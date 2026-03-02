Objektive

Zeiss Otus ML 1.4/35 – drittes manuelles Weitwinkel-Objektiv für die spiegellose Vollformatkameras

Johannes Wilwerdingvor 1 Tag
Zeiss bringt mit dem Otus ML 1.4/35 eine dritte Brennweite in seine vor rund einem Jahr eingeführte Otus-ML-Familie für spiegellose Systemkameras. Das manuell fokussierende Objektiv mit 35 Millimetern Brennweite und einer maximalen Blendenöffnung von f/1,4 ergänzt die bereits erhältlichen Modelle 1.4/50 und 1.4/85. Es soll voraussichtlich ab dem Frühjahr für rund 2400 Euro auf den Markt kommen. Zeiss bietet das Objektiv für Kameras mit Sony E-Mount, Canon RF-Mount und Nikon Z-Mount an.

Den Neuzugang sieht Zeiss als professionelles Werkzeug für Street-, Reise- und Dokumentarfotografie – sein Bildwinkel ist weit genug, um eine belebte Gasse mit Vordergrund, Mittelpunkt und Tiefe im Bild zu halten, eng genug, um ein einzelnes Gesicht darin zu betonen. Bei offener Blende von f/1,4 lässt sich die Schärfentiefe so stark reduzieren, dass das Motiv vom unscharfen Hintergrund getrennt wird. Die Blende besteht aus zehn Lamellen und lässt sich bei Bedarf stufenlos verstellen – was beim Filmen Belichtungsübergänge ohne sichtbare Blendenstufen ermöglicht. Allerdings wird für die Entrastung ein mitgeliefertes Werkzeug benötigt, mit dem sich der Verriegelungsmechanismus über eine Einstellschraube an der Bajonettfläche lösen lässt.

Das aufwendige asphärische Design (15 Elemente in 11 Gruppen) minimiert laut Zeiss Verzeichnung und chromatische Aberrationen und sorgt für eine konsistente Abbildungsleistung über den gesamten Schärfenbereich und an der Bildperipherie. In Kombination mit der ZEISS T*-Vergütung werden Reflexionen reduziert, Flares minimiert und sowohl Kontrast als auch Farbgenauigkeit optimiert.

Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall. Der Fokusring arbeitet mit einer Helikoid-Mechanik – einem schraubenförmigen Getriebe, das besonders präzise, gleichmäßige Fokussierbewegungen mit einem Drehwinkel von 257 Grad erlauben soll. Gelb aufgedruckte Skalen zeigen Entfernung und Schärfentiefe an, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar. Den freien Arbeitsabstand gibt Zeiss uneinheitlich an, mal mit 20 cm, mal mit 30 cm.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Zeiss.

Technische Daten: Zeiss Otus ML 1.4/35

Brennweite35 mm
Blendenbereichf/1.4 – f/16
KameranschlussSony E-Mount | Canon RF-Mount | Nikon Z-Mount
FormatkompatibilitätFull Frame
Fokussierbereich0.30 m (11.81″) – ∞
Freier Arbeitsabstand0.20 m (7.87″) – ∞
Bildwinkel4 (diag. | horiz. | vert.)63° | 54° | 38°
Bildkreisdurchmesser43 mm (1.69″)
Objektfeld bei kleinster Naheinstellung (MOD)5203 x 135 mm (7.99 x 5.31″)
Abbildungsmaßstab bei Naheinstellung1:5.72
Anzahl Elemente | Glieder15 | 11
AnlagemaßE: 18 mm (0.70″) | RF: 20 mm (0.78″) | Z: 16 mm (0.62″)
Lage der Eintrittspupille (vor der Bildebene)80.7 mm (3.18″)
Autofokus
Bildstabilisierung
FiltergewindeM67 x 0.75
Drehwinkel des Fokussierrings257°
Durchmesser max.77 mm (3.04″)
Durchmesser des FokussierringsE: 77 mm (3.04″) | RF: 77 mm (3.04″) | Z: 77 mm (3.04″)
Länge (mit Objektivdeckel)E: 114 mm (4.48″) | RF: 112 mm (4.40″) | Z: 116 mm (4.57″)
Länge (ohne Objektivdeckel)E: 101 mm (3.98″) | RF: 101 mm (3.98″) | Z: 103 mm (4.05″)
GewichtE: 698 g (1.54 lbs) | RF: 717 g (1.58 lbs) | Z: 737 g (1.63 lbs)
Bild von Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

