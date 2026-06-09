Jinbei MSN-400 Pro II und MSN-600 Pro II – neue Netzblitze mit HSS und Bi-Color-Einstelllicht

Jinbei erweitert die netzbetriebene MSN-Studioblitz-Serie und stellt mit dem MSN-400 Pro II und dem MSN-600 Pro II zwei überarbeitete Modelle vor. Beide unterscheiden sich lediglich in der Leistung: Der MSN-400 Pro II liefert 400 Wattsekunden mit einer Leitzahl von 66, der MSN-600 Pro II 600 Wattsekunden mit Leitzahl 80. Während der 400er für klassische Porträts oder Produktaufnahmen aus kurzer Distanz ausreicht, beleuchtet der 600er auch größere Sets und setzt sich eher gegen vorhandenes Umgebungslicht durch.

Freeze, HSS und Multiblitz

Beide Modelle bieten einen Freeze-Modus mit sehr kurzen Abbrennzeiten – beim MSN-400 Pro II bis zu 1/48.000 Sekunde, beim MSN-600 Pro II bis zu 1/26.100 Sekunde. Solche Werte frieren schnelle Bewegungen ein, etwa die eines fallenden Wassertropfens. Dank High-Speed-Sync (HSS) ist es zudem möglich, auch bei hellem Tageslicht mit offener Blende zu fotografieren und dabei Motiv und Hintergrund korrekt zu belichten. Zudem unterstützen beide Geräte die Synchronisation auf den ersten und zweiten Verschlussvorhang.

Ein Multiblitz-Modus ermöglicht bis zu 100 Lichtimpulse pro Aufnahme bei bis zu 500 Hz. Die Recycling-Zeit beträgt maximal 0,8 Sekunden, im Serienbildbetrieb sind bis zu 50 Auslösungen pro Sekunde möglich. Die Leistungsregelung umfasst im Normal- und Freeze-Modus 10 Schritte von 1,0 bis 10,0 in 0,1-Schritten, im HSS-Modus 6 Schritte von 5,0 bis 10,0.

Einstelllicht und Funk

Als Einstelllicht dient eine 40-Watt-LED mit variabler Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin – diese Bi-Color-Funktion erlaubt es, das Dauerlicht an vorhandene Lichtquellen anzupassen, vom warmen Kunstlicht bis zum kühlen Fensterlicht (2.700 bis 6.500 Kelvin). Das Einstelllicht lässt sich auch als kontinuierliche Lichtquelle für Videoaufnahmen nutzen.

Beide Geräte verfügen über einen integrierten 2,4-GHz-Funkempfänger mit über 100 Metern Reichweite und sind mit gängigen Jinbei-Funksendern kompatibel. Für die individuelle Lichtsteuerung mit mehreren Blitzen stehen dabei 31 Kanäle und 16 Gruppen zur Verfügung. Zusätzlich sind beide Geräte mit einer 3,5-mm-Sync-Buchse für kabelgebundene Auslösung ausgestattet.

Als Lichtformer-Anschluss kommt das verbreitete Bowens-S-Type-Bajonett zum Einsatz, das die Montage vorhandener Softboxen, Reflektoren oder Beauty Dishes ermöglicht.

Maße und Preise

Beide Blitzköpfe messen 31,8 × 13 × 21 Zentimeter; der MSN-400 Pro II wiegt 2,45 Kilogramm, der MSN-600 Pro II 2,65 Kilogramm. Der MSN-400 Pro II kostet 349 Euro, der MSN-600 Pro II 499 Euro (UVP).