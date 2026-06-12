KI-Regulierung als Machtspiel: Wie der EU AI Act Kreative ausbremst und Big Tech triumphiert

Wer in diesen Tagen die Debatten um KI-Regulierung verfolgt, fühlt sich an ein gut inszeniertes Theaterstück erinnert. Im Rampenlicht stehen die Chefs der großen Tech-Konzerne, die mit ernster Miene vor den Gefahren ihrer eigenen Maschinen warnen. Sie fordern strenge Regeln, angeblich zum Schutz der Gesellschaft. Doch wer genau hinhört, erkennt schnell: Hier wird nicht die Zukunft der Menschheit verhandelt, sondern die Machtverteilung auf dem digitalen Markt. Ein Kommentar in der New York Times liefert den passenden Auftakt für eine Debatte, die in Deutschland und Europa längst überfällig ist.

Apokalypse als Ablenkung: Wenn KI-Ängste die eigentlichen Probleme verdecken

Die Erzählung vom drohenden Untergang durch allmächtige Maschinen ist längst zum Lieblingsmotiv der Tech-Elite geworden. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf hypothetische Katastrophen und hält die politische Diskussion auf einer abstrakten Ebene. Während Politiker über das Ende der Menschheit philosophieren, erleben Fotografen, Illustratoren und Bildbearbeiter in Deutschland und Europa den realen Niedergang ihrer Berufe. Honorare schrumpfen, Aufträge brechen weg, und die Wertschöpfung wandert in die Serverfarmen der Konzerne. Die eigentlichen Schäden, also Arbeitsplatzverluste, Datenklau, Ausbeutung von Klickarbeitern, sind längst Alltag, werden aber von der großen Bühne verdrängt.

Regulierung als Burggraben: Wie der EU AI Act die Konkurrenz klein hält

Mit dem EU AI Act, der seit August 2024 gilt und ab August 2026 voll greift, hat Brüssel einen Rechtsrahmen geschaffen, der auf den ersten Blick differenziert wirkt. In der Praxis aber profitieren vor allem die Großen. Die Vorschriften sind komplex, die Dokumentationspflichten aufwendig, und wer als Anbieter von KI-Modellen auftritt, muss tief in die Tasche greifen. Für kleine Studios und Einzelkämpfer wird der Zugang zum Markt zur Kraftprobe, während Konzerne wie OpenAI mit millionenschweren Lobbybudgets und eigenen Rechtsabteilungen die Regeln nach ihren Vorstellungen formen. Sam Altman, Chef von OpenAI, hat öffentlich nach Lizenzen für KI-Modelle gerufen, während sein Unternehmen hinter den Kulissen gegen strengere Auflagen kämpfte und allein in den USA über eine Million Dollar pro Quartal für Lobbyarbeit ausgab. Die Parallele zu den Eisenbahngesellschaften des 19. Jahrhunderts drängt sich auf: Wer Regulierung begrüßt, will meist die Konkurrenz ausschalten.

Bildrecht und Urheberrecht: Kreative als Datenlieferanten

Für Bildprofis ist die Lage eindeutig. KI-Bildgeneratoren liefern in Sekunden, was früher Tage dauerte. Die „gut genug“-Mentalität setzt sich durch, und die Nachfrage nach individueller Handschrift schwindet. Rechtlich ist die Sache klar: Nach § 2 Abs. 2 UrhG fehlt KI-Bildern die persönliche geistige Schöpfung, sie sind nicht urheberrechtlich geschützt. VG Bild-Kunst zahlt für solche Werke keine Vergütung, weil das Gesetz nur menschliche Kreativität anerkennt. Gleichzeitig kämpft die Verwertungsgesellschaft dafür, dass Mitglieder zumindest für die Nutzung ihrer Werke als Trainingsmaterial entschädigt werden – ein entscheidender Unterschied, der oft übersehen wird. Die eigentliche Wertschöpfung verschiebt sich: Kreative liefern die Daten, die Maschinen generieren die Bilder, und die Rechte bleiben bei den Betreibern der Plattformen.

Wer die Daten kontrolliert, bestimmt die Ästhetik

Die Macht über die Bildkultur liegt längst nicht mehr bei den Kreativen, sondern bei denen, die die Trainingsdaten auswählen. Die großen Datensätze sind westlich geprägt, Mainstream dominiert, Vielfalt bleibt eine Randnotiz. Wer heute noch glaubt, als Fotograf oder Illustrator die visuelle Sprache der Zukunft mitgestalten zu können, unterschätzt die Dynamik der KI-Ökonomie. Die eigene Handschrift wird zum Rohstoff, der in den Modellen verschwindet. Die Frage, wem die Bilder gehören, ist beantwortet: Denen, die den Zugang zu den Daten und die Infrastruktur kontrollieren.

Die Mikrofone sind verteilt – aber an die Falschen

Am Ende bleibt die bittere Ironie: Während die Politik über Weltuntergänge diskutiert, sitzen die Betroffenen draußen vor der Tür. Die Debatte wird von denen geführt, die am meisten von der Unübersichtlichkeit profitieren. Wer als Kreativer heute noch auf Gehör hofft, muss lauter werden oder riskieren, im digitalen Grundrauschen unterzugehen.