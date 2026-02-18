Technik

Voigtländer bringt 40 mm F2.0 SEPTON asphärisch für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount

Voigtländer kündigt das 40 mm F2.0 SEPTON asphärisch für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount an. Die E-Mount-Version des manuellen Vollformatobjektivs erscheint im März 2026, die Z-Mount-Version folgt im April. Beide Anschlussvarianten sollen 649 Euro kosten.

SEPTON stand in den späten 1950er-Jahren für Standardobjektive der Voigtländer-Spiegelreflexkameras Bessamatic und Ultramatic. Das originale SEPTON erweiterte die sechslinsige Konstruktion des ULTRON von 1950 um ein weiteres Element und gilt bis heute als eines der angesehensten Objektive des Herstellers. Das neue Modell greift den Namen auf, basiert konstruktiv jedoch auf dem Orthometar-Typ – einer Bauform mit kurzer optischer Baulänge und besonders geringer Verzeichnung. Eine asphärische Linse ergänzt die sechslinsige Konstruktion, um die Lichtstärke F2 zu ermöglichen.

Mit 30 mm Länge und 165 Gramm (E-Mount) fällt das Objektiv in die Pancake-Kategorie: So flach, dass Kamera und Objektiv zusammen kaum dicker wirken als ein Hardcover-Buch. Der Bildwinkel von 57,3 Grad entspricht einer leicht weitwinkligen Perspektive – klassisch für Alltags- und Reisefotografie. Die Naheinstellgrenze liegt bei 30 Zentimetern.

Beide Versionen arbeiten ausschließlich mit manuellem Fokus, kommunizieren aber elektronisch mit der Kamera und speichern Objektivdaten in den Exif-Metadaten der Aufnahme. Die E-Mount-Variante übermittelt Entfernungsdaten an Kameras, die eine 5-Achsen-Bildstabilisierung im Kameragehäuse nutzen, bei der Entfernungsinformationen zur Verwacklungskorrektur herangezogen werden. Außerdem wird die vergrößerte Sucheranzeige durch Betätigung des Fokusrings unterstützt. Die Z-Mount-Version unterstützt ebenfalls die kamerainterne Bildstabilisierung (3-Achsen), Peaking (Konturhervorhebung scharf abgebildeter Kanten), Fokusrahmen-Farbwechsel und Lupenfunktion.

Der Blendenring rastet in Drittelstufen, das Filtergewinde misst 52 mm. Im Lieferumfang ist eine einschraubbare Metall-Gegenlichtblende enthalten.

Technische Daten

Bezeichnung40mm F2.0 SEPTON asphärisch E-Mount40mm F2.0 SEPTON asphärisch Z-Mount
Brennweite40 mm40 mm
Maximale BlendeF2F2
Kleinste BlendeF16F16
Linsenkonstruktion6 Gruppen / 7 Elemente6 Gruppen / 7 Elemente
Bildwinkel57,3°57,3°
Blendenlamellen1010
Naheinstellgrenze0,30 m0,30 m
Max. Abbildungsmaßstab1:5,31:5,3
Max. Durchmesser61,7 mm68,3 mm
Länge30,0 mm32,0 mm
Filtergewinde52 mm52 mm
Gewicht165 g205 g
GegenlichtblendeEinschraubbare GegenlichtblendeEinschraubbare Gegenlichtblende
Elektrische KontakteJaJa
Geplanter VerkaufsstartMärz 2026April 2026
   
Bild von Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

