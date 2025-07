Canva integriert neue KI-Tools in die Bildbearbeitung

Die Online-Design-Plattform Canva hat den Photo-Editor um eine Reihe von KI-basierten Funktionen erweitert. Die neuen KI-Tools, die in Canva Pro zur Verfügung stehen, helfen besonders bei Routineaufgaben wie dem Entfernen von Störungen oder dem Austauschen von Hintergründen. Für anspruchsvolle Retuschen und individuelle Bildlooks führt jedoch weiterhin kein Weg an professionellen Desktop-Anwendungen vorbei. Nicht jede generierte Variante überzeugt in puncto Qualität oder Originalität. Bei komplexen Lichtverhältnissen oder ungewöhnlichen Motiven stößt die Automatik an ihre Grenzen.

Magic Edit und Magic Eraser

Mit „Magic Edit“, unterstützt durch Stable Diffusion, lassen sich einzelne Bildbereiche gezielt verändern. Nutzer markieren beispielsweise einen störenden Strommast am Horizont, geben einen kurzen Text wie „durch Baum ersetzen“ ein, und die Software passt das Bild entsprechend an. Die KI analysiert Kontext, Licht und Schatten, sodass der eingefügte Baum stimmig in die Szene passt. „Magic Eraser“ entfernt unerwünschte Objekte wie Personen, Müll oder Reflexionen mit wenigen Pinselstrichen – ähnlich wie ein digitaler Radiergummi, der störende Details aus einem Landschaftsfoto tilgt.

Hintergrund-Generator

Der „AI Background Generator“ bietet die Möglichkeit, den Hintergrund eines Fotos komplett zu verändern. Wer etwa ein Porträt vor einer grauen Wand aufgenommen hat, kann per Texteingabe eine neue Kulisse wie „Wald im Morgenlicht“ anfordern. Die KI ersetzt die Wand durch einen realistisch wirkenden Wald, wobei Beleuchtung und Farben an das Motiv angepasst werden. Das Motiv bleibt dabei wahlweise unverändert, passt sich leicht an oder übernimmt die neue Lichtstimmung vollständig.

Erweiterte Bildbearbeitung

Neben diesen Kernfunktionen integriert Canva weitere KI-gestützte Werkzeuge. Ein „AI Photo Enhancer“ erkennt den Vorder- und den Hintergrund eines Bildes automatisch und ermöglicht es, jeden dieser Bereiche unabhängig voneinander anzupassen. Anwender können dann Belichtung, Schärfe, Kontrast Farbdynamik und mehr entweder per Schieberegler anpassen oder dies der Automatik überlassen.

Für die Präsentation von Produkten können Anwender mit wenigen Klicks Mock-ups aus eigenen Bildern erzeugen – die Software erkennt automatisch geeignete Flächen für die Platzierung von Produkten.

Magic Grab

Wer Elemente einzelne im Bild verschieben oder optimieren möchte, bekommt mit „Magic Grab“⁠ ein zeitsparendes Werkzeug an die Hand. Das Tool isoliert alle Elemente eines Fotos – das Motiv, die Objekte im Vordergrund, die Elemente im Hintergrund –, sodass sie sich anklicken, bearbeiten, in der Größe anpassen und einzeln neu positionieren lassen. Mit „Grab Text“ lässt sich auch Text in einem Foto schnell aktualisieren.

Zusammenarbeit und Export

Die KI-Tools unterstützen kollaboratives Arbeiten. Mehrere Nutzer kommentieren und bearbeiten Bilder gleichzeitig. Exportfunktionen ermöglichen den Download in verschiedenen Formaten oder die direkte Weiterverarbeitung für Print und Social Media.

Für den Zugriff auf die gesamte Palette der Canva-KI-Fotobearbeitungswerkzeuge muss man ein Canva Pro-Abo für 90 Euro jährlich bzw. 10 Euro monatlich abschließen. Weitere Informationen finden Sie auf der Canva-Website.