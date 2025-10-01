Sony präsentiert ein 1,4-fach-Makroobjektiv im G-Master-Standard

Sony erweitert die G-Master-Reihe um das neue FE 100mm F2.8 Macro GM OSS, ein Makro-Objektiv mit 1,4-facher Vergrößerung, das in Verbindung mit Sonys 1,4-fach- und 2-fach-Telekonvertern bis zu 2,8-fach vergrößert. Es ist mit einem neuartigen, für Makrofotos optimierten Bildstabilisator ausgestattet, der nicht nur Kippbewegungen ausgleicht, sondern auch Verwacklungen entlang der Z-Achse in Richtung zum und vom Motiv. Das Vollformatobjektiv eignet sich auch für die Porträt- und Hochzeitsfotografie.

Im optischen System kommen zwei XA-Linsen (extrem asphärische Elemente) und zwei ED-Gläser (Extra-low Dispersion) zum Einsatz. Sie sorgen für eine hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand und minimieren chromatische Aberrationen. Zur Reduktion von Streulicht und Geisterbildern – auch bei Gegenlicht – sind die Linsen mit Sonys „Nano AR Coating II“-Vergütung beschichtet. Zu einem sanften, kugelförmigen Bokeh trägt die zirkulare Blende mit 11 Lamellen bei.

Für eine schnelle, präzise und leise automatische Fokussierung sollen vier XD-Linearmotoren sorgen. Laut Sony stellt das FE 100mm F2.8 Macro GM OSS bis zu 1,9-mal schneller scharf als das FE 90mm F2.8 Macro G OSS. Das Tracking ist ebenfalls schneller, wodurch es einfacher ist, unruhige Makromotive aufzunehmen. Die komfortable Naheinstelldistanz von 26 cm ändert sich bei Verwendung eines Telekonverters nicht.

Das 646 Gramm schwere G-Master-Objektiv ist mit zahlreichen Bedienelementen ausgestattet. Ein verschiebbarer, linear ansprechender Fokusring ermöglicht den schnellen Wechsel in den Full-Time-DMF-Modus mit Entfernungs- und Vergrößerungsskala. Er erlaubt zudem jederzeit manuelle Korrekturen, auch im Autofokusmodus, etwa wenn der Autofokus auf ein Hindernis scharfstellt und das anvisierte Motiv nicht selbst findet. Nach der Verfolgung eines sich bewegenden Motivs im AF-C-Modus kann der MF-Modus über den AF/MF-Schalter schnell ausgewählt und mit der Fokusvergrößerung verwendet werden, um nachzujustieren. Zusätzlich bietet das Objektiv einen eigenen Blendenring für die Steuerung der Blende. Des weiteren befinden sich zwei konfigurierbare Fokushaltetasten, ein Blendenring-Sperrschalter, ein Fokusbereichs-Begrenzungsschalter und jeweils ein ON/OFF-Schalter für den Full-Time-DMF und den Stabilisator am Objektiv. Für Rundfilter ist ein 67-Millimeter-Gewinde vorhanden.

Sony gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 1599 Euro an. Das FE 100mm F2.8 Macro GM OSS ist ab Ende Oktober 2025 erhältlich. Weitere Informationen und Beispielbilder finden Sie auf der Website von Sony.