei Jahren.

Analysten nennen die Rechtsstreitigkeiten und die Unsicherheit über künftige Abo-Modelle als Hauptgrund für die schlechte Stimmung. Die Börse ist eben kein Ort für Geduldsspiele – und schon gar nicht für undurchsichtige Gebührenmodelle.

Was bleibt für die Branche?

Die Ironie dieser Geschichte: Während Adobe mit Millionenstrafen kämpft, bleibt die Kreativität der Nutzer das Einzige, was sich wirklich nicht kündigen lässt. Die Abo-Falle, einst als Fortschritt gefeiert, ist zum Symbol einer Zeit geworden, in der Transparenz zur Nebensache und Kundenbindung zur Kunstform erhoben wurde. Wer glaubt, dass sich Nutzer dauerhaft mit Hürden und Gebühren binden lassen, hat die Dynamik der digitalen Welt unterschätzt.

Für Profis in Fotografie und Bildbearbeitung ist das ein Weckruf: Wer sich auf die Bequemlichkeit des Immer-Alles-Verfügbar verlässt, sollte das Kleingedruckte nicht nur lesen, sondern auch verstehen.