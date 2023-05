Prompt Inspiration: Microstock

Mit den stetigen Verbesserungen der KI-Werkzeuge zeigt sich immer klarer: Viele Fotografen werden ihre Geschäftsmodelle zumindest überdenken müssen. Für manche Gewerke – wie den Bereich Microstock – scheint es richtig düster auszusehen. Ist ja vielleicht auch kein Wunder, wenn es vom Arbeitsaufwand her kaum einen Unterschied macht, ob man ein Bild per Texteingabe in der Datenbank sucht oder es sich gleich neu rechnen lässt. Oder?

Massenware

Wir kennen diese visuellen Allgemeinplätze, die man einsetzt, wenn es an Ideen mangelt, die auch nur im Entferntesten originell sind: die geschüttelten Hände, die Daumen-hoch-Menschen, Büroszenen und Stillleben. Alles kein Problem und mit wenigen Wörtern binnen Sekunden eingetippt.

closeup handshake

clean photo, two people having coffee in office

thumbs up businessman

clean photo, coffee in office

Ein anderer beliebter Klassiker ist schwieriger: die Herzen formenden Hände.

studio photo, woman forming a heart with her fingers

Spezifisches

Wenn es, zum Beispiel, eine schöne Reisefotografie aus Italien sein darf, kommt man auch weiter. Zumindest, solange man möglichst konkrete (und beliebte) Orte beschreibt und nicht zu viel Detailgenauigkeit erwartet.

travel photography, Landscape with town at amalfi coast in Italy, –ar 16:9

Bei einer Frau in einem reifen Kornfeld ist das dann schon etwas schwieriger, weil die Frauen auf den Trainingsbildern vermutlich eher in Maisfeldern unterwegs waren.

woman in a ripe cornfield with blue sky and few clouds

Nun noch ein Abstecher in Richtung Kitsch: Ein klassisches Urlaubsbild mit Strand, Meer und farbenprächtigem Sonnenuntergang. Das glückliche Paar darf natürlich auch nicht fehlen.

photo, happy couple, enjoy luxury sunset looking on the beach during summer vacations

Für die Berechnung solcher Motive kann man sich übrigens wunderbare Anregungen in den Textbeschreibungen der freien und kommerziellen Bilddatenbanken holen.

Microstock Trends

Es gibt auf dem Adobe Blog regelmäßig eine Art Trendbericht, mit den angesagten Stock-Themen für das kommende Jahr. Ich habe mir mal auf gut Glück zwei Themen herausgegriffen:

Der erste Trend heißt Real is Radical. Darunter verstehen die Experten bei Adobe „ein(en) Trend, der eine ungefilterte Ästhetik widerspiegelt und direkt auf die wachsende Nachfrage nach Authentizität reagiert.“ Also ehrliche und ungeschminkte Momente, Erfahrungen und Realitäten. Für alle jene, die den Code noch nicht kennen, bedeutet das übersetzt: Bilder von Menschen aller erdenklichen Minderheiten, nicht zu stylish und ohne auffällige Photoshop-Retuschen.

very close radical real snapshot portrait

snapshot radical real portrait colored young he/her sitting on a chair near a window

Der nächste Trend heißt Retro Active und zeigt laut Adobe „Kreative der Generation Z entwickeln sich weiter und experimentieren mit Stilen, die schon vor ihrer Geburt beliebt waren. Sie haben Spaß daran, Vintage-Looks zu erforschen und sie auf moderne Weise anzuwenden. Auch ältere Kreative nehmen an der Wiederbelebung teil und finden Trost und Vertrautheit in der Wiederbelebung.“ Anders ausgedrückt: Bilder vom Leben ohne Smartphone.

Photography of a plus size overweight fat body positive lgbtq woman with red hair and pink glasses rides a skateboard from the 80s through a halfpipe –ar 3:2

flashlight snapshot, stylish drag queeens playing rollerball on the ice rink –ar 3:2

Fazit

Das Ende der fotografierten Microstock-Bilder ist nahe. Eine KI wie Midjourney erledigt solche Aufgaben schon erschreckend gut. Nicht umsonst haben die Entscheidet bei Adobe beschlossen, die eigene generative KI Firefly auf ihre Kunden loszulassen. Nicht nur für den Stock-Bereich, sondern jetzt auch schon in Photoshop.

