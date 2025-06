Photoshop Mobile jetzt auch für Android-Geräte

Adobe hat die mobile Version seiner Bildbearbeitungssoftware Photoshop nun auch für Android-Geräte veröffentlicht. Damit steht das Programm ab sofort nicht mehr ausschließlich Nutzern von Apple iOS zur Verfügung. Die App lässt sich – aktuell noch als Beta-Version – im Google Play Store herunterladen. Während der ersten Beta-Phase erhalten Anwender kostenlosen Zugriff auf alle Funktionen. Adobe will in Kürze weitere Funktionen hinzufügen.

Photoshop Mobile für Android bietet einen Großteil der Funktionen, die Nutzer bereits von der iOS-Version kennen. In der aktuellen Version lassen sich Bilder flexibel kombinieren und bearbeiten, wobei Auswahl-, Ebenen- und Masken-Werkzeuge zur Verfügung stehen. Anwender entfernen oder ersetzen Objekte durch einfaches Antippen mit der intuitiven Funktion „Tap Select“. Störende Elemente verschwinden sofort mithilfe der Bereichsreparatur. Die auf Adobe Firefly basierende KI-Funktion „Generative Füllung“ ermöglicht es, neue Bildelemente hinzuzufügen oder bestehende Motive zu verändern. Darüber hinaus bietet die App Zugriff auf eine stetig wachsende Bibliothek kostenloser Adobe Stock-Assets. Präzise Auswahlen gelingen mit Werkzeugen wie der Objektauswahl und dem Zauberstab. Für die Bildverfeinerung stehen Funktionen wie „Entfernen“ und der Kopierstempel bereit. Ebenen und Effekte lassen sich gezielt mit erweiterten Füllmethoden und Einstellungsebenen steuern, was eine differenzierte Nachbearbeitung direkt auf dem mobilen Gerät ermöglicht.

Die App läuft auf Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem Android 11 oder neuer und mindestens 6 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher.

Photoshop Mobile für Android arbeitet eng mit der Adobe Creative Cloud zusammen. Nutzer speichern ihre Projekte in der Cloud und greifen von verschiedenen Geräten darauf zu. Wer beispielsweise ein Foto auf dem Android-Tablet bearbeitet, kann später am Desktop-Computer nahtlos weiterarbeiten. Die App unterstützt das Photoshop-eigene Dateiformat PSD (Photoshop Document) sowie gängige Formate wie JPEG, PNG und TIFF. Auch der Export in weboptimierte Formate ist möglich.

Die Grundfunktionen von Photoshop Mobile stehen kostenlos zur Verfügung. Für den vollen Funktionsumfang, darunter Premiumfunktionen wie die KI-Features und die Bearbeitung von PSD-Dateien mit Ebenen, ist nach der ersten Beta-Phase ein kostenpflichtiges Creative Cloud-Abo erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie im Adobe-Blog.