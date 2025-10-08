Braucht die Welt wirklich noch ein weiteres Fotografie-Buch? Marc Ludwig, Gründer von FotoTV, beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“ – allerdings unter einer Bedingung: Es muss anders sein als die zahllosen Tutorials und Rezeptbücher, die den Markt überfluten. Mit „F8 – Mit System zu herausragenden Fotos“ liefert Ludwig nun einen systematischen Ansatz, der sich nicht an Technik oder vorgefertigten Lösungen orientiert, sondern an den Denkprozessen hinter wirklich starken Bildern.

Das Herzstück des Buches ist das F8-System: Acht universelle Schritte, die jede Fotoproduktion – bewusst oder unbewusst – durchläuft. Statt der üblichen Bildstrecken und Vorher-Nachher-Vergleiche setzt Ludwig auf Denkanstöße und zentrale Fragen: Was macht ein Bild besonders? Wie entwickelt man fotografische Tiefe? Und wie entkommt man der visuellen Gleichförmigkeit, die Social Media und Algorithmen prägen?

Bemerkenswert ist: Das Buch kommt ganz ohne Beispielbilder aus. Stattdessen fordert es die Leser heraus, ihre eigene Bildsprache zu entwickeln – ein Ansatz, der gerade in der DOCMA-Community, die Wert auf kreative Eigenständigkeit und reflektierte Bildgestaltung legt, auf offene Ohren stoßen dürfte.

Das F8-System basiert auf fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der fotografischen Weiterbildung und wurde ursprünglich als internes Tool für die FotoTV.de-Community entwickelt. Die limitierte Erstauflage von 1.000 Exemplaren ist gegen Selbstkostenübernahme erhältlich.

Interview mit Marc Ludwig

Wir haben beim Autor noch ein wenig nachgebohrt, was dieses Buch denn so besonders macht.

Du hast ein Buch über Fotografie geschrieben. Braucht die Welt wirklich noch mehr Bücher zu diesem Thema?

Marc Ludwig: Vielen Dank für die Frage – die habe ich mir beim Schreiben tatsächlich selbst gestellt. Aber nach einiger Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen: Das, was ich in diesem Buch beschreibe, gibt es so noch nicht. Es ist ein neuer, systematischer Zugang zur Fotografie, der bislang fehlte.

Worum geht es denn genau in deinem Buch? Was ist daran neu?

ML: In meinem Buch stelle ich ein System vor, das universell auf die Fotografie anwendbar ist. Es hilft auf drei Ebenen:

Es zeigt, was man bereits kann und was man noch lernen muss, um wirklich herausragende Fotos zu machen.

Es bietet eine Art Blaupause – also eine strukturierte Anleitung – mit der man zu herausragenden Fotos kommt.

Es ermöglicht eine fundierte Analyse und Bewertung von Fotos – sowohl der eigenen als auch fremder Bilder.

Wie bist du auf dieses System gekommen?

M.L.: Ich habe zunächst in unserem eigenen Archiv bei FotoTV gesucht. Mit über 4000 Filmen zu allen Aspekten der Fotografie hatte ich eine riesige Wissensbasis. Daraus habe ich die wichtigsten Themenfelder identifiziert. Die brauchten nur noch eine Reihenfolge.

Dann habe ich den Prozess des Fotografierens Schritt für Schritt analysiert – von der ersten Idee bis zur Präsentation des fertigen Bildes. So bin ich zu acht Schritten gelangt, die bei jedem Foto durchlaufen werden – bewusst oder unbewusst.

Was sind das für acht Schritte?

M.L.: Ganz einfach:

Der Fotograf oder die Fotografin – Es beginnt immer mit einer Person, die fotografieren möchte. Die Idee – Der Wunsch oder die Vorstellung, was man fotografieren will. Das Motiv – Was konkret aufgenommen wird. Das Equipment – Kamera, Objektiv, Zubehör. Die Bedienung – Die technische Handhabung der Ausrüstung. Die Gestaltung – Die bewusste Entscheidung über Bildaufbau, Licht, Perspektive. Die Bildbearbeitung – Ob händisch oder automatisch durch Algorithmen. Die Präsentation – Denn ein Bild will gesehen werden.

Diese Schritte bilden das sogenannte F8-System – ein Gerüst, mit dem man den eigenen fotografischen Weg besser verstehen und gezielter gestalten kann.

Das klingt ziemlich theoretisch – und in deinem Buch sind keine Fotos. Ist das eher ein Theoriebuch für Fotoprofessoren?

M.L.: Ganz und gar nicht. Ich komme aus der Praxis. Seit fast 20 Jahren bringen wir bei FotoTV.de Menschen das Fotografieren bei. Dabei sehe ich immer wieder dieselben Probleme: Die Technik ist heute kein Hindernis mehr. Was fehlt, ist Orientierung – ein klarer Weg, wie man besser wird. Viele verlieren sich in der Masse an Tutorials und Tipps.

Das Buch zeigt, wie man gezielt vorgeht, was man wirklich lernen sollte – und wie man aus dem bloßen “Knipsen” herauskommt. Es geht darum, verlässlich zu wirklich herausragenden Bildern zu gelangen.

Du sprichst immer wieder von „herausragenden Fotos“. Was meinst du damit genau?

M.L.: Mit „herausragend“ meine ich Bilder, die aus der riesigen Masse an Fotos im Internet hervorstechen. Viele fotografieren heute für Algorithmen – um Likes zu bekommen. Dadurch sehen wir immer wieder dieselben, schnell verständlichen, gefälligen Bilder. Aber Fotografie kann mehr. Sie kann Geschichten erzählen, Emotionen wecken, Tiefe haben, ja sogar Ausdruck Deiner Persönlichkeit sein!.

Wenn man solche Bilder machen möchte, reicht es nicht, sich an Social-Media-Trends zu orientieren. Man braucht ein anderes Verständnis von Bildgestaltung – und genau dazu soll das Buch beitragen.

Nach 18 Jahren Videoarbeit schreibst du plötzlich ein Buch. Warum ein anderes Medium?

M.L.: Ich habe das F8-System schon vor zwei Jahren bei FotoTV. vorgestellt und dort auch viel Feedback gesammelt. Aber ein Buch ermöglicht eine andere Tiefe. Die Aufmerksamkeitsspanne bei Online-Videos ist oft kurz – ein Buch gibt Raum für komplexere Gedanken. Trotzdem liefern wir viele Inhalte auch per Podcast und Video – jeder kann sich das Medium wählen, das ihm am besten liegt.

Du übst im Buch auch Kritik an Social Media. Was genau stört dich daran?

M.L.: Social Media ist ein großartiger Kanal – wir können unsere Fotos einem großen Publikum zeigen, uns inspirieren lassen und Wissen austauschen. Aber es gibt zwei Dinge, die ich kritisch sehe:

Oberflächlichkeit der Bilder: In Social Media gewinnen oft Fotos, die in Bruchteilen von Sekunden wirken – laut, bunt, einfach. Die Magie von Fotografie liegt für mich aber in Tiefe, Bedeutung und Komplexität. Das geht oft verloren. Trugschluss beim Lernen: Viele glauben, sie lernen Fotografie, wenn sie möglichst viele Tipps und Tricks aufschnappen. Doch wie beim Medizinstudium reicht es nicht, sich nur YouTube-Schnipsel anzusehen. Man braucht Struktur, Tiefe – und Zeit.

Das Buch soll hier Orientierung geben – ohne belehrend zu sein.

Und nun verschenkst du dieses Buch sogar? Was steckt dahinter?

M.L.: Das F8-System habe ich ursprünglich für unsere FotoTV.-Zuschauer entwickelt – als Werkzeug, um unsere Inhalte gezielter nutzen zu können. Das Feedback war so positiv, dass ich dachte: Das könnte auch viele andere interessieren.

Also haben wir 1000 Exemplare drucken lassen, die wir zum Selbstkostenpreis abgeben – um den Einstieg möglichst leicht zu machen. Wer möchte, kann das Buch auch bei Amazon kaufen. Aber entscheidend ist für mich: Wenn das Buch vielen Menschen hilft, ihre Fotografie zu verbessern, ist das mehr wert als Geld.

Vielen Dank für das Gespräch – und viel Erfolg mit dem Buch!

M.L.: Ich danke euch – und wünsche allen viel Freude mit ihrer Fotografie!