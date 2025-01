Lichtstarkes und kompaktes Weitwinkelzoom: Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM

Canon präsentiert ein neues Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für das RF-Bajonett. Das RF 16-28mm F2.8 IS STM ist Canons erstes Nicht-L-Superweitwinkelzoom mit konstanter Lichtstärke 1:2,8 und richtet sich an Fotografen und Videografen, die ein kompaktes und lichtstarkes Objektiv für Landschafts-, Architektur- und Astrofotografie, Vlogging oder Innenaufnahmen suchen. Canon sieht das staub- und spritzwassergeschützte Objektiv als ideale Ergänzung zum RF 28-70mm F2.8 IS STM, ebenfalls ein kompaktes und leichtes Reisezoom.

Die relativ hohe Lichtstärke des RF 16-28mm F2.8 IS STM ermöglicht Aufnahmen bei wenig Licht sowie eine gezielte Trennung von Vorder- und Hintergrund, wobei die 9-Lamellen-Irisblende zu einem gefälligen Bokeh beiträgt. Der integrierte optische Bildstabilisator kompensiert Verwacklungen um bis zu 5,5 Blendenstufen. In Kombination mit der kamerainternen Bildstabilisierung sollen sogar 8 Blendenstufen möglich sein.

Im optischen System des Objektivs sind 16 Linsen in 13 Gruppen verbaut. Zwei asphärische und vier UD-Linsen mit Super-Spectra-Vergütung sollen für scharfe und klare Bilder sorgen. Der Autofokus arbeitet mit einem leisen Schrittmotor (STM). Canon verspricht eine schnelle, gleichmäßige und leise Fokussierung beim Fotografieren und Filmen.

Zur Ausstattung des neuen Objektivs gehört wie bei allen RF-Objektiven ein kombinierter Fokus- und Steuerungsring für verschiedene Einstellungen mit einem entsprechenden Wahlschalter. Hinzu kommen ein Ein/Aus-Schalter für den Bildstabilisator und ein 67-Millimeter-Filtergewinde.

Ab Mitte Februar 2025 soll das RF 16-28mm F2.8 IS STM erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1299 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Canon.