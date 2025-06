Adobe plant KI-basiertes Culling für Lightroom

Adobe hat Updates für Lightroom und Lightroom Classic veröffentlicht und zugleich KI-basierte Funktionen zum Aussortieren von Bildern in Lightroom Classic in Aussicht gestellt. Demnach werden Fotografen bald bei der aufwendigen Auswahl der besten Aufnahmen von KI-basierten Werkzeugen unterstützt. Diese heißen „Subject Focus“ (Fokus auf das Motiv), „Eyes Focus“ (Fokus auf die Augen) und „Eyes Open Detection“ (Erkennung offener Augen). Wann mit den neuen Funktionen zu rechnen ist, gab Adobe nicht bekannt, im Adobe Blog gibt es aber bereits eine Vorschau in Form eines kurzen Videos.

Die aktuellen Lightroom-Updates enthalten folgende Neuerungen:

Scene Enhance: Landschaften gezielt optimieren

Die neue Schnellaktion „Scene Enhance“ (Szenenverbesserung) richtet sich speziell an Landschaftsfotografen. Lightroom erkennt verschiedene Bestandteile einer Szene – etwa Himmel, Berge, Vegetation oder Wege – und ermöglicht es, jeden Bereich individuell zu bearbeiten. Fotografen können damit etwa in einer Alpenszenerie den Nebel im Tal abdunkeln, den Himmel dramatischer gestalten oder das Grün der Wiesen hervorheben. Die Funktion steht auf Mobilgeräten (iOS und Android) sowie in der Web-Version zur Verfügung. Mehr über Schnellaktionen in Lightroom lesen Sie hier.

Reflexionen auf Knopfdruck entfernen

Die Funktion zur Reflexionsentfernung, die Anfang des Jahres in Camera Raw eingeführt wurde, ist jetzt auch in Lightroom Classic und Lightroom verfügbar. Beim Fotografieren durch eine Fensterscheibe entstehen oft störende Spiegelungen. Lightroom erkennt diese Reflexionen mithilfe von KI und entfernt sie auf Wunsch – wahlweise komplett oder abgeschwächt, je nach Einstellung des Schiebereglers. Mit der Funktion zur Entfernung von Spiegelungen lassen sich jetzt auch Bilder bearbeiten, die nicht im Raw-Format vorliegen. Die Spiegelungsentfernung kann zudem neuerdings Personen erkennen, die nicht im Mittelpunkt des Fotos stehen, und diese mit einem Klick entfernen.

Personen und Objekte gezielt entfernen

Mit der Ablenkungsentfernung entfernt Lightroom nicht nur Spiegelungen, sondern auch unerwünschte Personen oder Objekte aus einem Foto. Die KI erkennt Menschen, die nicht zum Hauptmotiv gehören, und retuschiert sie auf Wunsch mit einem Klick aus dem Bild. So lässt sich etwa ein überfüllter Platz auf ein ruhiges Straßencafé reduzieren, ohne dass manuell maskiert werden muss. Die Bearbeitung bleibt dabei jederzeit nachträglich anpassbar.

Non-destruktive Bearbeitung

Die Funktionen Entrauschen, Super Resolution und Raw-Details können jetzt non-destruktiv angewendet werden. Dadurch erübrigt es sich, extra eine DNG-Datei zu erzeugen. Alle Verbesserungsoptionen befinden sich im Bedienfeld Details.

Darüber hinaus verspricht Adobe kürzere Reaktionszeiten beim Bearbeiten und Navigieren im Entwicklungsmodul von Lightroom Classic, insbesondere beim Arbeiten mit Masken. Zudem wurde die Unterstützung für weitere Kameras und Objektive hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie auf dem Adobe Blog (engl.).