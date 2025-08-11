Kompakter Allrounder: TTArtisan AF 40mm f/2

TTArtisan stellt mit dem neuen AF 40mm f/2 ein kompaktes Objektiv für Vollformatkameras mit Sony-FE- und Nikon-Z-Mount vor. Mit einer Brennweite von 40 Millimetern positioniert es sich zwischen klassischem Weitwinkel und Normalobjektiv. Das leichte und kompakte Objektiv bietet sich als preiswerte Option für die Street-, Reise- und Alltagsfotografie an.

TTARTISAN AF 40mm f/2 für Nikon Z

Der Bildwinkel von 57 Grad vermittelt einen natürlichen Eindruck mit leicht erweiterter Perspektive. Die hohe Lichtstärke von f/2 begünstigt die Arbeit bei schwachem Licht – etwa in verwinkelten Gassen bei Dämmerung oder im diffusen Licht eines Cafés. Gleichzeitig erlaubt die große Blendenöffnung eine Freistellung von Motiven vor unscharfem Hintergrund.

Das optische System des TTArtisan AF 40mm f/2 beinhaltet neun Elemente in sechs Gruppen, darunter ED-Glas (Extra-low Dispersion) und asphärische Linsen. Diese Kombination reduziert chromatische Aberrationen und soll für klare, kontrastreiche Bilder ohne störende Farbsäume an kontrastreichen Kanten sorgen. Der von einem Schrittmotor angetriebene Autofokus unterstützt die Gesichtserkennung der Kamera und arbeitet laut TTArtisan leise und schnell. Alternativ lässt sich auch manuell scharfstellen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 40 Zentimetern.

TTARTISAN AF 40mm f/2 für Sony E

Das Objektiv verfügt über ein Aluminiumgehäuse mit mattschwarzer Oberfläche. Mit einem Gewicht von 170g und einer Länge von 44mm (Sony FE) bzw. 46mm (Nikon Z) ist es leicht zu handhaben. Zur Ausstattung zählen ein rastender Blendenring und ein 52-Millimeter-Filtergewinde. Die Blendenwahl erfolgt ausschließlich am Objektiv. Firmware-Updates lassen sich über einen in den hinteren Objektivdeckel integrierten USB-C-Anschluss installieren. Zum Lieferumfang zählen außerdem ein Frontdeckel und eine Gegenlichtblende.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das TTArtisan AF 40mm f/2 beträgt 179 Euro. Es soll Ende August 2025 für E- und Z-Mount in den Handel kommen. Eine Version für L-Mount ist in Planung. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Foto Brenner.

Technische Daten: TTArtisan AF 40mm f/2