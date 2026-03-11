Falschfarben-Analogfilm von Harman: Eine Alternative zu Photoshop-Farbspielen?

Die digitale Bildbearbeitung hat uns gelehrt, dass Kontrolle alles ist. Doch was, wenn ein Farbfilm analog plötzlich die Regeln diktiert und Blau in Orange, Gelb in Türkis und Rot ins Violette kippt – ganz ohne Mausklick, sondern chemisch, unwiderruflich, im Moment der Belichtung? Harman Switch Azure 125 ist kein Gimmick für Nostalgiker, sondern ein Farbfilm, der Kreativität neu denkt: ein Werkzeug für alle, die Photoshop lieber als Denkweise in der Kamera erleben wollen, statt als Programm am Rechner. Wer glaubt, das sei bloß ein Hipster-Streich, hat vermutlich noch nie erlebt, wie es sich anfühlt, wenn das Material selbst zum Komplizen wird.

Vom Kodachrome-Mythos zu psychedelischen Farbexperimenten

Die Geschichte der Farbfotografie ist ein einziger Versuch, das Unberechenbare zu bändigen. Kodachrome, 1935 eingeführt, wurde zum Inbegriff des perfekten Dias: satte Rottöne, legendäres Blau, jahrzehntelang das Maß aller Dinge. Dann kam Ektachrome und mit ihm die Crossentwicklung – ein analoges Experiment, bei dem Mutige ihren Diafilm im C-41-Bad für Negativfilme entwickelten. Zur Belohnung erhielten sie Farben, die mit der Realität wenig zu tun hatten. William Eggleston zeigte 1976 im MOMA, dass Farbe Kunst sein kann, gerade weil sie nicht immer gefällig ist. In den 1990ern schließlich machte die Lomografie das kreative Scheitern salonfähig: Lichtlecks, Farbstiche, Korn – alles, was früher als Fehler galt, wurde zum ästhetischen Statement. Doch auch das war letztlich kontrolliertes Chaos.

Falschfarbige Infrarotfilme: Die große Zeit der Farbumkehr

Wer in den 1970er und 1980er Jahren wirklich wissen wollte, wie weit sich die Wahrnehmung von Farbe dehnen lässt, griff zu den falschfarbigen Infrarotfilmen von Kodak. Ektachrome Infrared IE 2443, später EIR 2236, und Aerochrome 1443 oder 2443 waren keine Filme für den Familienurlaub, sondern für alle, die das Sichtbare hinter sich lassen wollten. Mit ISO-Werten zwischen 16 und 400, entwickelt im E-4-, E-6- oder AR-5-Prozess, und stets mit einem gelben Wratten-Filter (#12 oder #15) vor dem Objektiv, verwandelten sie die Welt in ein surreales Paralleluniversum: Infrarotlicht wurde zu Rot, Rot zu Grün, Grün zu Blau. Das Ergebnis: Laub leuchtete magentafarben, Himmel und Wasser versanken in tiefem Blau oder Schwarz, Hauttöne mutierten zu psychedelischen Masken.

Diese Filme waren ursprünglich für wissenschaftliche und militärische Anwendungen gedacht – Vegetationsanalyse, Kartografie, Denkmalpflege. Doch schnell entdeckten Künstler und Popkultur das Potenzial für visuelle Grenzerfahrungen.

Karl Ferris schuf mit Aerochrome das ikonische US-Cover von Jimi Hendrix’ „Are You Experienced?“, Keith MacMillan alias Marcus Keef prägte mit seinen psychedelischen Albumcovern für Black Sabbath und Vertigo Records das visuelle Vokabular einer Ära.

Elliott Landys berühmtes Foto von Bob Dylan im Woodstock-Wald und das Cover von Frank Zappas „Hot Rats“ sind weitere Meilensteine. Claudia Andujar dokumentierte mit Infrarotfilm die spirituelle Welt der Yanomami, Simon Marsden schuf ab den späten 1970ern geisterhafte Ruinenlandschaften, die bis heute die Gothic-Ästhetik prägen. Sogar das Smithsonian widmete der Infrarotfotografie Anfang der 1980er eine eigene Ausstellung: „Invisible Light“.

Falschfarbige Infrarotfilme waren das Gegenteil von Mainstream: Sie forderten, Motive im Kopf umzubauen, Farben neu zu denken und sich auf das Unvorhersehbare einzulassen. Wer mit diesen Filmen arbeitete, musste lernen, dass ein grüner Baum auf dem Dia pink leuchtet und ein blauer Himmel tiefschwarz erscheint. Die Technik war anspruchsvoll, die Ergebnisse nie ganz kalkulierbar – aber genau das machte den Reiz aus.

Switch Azure 125: Wenn die Farbschichten tanzen

Switch Azure 125 basiert technisch auf dem Phoenix 200 von Harman, doch zwei der drei Farbkuppler wurden im Herstellungsprozess vertauscht. Das Ergebnis ist keine zufällige Farbverschiebung, sondern eine gezielte, reproduzierbare Transformation. Blau wird zu Orange oder Pink, Gelb zu Türkis, Rot wandert ins Violette oder Blaue. Grüntöne bleiben am stabilsten, können aber je nach Ausgangsfarbe und Licht leicht abweichen. Der Himmel leuchtet plötzlich in Rosa, eine gelbe Hauswand erscheint türkis, rote Blumen werden zu blauen Statements. Das Korn ist feiner als beim Phoenix, aber immer noch präsent. Entwickelt wird im Standard-C-41-Prozess, erhältlich ist der Film in 35mm und 120.

Was Switch Azure 125 von Crossentwicklung, Lomografie und den Infrarotfilmen der 70er und 80er unterscheidet: Die Farbverschiebung ist kein Zufallsprodukt, sondern ein System, das man lernen kann – und das fordert. Während Aerochrome und EIR die Farben durch Infrarotempfindlichkeit transformierten, erreicht Switch Azure 125 ähnliche Effekte durch das gezielte Vertauschen von Farbkupplern. Die Tradition des mentalen Umfärbens lebt weiter, nur die Methode ist eine andere.

Mentales Umfärben: Die neue Disziplin für Analog-Puristen

Mit Switch Azure 125 zu fotografieren heißt, die Welt im Kopf umzubauen. Wer einen blauen Himmel sieht, muss ihn als orange Glut denken. Gelbe Felder? Türkis. Rote Jacke? Violett. Das Motiv wird nicht mehr nach seiner Geschichte ausgewählt, sondern nach seiner Farbstruktur – nach dem, was die Transformation daraus macht. Der Fotograf wird zum Farbkomponisten, der Motive wie Akkorde liest. Es ist, als würde man ein bekanntes Musikstück in eine neue Tonart transponieren: vertraut in der Struktur, fremd im Klang. Und es gibt kein „Undo“, keinen Sättigungsregler, keinen zweiten Versuch. Die Entscheidung fällt im Moment des Auslösens – und manchmal auch daneben. Doch genau darin liegt der Reiz: Kontrolle abgeben, Freiheit gewinnen.

Analoge Experimente als Statement – nicht als Nostalgie

Switch Azure 125 und Phoenix 200 sind keine Rückkehr zur Vergangenheit, sondern ein Angebot an alle, die das Analoge als Labor für neue Ideen begreifen. Für digital-affine Kreative, die Photoshop in- und auswendig kennen, bieten diese Filme eine seltene Erfahrung: Kreativität, die nicht optimiert werden kann. Wer sich auf dieses analoge Experiment einlässt, wird mit Bildern belohnt, die so unwiederholbar sind wie der Moment, in dem sie entstehen. Vielleicht ist das die ehrlichste Form von Kreativität, die es heute noch gibt – nicht trotz des Kontrollverlusts, sondern gerade deshalb.