Es grenzt an Realsatire, wenn die Politik, allen voran die SPD mit Justizministerin Stefanie Hubig, verkündet, sie wolle das heimliche Anfertigen von „Voyeuraufnahmen“ umfassender unter Strafe stellen. Man reibt sich verwundert die Augen und fragt sich: Was genau ist eine „Voyeuraufnahme“? Wo verläuft die feine Linie zwischen dem dokumentarisch interessierten Blick und der strafbaren Handlung? Und wer entscheidet eigentlich, ob das Foto einer joggenden Dame im Park oder eines durch denselben Park flanierenden Hipsters nun der harmlosen ästhetischen Erbauung dient, ein Stück Zeitgeschichte oder Voyeurismus, also sexuelle Belästigung ist? Die Antwort ist so einfach wie erschreckend: Das wird im Zweifel ein Gericht entscheiden. Und wie so oft im Leben, wenn es um Interpretationsspielräume geht, könnte dies für viele Bildermacher zu einem unkalkulierbaren Risiko werden. Ein Risiko in der Größenordnung zwischen einer Geldbuße und zwei Jahren Freiheitsentzug.

Die neue Unschärfe des Erlaubten

Bislang war die Sache relativ klar. Das sogenannte Upskirting oder das Downblousing, also das heimliche Fotografieren oder Filmen von Personen, indem man gezielt in deren Ausschnitt oder unter die Kleidung schaut, um intime Aufnahmen zu machen, ohne ihre Zustimmung eingeholt zu haben – ist und bleibt eine Straftat. Das ist im Wesentlichen eine vernünftige Regelung, gegen die niemand ernsthaft etwas einwenden kann. Doch der neue Gesetzesvorstoß geht weit darüber hinaus. Künftig soll es keine Rolle mehr spielen, ob Haut oder Stoff die Körperteile bedecken. Entscheidend ist allein die unterstellte „voyeuristische“ Absicht des Fotografen. Was das im Einzelfall bedeutet, bleibt im Nebel richterlicher Auslegung verborgen. Definitionsgemäß ist Voyeurismus das sexuelle Erleben durch das heimliche Beobachten anderer Menschen, meist in intimen oder privaten Situationen.

Stellen wir uns die Szene vor: Ein Fotograf hält das bunte Treiben auf dem Wochenmarkt fest. Im Sucher: ein Mann mit Melone, eine Frau mit Einkaufskorb, ein Kind mit Luftballon. Plötzlich ruft jemand: „Sie haben auf mein Gesäß gestarrt und fotografiert! Ich fühle mich belästigt!“ Schon ist der Fotograf im Visier des Gesetzes. Die Kamera wird zum Tatwerkzeug, das Bild zum Beweismittel, der Künstler zum potenziellen Angeklagten. Die subjektive Empfindung des Abgebildeten wird zum Maßstab der Strafbarkeit. Das ist eine gefährliche Verschiebung, die den öffentlichen Raum zu einer juristischen Minenfeldzone für jeden macht, der eine Kamera oder auch nur ein Smartphone in der Hand hält.

Vom Schnappschuss zur Straftat: Die neuen Risiken

Die gesellschaftlichen Implikationen sind weitreichend. Seit jeder Bürger mit seinem Smartphone zum Dauerfotografen geworden ist, schafft ein solches Gesetz einen allgegenwärtigen Generalverdacht. Jeder, der im öffentlichen Raum fotografiert, könnte unter dem Verdacht einer sexuellen Motivation stehen. Die harmlose Aufnahme der spielenden Kinder auf dem Spielplatz? Der Schnappschuss von Touristen vor einer Sehenswürdigkeit? Alles potenziell verdächtig, wenn sich nur jemand im Bildausschnitt unwohl fühlt.

Besonders perfide wird die Regelung im privaten Bereich. Fotos, die einst im gegenseitigen Einvernehmen während einer Partnerschaft entstanden, könnten nach einer Trennung zur Waffe werden. Der Satz „Lösch das Foto, sonst zeige ich dich an!“ bekommt eine völlig neue, strafrechtliche Dimension. Die einstige Zuneigung verkehrt sich in ihr Gegenteil und das Gesetz liefert die Munition für Rosenkriege.

Auch die normale Berichterstattung, etwa bei Demonstrationen, Konzerten oder Sportveranstaltungen, gerät in eine rechtliche Grauzone. Was passiert, wenn ein Pressefotograf eine jubelnde Menge ablichtet und eine Person im Bild sich durch den Fokus auf ihr Dekolleté sexuell belästigt fühlt? Muss der Fotograf dann beweisen, dass sein Interesse dem Ereignis und nicht dem Körper galt? Und vor allem: Wie will er das tun? Die Kunstfreiheit und die Pressefreiheit geraten hier in einen ernsten Konflikt mit einem überdehnten Persönlichkeitsrecht.

Die Kunst im Würgegriff: Selbstzensur als Folge

Das eigentliche Gift dieser Gesetzesinitiative ist die Unsicherheit. Welcher Fotograf wird noch das Risiko eingehen, den in der Öffentlichkeit Situationen mit Menschen einzufangen, wenn er damit rechnen muss, sich anschließend vor Gericht für seine künstlerische Absicht rechtfertigen zu müssen? Die logische Konsequenz ist eine schleichende Selbstzensur. Man fragt lieber dreimal um Erlaubnis, verzichtet auf spontane Bilder und verliert damit genau das, was die Lebendigkeit der Alltagsfotografie ausmacht. Die Bilder werden gestellter und am Ende belangloser.

Dabei versucht das Gesetz das ungehinderte Ausleben des Voyeurismus als sexuellen Fetisch zu bekämpfen. Doch anstatt trennscharf zwischen krankhafter Neigung und dem künstlerisch-dokumentarischen Blick zu unterscheiden, wirft es alles in einen Topf. Es kriminalisiert den Blick an sich, sobald er von einem anderen als sexuell motiviert empfunden wird.

Am Ende bleibt ein schaler Nachgeschmack. Ein vermutlich gut gemeintes Gesetz, das weil es auf Gefühlen basiert, eine ganze Kunstform unter Generalverdacht stellt. Es schützt nicht wirklich vor Übergriffen, sondern schafft eine Atmosphäre des Misstrauens und der Angst. Die Gesellschaft verliert dadurch ein Stück ihrer Offenheit und Unbefangenheit. Wer dann noch mit der Kamera durch die Straßen zieht, braucht mehr Mut als je zuvor. Und vielleicht auch einen guten Anwalt.

Es bleibt zu hoffen, dass bevor das Gesetz in Kraft tritt, noch irgendwer wach wird oder dass zumindest die Justiz bei der Anwendung Augenmaß beweist und nicht ein weiteres Stück Alltagsfreiheit auf dem Altar der gut gemeinten aber schlecht gemachten Regulierungswut opfert.

Munter bleiben!