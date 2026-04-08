Warum ungefilterte Bildsprache vielleicht zur stärksten Währung in der Fotografie wird

Mitten in der Flut KI-generierter Hochglanzbilder geschieht etwas Unerwartetes: Das Körnige, das Unscharfe, das Ungestellte gewinnt an Wert; eine ungefilterte Bildsprache wird immer wichtiger. Nicht als Nostalgie, nicht als Gegenkultur, sondern als handfester Wettbewerbsvorteil. Wer aktuell als Fotograf, Marke oder Agentur bestehen will, sollte verstehen, warum Echtheit in der Bildsprache längst kein Stilmittel mehr ist, sondern eine ökonomische Notwendigkeit.

Echt oder KI? Mit einer KI-gestützten Smartphone-App aufgenommen oder als Raw nur heftig nachbearbeitet? All das zu entscheiden wird zunehmend schwieriger.

Die Müdigkeit hat einen Namen

Nach Jahren, in denen Influencer mit makellosen Gesichtern und perfekt inszenierten Sonnenuntergängen die sozialen Netzwerke dominierten, setzt eine deutliche Gegenbewegung ein. Die sogenannte De-Influencing-Bewegung entstand getragen vor allem von der Generation Z, die mit Filtern groß geworden ist und inzwischen genau deshalb nach dem Ungefilterten greift. Statt Produkte zu bewerben, hinterfragen ihre Vertreter auf TikTok und Instagram offen, ob der Kauf wirklich nötig ist. Das klingt wie Konsumkritik, ist aber auch Bildkritik: Wer von digitaler Überforderung erschöpft ist, misstraut dem Perfekten.

Ein frühes Symbol dieser Gegenbewegung war die App BeReal, die 2020 gegründet wurde und bei der Nutzer einmal täglich auf eine zufällige Push-Benachrichtigung hin innerhalb von zwei Minuten ein Foto aufnehmen müssen, mit Front- und Rückkamera, ohne Filter, ohne Bearbeitung. Apple kürte sie 2022 zur App des Jahres. Dass BeReal 2024/2025 deutlich an Nutzern verloren hat, mindert ihre Bedeutung als Impulsgeber kaum: Instagram und TikTok haben mit eigenen Formaten wie den Candid Challenges und TikTok Now reagiert, der Gedanke der anti-kuratierten Bildsprache ist längst in den Mainstream gewandert.

Was die Zahlen sagen

Hinter dem Wunsch nach Echtheit steckt mehr als ein Zeitgeistgefühl. Die VisualGPS-Studien von Getty Images zeigen, dass 98 Prozent der Verbraucher authentische Bilder als entscheidend für Vertrauen empfinden. Gleichzeitig wünschen sich fast 90 Prozent Transparenz darüber, ob ein Bild mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurde. Das ist kein kleiner Nischeneffekt, sondern ein flächendeckendes Vertrauensproblem gegenüber dem Synthetischen.

Noch direkter wirkt sich das auf Kaufentscheidungen aus: 74 Prozent der Verbraucher bevorzugen Produktbilder, die andere Käufer aufgenommen haben, gegenüber professionellen Herstellerfotos. 62 Prozent geben an, dass nutzergenerierte Fotos und Videos einen Kauf wahrscheinlicher machen. Stockfoto-Plattformen haben auf diesen Wandel reagiert: Adobe Stock führte die Trendkategorie „Real is Radical“ ein, die gezielt ungefilterte, ehrliche und ungeschminkte Momente hervorhebt. Shutterstock und Offset berichten, dass Marken und jüngere Zielgruppen systematisch nach wenig inszenierten, wenig nachbearbeiteten Bildern suchen. Dass Adobe Stock KI-generierte Inhalte mit einem Abschlag von 25 Prozent gegenüber echten Fotos vergütet, ist ein weiteres Signal, wo die Branche die höhere Wertschätzung verankert – beim Realen.

Und hier? „Straight out of cam“ – oder sieht man die KI-Fehler sofort? Oder die Spuren der Filter und das künstliche Bokeh?

Für Fotografen gilt dabei Vorsicht vor der pauschalen Schlussfolgerung, dass authentische Aufnahmen generell höhere Honorare erzielen. Das stimmt im redaktionellen und dokumentarischen Bereich, wo Exklusivität und Echtheit direkt in Premiumpreise einfließen. Im Werbekontext ist die Nachfrage nach authentisch wirkenden Bildern groß, schlägt sich aber bislang eher in der Nachfrageintensität nieder als in flächendeckend höheren Einzelhonoraren.

Technik als Auslöser, nicht als Lösung

Das wachsende Misstrauen gegenüber KI-Bildern ist kein Zufall. Je perfekter Algorithmen Haut, Licht und Komposition berechnen können, desto stärker wächst die Fähigkeit des Betrachters, das Berechnete zu spüren – auch wenn er es nicht benennen kann. Das Korn eines analogen Films, die leichte Unschärfe eines bewegten Moments, der abgeschnittene Arm am Bildrand: All das lässt sich nicht synthetisch herbeirechnen, ohne es zu entwerten. Der Branchenbeobachter Fstoppers formuliert es direkt: „Candid“, „documentary“, „real moments“ und „natural“ konvertieren in der kommerziellen Kommunikation besser als Hochglanzästhetik. Übermäßige Retusche wird zunehmend als Schwäche wahrgenommen, nicht als Qualitätsmerkmal.

Dieser Befund reiht sich in ein Muster ein, das die Fotogeschichte begleitet: Als die ersten Farbbilder erschienen, galt das als Verfälschung. Mit Photoshop wurde das digitale Bild zum Verrat an der Wahrheit erklärt. Heute ist es die KI, die Vertrauen erschüttert. Und jedes Mal, wenn das Künstliche überhandnimmt, wächst die Sehnsucht nach dem Echten.

Echtheit ist kein Freibrief für Beliebigkeit

Wer Authentizität in der Fotografie ernst nimmt, muss einen Widerspruch aushalten: Wer das Unperfekte bewusst inszeniert, schafft eine neue Form der Inszenierung. Das absichtlich verwackelte Bild, der gezielt gesetzte Lichtfehler – das ist handwerkliche Entscheidung, kein Versehen. Echte Authentizität entsteht nicht durch den Verzicht auf Können, sondern durch den Verzicht auf Kontrolle an den richtigen Stellen. Es geht darum, echte Momente zuzulassen, statt sie zu erzwingen.

Das ist anspruchsvoll. Und genau darin liegt die Chance: Was sich nicht automatisieren, generieren oder skalieren lässt – der echte, unwiederholbare Moment –, gewinnt an Seltenheitswert. Nicht weil er unbeholfen wirkt, sondern weil er unersetzbar ist. Die Ironie ist greifbar: Je leistungsfähiger die Technik, desto größer die Nachfrage nach dem, was sie nicht liefern kann.

Fazit

Ob Authentizität in der Bildsprache ein vorübergehender Reflex auf die KI-Bilderflut ist oder eine nachhaltige Verschiebung des Blicks, lässt sich heute noch nicht abschließend sagen. Die Zahlen sprechen dafür, dass es mehr ist als eine Modeerscheinung. Was sicher ist: Fotografen, die den echten Moment beherrschen, und ihn vom inszenierten zu unterscheiden wissen, bieten etwas an, das kein Modell reproduzieren kann. Das ist im Jahr 2026 keine schlechte Ausgangsposition.