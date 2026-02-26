Sigma kündigt 85-mm-Objektiv mit Blende f/1,2 an

Sigma hat die Entwicklung des Sigma 85mm F1.2 DG | Art für spiegellose Vollformatkameras mit L- und E-Mount angekündigt. Das mittlere Teleobjektiv vervollständigt ein Trio lichtstarker Festbrennweiten, das vom leichten Weitwinkel bis zum klassischen Porträtteleobjektiv reicht. Es soll voraussichtlich im September 2026 zu einem noch nicht genannten Preis auf den Markt kommen. Bereits erhältlich sind das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art und das Sigma 50mm F1.2 DG DN | Art.

Das Sigma 85mm F1.2 DG | Art liefert laut Hersteller bereits bei Offenblende – also bei der größtmöglichen Blendenöffnung von f/1,2 – eine hohe Auflösung. Dank der großen Offenblende, die rund doppelt so viel Licht auf den Sensor treffen lässt wie f/1,8, eignet es sich für Aufnahmen bei wenig Licht und für Freistelleffeke bei Porträts.

Den Autofokus wird von einem Dual-HLA (High-response Linear Actuators) angetrieben – also zwei zwei linear arbeitenden Schnellantrieben, die die Fokussiergruppe direkt und ohne Umweg über Zahnräder bewegen. Sigma verspricht damit einen schnellen und präzisen Fokus, der professionelle Ansprüpche erfüllt.

Zum Lieferumfang gehören eine Gegenlichtblende, ein Frontdeckel (LCF-82 IV), ein Rückdeckel (LCR III) sowie ein Schutzbeutel. Sigma weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Aussehen und technische Daten noch ändern können.

Erstmals öffentlich zu sehen ist das Objektiv auf der Fotomesse CP+ 2026 in Yokohama, die vom 26. Februar bis zum 1. März 2026 stattfindet.