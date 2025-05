Bilder per KI verwalten

Cloud-basierte Verwaltung

Ein einfaches Rundum-Sorglos-Paket versprechen cloudgestützte Programme wie Apples Fotos-App oder Adobe Lightroom. Eine Organisation der Bilder in festen, durch die Anwender anzulegenden Ordnerstrukturen ist hier nicht mehr vorgesehen. Die Bilder werden automatisch in der Cloud analysiert und anhand der erkannten Inhalte und Personen durch eine KI verschlagwortet und nach Gesichtern gruppiert. Ohne manuelles Taggen findet man so über die Suchfunktion (a) meist schnell die gewünschten Bilder und Personen (b). Begrenzt ist der Spaß meist nur durch den zur Verfügung stehenden und gegebenenfalls teuer hinzuzubuchenden Online-Speicher. Aber falls Sie sich um den Datenschutz auf den amerikanischen Servern sorgen, ist diese Variante der Verwaltung wohl eher nichts für Sie.

Tipp: Ich habe die Funktion »Rückblicke« (c) von Apples Foto-App recht lieb gewonnen, die KI-basiert aus Fotos und Videos automatisch kurze Clips erstellt, die mir das eine oder andere ­Erlebnis (Reise, Party, Fotowalk …) wieder in Erinnerung rufen.

Lokale Inhaltserkennung

In Excire Foto funktioniert das automatische Verschlagworten und Finden von Personen und Gesichtern auch ganz ohne Online-Verbindung und Cloud-Speicherung. Die Suchmöglichkeiten sind hier wesentlich ausgefeilter und umfangreicher als in Apple Fotos oder Lightroom: Sie können nach viel detaillierteren Stichwörtern (b), nach ähnlichen Fotos oder Duplikaten, nach Gesichtern, Geschlecht, Lächeln, Alter und vielem mehr suchen (a).

Tipp: Für Anwender von Lightroom Classic empfehle ich statt Excire Foto die Nutzung des Plug-ins Excire Search, das weitgehend dieselben Möglichkeiten wie die Standalone-App bietet – ohne dass man Lightroom Classic verlassen muss.

All-in-One: Peakto

Peakto ist eine neue, bemerkenswerte Software, die es zurzeit leider nur für den Mac gibt. Der Hauptvorteil für mich persönlich ist, dass ich alle meine Bilder auf allen Festplatten, auf Insta­gram (inklusive Anzahl der Likes) und aus allen Katalogen (Apple Fotos, Lightroom Classic- und Capture One) in einer einzigen App sehen kann, wobei verschiedene Varianten eines Fotos erkannt und als sogenannte »Instants« gruppiert angezeigt werden. Bilder werden automatisch nach Kategorien (b) sortiert und nach ihrer ästhetischen Qualität per KI bewertet. Sie können also Ihre Fotos nicht nur nach Dateinamen und Datum, sondern auch nach KI-Ästhetik (c) sortieren lassen. »Selected for you« (a) ist eine Funktion, die ähnlich wie Apples »Rückblicke« per KI täglich einige Ihrer besten Bilder und Erinnerungen zusammenstellt und so zum Stöbern in Ihrem Bildbestand einlädt. Dieser lässt sich per Prompt oder nach Bild-Ähnlichkeit durchsuchen.