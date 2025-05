Stichwortvorschläge und -sätze

Lightroom Classic hat derzeit das wahrscheinlich schnellste, flexibelste und leistungsfähigste Verschlagwortungssystem aller Bildverwaltungsprogramme. Zusammen mit KI-Unterstützung durch das Plug-in Excire Search bleiben dabei kaum Wünsche offen. | Olaf Giermann

Falls Sie nur eine gröbere Verschlagwortung benötigen, profitieren Sie von den Stichwortvorschlägen und Stichwortsätzen in Lightroom Classic. Im Panel »Stichwörter festlegen« ­finden Sie häufig benutzte Stichwörter als »Stichwortvorschläge« (a). Was Sie dort sehen, ist dynamisch und hängt von den in Lightroom vorhandenen und zuletzt im gleichen Zeitraum benutzten Stichwörtern ab. Diese Vorschläge weisen Sie per Mausklick auf den jeweiligen Begriff ausgewählten Bildern zu. Im Bereich »Stichwortsatz« (b) lassen sich bis zu neun Stichwörter darstellen. Auch hier weisen Sie die Stichwörter per Mausklick zu. Alternativ halten sie die Alt-Taste (c) und drücken auf der Tastatur die neben jedem Stichwort angezeigte Ziffer. Für Hochzeits-, Natur-/Landschafts- und Porträt-Fotografie bietet Lightroom vorgefertigte Stichwortsätze an, die Sie über das Dropdown-Feld editieren (d) und als eigenen Satz speichern können.

Ein Video zum Tipp finden Sie unter: www.docma.info/22118