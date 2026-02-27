Neurapix: KI-Bildbearbeitung berücksichtigt jetzt den Kontext ganzer Shootings

Der Göttinger Softwareanbieter Neurapix hat sein KI-Plugin für Adobe Lightroom Classic aktualisiert. Die neue Version analysiert beim Bearbeiten nicht mehr jedes Foto isoliert, sondern bezieht die gesamte Sammlung des aktuellen Projekts in die Bearbeitung ein. Dies soll die Konsistenz der Bearbeitungsergebnisse erhöhen.

Das bisherige Verfahren hatte eine konstruktionsbedingte Schwäche: Jede Aufnahme durchlief die KI einzeln, ohne dass die Software wusste, welche anderen Fotos zum selben Shooting gehörten. Das konnte dazu führen, dass zwei Bilder derselben Szene nach der Bearbeitung leicht unterschiedlich wirkten – etwa weil ein Bild geringfügig wärmer oder dunkler ausfiel als das benachbarte.

Mit der neuen Funktion „Konsistenz optimieren“ ändert sich dieses Grundprinzip. Die KI wertet nun alle Fotos eines Projekts gemeinsam aus und stimmt Weißabgleich sowie Belichtung über die gesamte Bilderserie aufeinander ab – so, wie es auch ein Bildbearbeiter tun würde.

Für den Anwender ändert sich in der Bedienung wenig: Im Bearbeitungsdialog des Plug-ins genügt ein Häkchen bei „Konsistenz optimieren“, um die neue Funktion zu aktivieren.

Verfügbarkeit und Preise

Die neue Funktion steht nach der Aktualisierung des Neurapix-Plug-ins bereit. Lightroom Classic bietet das Update beim nächsten Programmstart in einem Hinweisfenster an; alternativ lässt es sich manuell über den Zusatzmodul-Manager installieren.

Im Tarif „Neurapix Unlimited“ ist die Funktion ohne Aufpreis enthalten. Beim Modell „Pay-per-Picture“ – wird wie bei allen optionalen Zusatzfunktionen maximal ein Cent mehr pro Bild fällig.

Neurapix ist ein Plug-in für Lightroom Classic, das Fotos automatisch mit KI-Unterstützung bearbeitet. Der Fotograf übergibt dem Plug-in Bilder und definiert einen gewünschten Stil – etwa durch einen Referenz-Look oder durch gespeicherte Einstellungen. Die KI analysiert dann die Aufnahmen und passt Parameter wie Belichtung, Weißabgleich und Farben automatisch an. Die gesamte Verarbeitung findet lokal auf dem Computer statt. Bilder oder Daten dürfen weder hoch- noch heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Neurapix.