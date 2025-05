Selektive Anpassungen und adaptive Presets

KI-Masken

Mit »Pinsel«, »Linearem Verlauf« und »Radialverlauf« können Sie schon seit einigen Jahren selektive Korrekturen im Raw-Konverter vornehmen. Die noch recht jungen KI-Werkzeuge im Maskierungsbereich (a) ersparen bei der Auswahl von Bereichen insbesondere das oft aufwendige und genaue Malen mit dem »Pinsel«. »Motiv« (b) wählt das erkannte Hauptmotiv des Bildes aus; »Hintergrund« (d) erzeugt dieselbe Maske – jedoch invertiert. »Himmel« (c) erkennt zuverlässig blaue und bewölkte Himmel. Das neueste Werkzeug im Bunde nennt sich »Objekte« (e). Damit übermalen Sie Bereiche, Gegenstände oder Personen im Bild (f); die KI verbessert die Maske nach dem Loslassen der Maustaste automatisch (g). Am besten funktioniert das Tool, wenn Sie alle Konturen des auszuwählenden Objektes übermalen und auch das Innere der gemalten Auswahl vollständig füllen.

Personen-Masken

Werden Personen im Bild erkannt, zeigt Camera Raw oder Lightroom eine Miniatur des Gesichts (a) beziehungsweise der Gesichter bei mehreren Personen. Klicken Sie die Miniatur an, können Sie über eine Reihe von Checkboxen automatisch Masken erzeugen lassen – hier für die Kleidung (b). Dabei kombinieren Sie Masken (etwa aus Haut und Kleidung) oder Sie geben die einzelnen Elemente in einem Rutsch als separate Masken-Ebenen aus (c), die Sie anschließend optimieren können. Im Beispielfoto (d) wurde der Hintergrund mit einer entsprechenden KI-Maske aufgehellt und das Kleid mit einer weiteren KI-Maske entsättigt (e). Hier fällt auf, dass die Sättigung der Hauttöne vielleicht etwas zu hoch ist. Das bekämen Sie mit einer kombinierten Maske aus »Haut im Gesicht« und »Körperhaut« schnell in den Griff.

Einstellungen übertragen und adaptive Presets

Der größte Clou bei den KI-Masken und den darin durchgeführten Korrekturen ist, dass Sie sie nicht bei jedem Bild neu anlegen müssen. Stattdessen kopieren Sie alle Einstellungen in die Zwischenablage und fügen sie bei anderen Bildern ein. Dabei werden die KI-Masken automatisch anhand des abweichenden Bildinhalts angepasst. Wiederkehrend benötigte Korrekturen speichern sie als sogenanntes „adaptives Preset“, das Sie zukünftig mit nur einem Klick zuweisen können (b). Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, beim Anlegen des Presets die Checkboxen für die KI-Masken zu aktivieren (a). Camera Raw und Lightroom haben standardmäßig bereits eine Reihe solcher Presets (für Himmel, Motive und Porträts) vorinstalliert, bei denen sich das Ausprobieren lohnt.